Matovič zrejme zamkne na tri týždne krajinu

Testovanie alebo zavretie? Ústredný krízový štáb rokuje, či sa ešte oplatí pretestovať celé Slovensko, alebo ho radšej zavrieť. Premiér Igor Matovič sa počas rokovania ústredného krízového štábu vyslovil za lockdown Slovenska, ktorý by mal trvať tri týždne. Pravdepodobne by začal platiť od najbližšieho pondelka. Denníku Pravda to povedal dôveryhodný zdroj oboznámený s priebehom debaty v štábe.