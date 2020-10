Testy zatiaľ nikto poriadne neotestoval

„Populačný skríning je vo všeobecnosti veľmi užitočná epidemiologická metóda a podporil by som ju aj v tejto situácii. Optimálne, samozrejme, je, keď je dostatok času detailne ho naplánovať. Dobrý nápad je pilotne otestovať niektoré kritické komunity, napríklad zariadenia pre seniorov, školy či firmy alebo niektoré regióny, tak ako sa to aj plánuje,“ myslí si.

Je si však vedomý toho, že plošné testovanie je spojené aj s potenciálnymi problémami. Najviac diskutovaný problém je spoľahlivosť antigénových testov. „Nemáme relevantné údaje, na základe ktorých by sme vedeli povedať, aká je miera falošnej negativity a falošnej pozitivity testu v podmienkach všeobecnej populácie,“ poukazuje s tým, že problémom sú aj samotné štúdie, ktoré túto spoľahlivosť skúmali. Odvoláva sa pritom na sumárny článok, ktorý hodnotí rýchlotesty na základe ôsmich štúdií. „Ani jedna z nich nebola bez problémov a ich výsledky sa nedajú zovšeobecniť,“ objasňuje Majdan.

Nespoľahlivosť týchto štúdií spravidla spočíva v skladbe použitej výskumnej vzorky, čo je naozaj kľúčové. Väčšinou to boli ľudia s príznakmi, nešlo ani o náhodne vyberaných ľudí z populácie, ale o špecifickú skupinu ľudí, ktorí mali napríklad ťažší priebeh. Majdan si však nemyslí, že by sa mal test odpísať, pretože nevieme, akým spôsobom funguje vo všeobecnej populácii. Pokiaľ má informácie, nikto to dosiaľ validným spôsobom neotestoval.

Druhým problémom je samotná logistika a zabezpečenie. V prípade plošného testovania môže falošná pozitivita viesť k tisícom falošne pozitívnych prípadov. Tých ľudí treba následne poslať na diagnostiku PCR testom, aby sa pozitívny test potvrdil alebo vyvrátil. A to popri rutinnom testovaní, ktoré ledva stíhame. „Nie som si istý, či je to kvôli časovému tlaku naplánované do úplných detailov. Myslím si, že to bude logistická nočná mora,“ dodáva epidemiológ.