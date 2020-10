Poslanci zvolili Blanára za podpredsedu parlamentu

Poslanci Blanára zvolili v stredajšom tajnom hlasovaní. Hlasovalo zaňho 89 poslancov zo 130 prítomných poslancov. Blanára na post navrhol Smer, pozíciu si nárokoval na základe výsledkov parlamentných volieb po Pellegriniho odchode zo strany.

Poslanci tiež v stredu vo verejnom hlasovaní zvolili kandidátov na členov disciplinárnych senátov. Stali sa nimi Jitka Hasíková a Anton Slamka.

Okrem toho poslanci volili aj podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR. Spomedzi kandidátov Igora Šulaja a Ivana Kuhna nezvolili ani jedného. Voľba sa preto bude opakovať. Personálnymi voľbami ukončili poslanci druhý deň 16. schôdze parlamentu.

Vo štvrtok by mali poslanci pokračovať diskusiou k vládnym návrhom z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, o ktorých rokujú skrátenom legislatívnom konaní. Zákon o poskytnutí dotácií v pôsobnosti MK by mal umožniť rezortu poskytnúť príspevok zo štátneho rozpočtu aj na odstraňovanie následkov či znižovanie negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry, ako aj na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám. Druhým návrhom chce zas rezort v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu riešiť predĺženie platnosti vstupeniek a tiež zrušenie odvodov do umeleckých fondov.