ONLINE: Viac ako sto mŕtvych denne. V Česku zúri vírus naplno

5:45 Sobota bola v Česku rekordná v množstve ľudí s pozitívnym testom na koronavírus počas víkendu. Ich počet dosiahol 12 472, čo je približne o polovicu viac ako pred týždňom. Piatok sa zase zaradil do štvorice dní, keď počet úmrtí presiahol stovku, napísal server idnes.cz. Česi zvyšujú počet testov, od stredy do piatku ich každý deň bolo viac ako 44-tisíc.

„Počas prvého októbrového týždňa sa Česká republika dostala na popredné miesto svetových štatistík v počte odhalených prípadov nákazy na počet obyvateľov. A zatiaľ sa na ňom veľmi pevne drží. Zľudovelé slová premiéra Andreja Babiša na Bledskom strategickom fóre z 31. augusta ("We are best in covid“, teda „V covide sme najlepší“) tak získali ďalší, tragický rozmer," napísal server iDnes.cz.

5:30 Šéf kancelárie amerického viceprezidenta Mikea Pencea Marc Short mal pozitívny test na koronavírus. Informovala o tom v sobotu spravodajská stanica CNN s odvolaním sa na stanovisko viceprezidentovej kancelárie. Hovorca viceprezidenta Devin O'Malley informoval, že Pence aj jeho manželka Karen sa nechali otestovať v sobotu a obaja mali negatívne výsledky. Napriek tomu, že Pence prišiel do osobného kontaktu s nakazenou osobou, v súlade s nariadeniami Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pre vládnych zamestnancov chce naďalej pokračovať v cestovaní počas vrcholiacej kampane pred prezidentskými voľbami, ktoré budú 3. novembra. Na základe týchto opatrení bude Pence prísne monitorovaný v prípade, že by prejavil príznaky nákazy a v kontakte s ľuďmi bude musieť mať vždy ochranné rúško. Televízia CNN si všíma, že ide už o druhého blízkeho spolupracovníka Pencea, u ktorého v priebehu jedného týždňa odhalili nákazu koronavírusom. Začiatkom tohto týždňa o pozitívnom výsledku testu informoval viceprezidentov poradca Marty Obst. Spojené štáty za sobotu zaznamenali doteraz najvyšší denný prírastok prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 – takmer 89 000, píše agentúra AFP. Od vypuknutia pandémie si ochorenie COVID-19 v USA vyžiadalo viac ako 220 000 obetí.