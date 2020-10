Na COVID-19 zomrel moderátor Kmeťo, ministerstvo šíri jeho odkaz

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo video, ktoré bolo podľa rezortu nakrútené šesť hodín pred jeho smrťou. Ako dôvod zdieľania uviedlo „preto, lebo veríme, že Jozef Kmeťo chcel varovať čo najviac ľudí, aby si dávali pozor, nepodceňovali opatrenia, neverili dezinformáciam o neexistencii vírusu a správali sa zodpovedne“.

"Je nám nesmierne ľúto, že moderátor a redaktor Jozef Kmeťo, ktorý bol infikovaný koronavírusom a ochorel na COVID-19, pred niekoľkými hodinami zomrel. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym, uviedlo ministerstvo na sociálnej sieti.

Na jeho profile na sociálnej sieti je veľa kondolencií, ale aj príspevok, v ktorom sa hovorí, že na sanitku čakal dve hodiny.

„Jožko 40 minut po tomto videu zomrel. 2 hodiny čakal na sanitku a podotykam, že v Bratislave. Kde sú ti všetci zdravotníci? Keby žil by sa k tomuto systému ako bloger vyjadril! Prišli sme o vzácneho človeka Jozef Kmeťo. ktorý si nebral servítku pred ústa a nebál sa povedať aká je pravda. KEBY TÁ SANITKA PRIŠLA SKOR, ON BY ŽIL,“ píše sa v jednom z príspevkov.