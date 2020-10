Mestá volajú o pomoc. Matovič: Nemudrujte, zdravotník nepristane ako Majka z Gurunu

Veľké mestá ako Košice a Nitra zúfalo volajú o pomoc, nestihnú otestovať všetkých. Premiér Igor Matovič do Košíc odkázal, aby primátor nemudroval a telefonoval zdravotným sestrám, lebo by nemal čakať, že mu štát donesie zdravotníkov.

Košice zvládnu otestovať maximálne polovicu obyvateľov pri súčasnom počte zdravotníkov, ktorých poskytol štát. Uviedol to primátor Jaroslav Polaček na sociálnej sieti. Zároveň zverejnil predbežný zoznam 108 objektov určených na celoplošné testovanie.

„Metropola východu, druhé najväčšie mesto v našej krajine, bude mať podľa najnovších informácií k dispozícii výrazne menej kvalifikovaných tímov, než potrebuje,“ uviedol s tým, že naďalej rokuje a bude žiadať silnejšiu podporu. Košice plánujú požiadať o pomoc aj svoje partnerské mestá, aby poskytli kvalifikovaný personál na odber vzoriek. Čo sa týka administratívnych pracovníkov aj dobrovoľníkov, tých majú dostatok. Pomáhať majú mestskí policajti, poslanci aj zamestnanci mesta.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) primátorovi odkázal, aby sa toho chopil a obtelefonoval zdravotné sestry. „Mudrovať do médií a nepridať ruku k dielu, tak sa nedopracujeme k tomu, aby sme mali výsledok,“ podotkol Matovič. Zároveň dodal, že ak sa polovica ľudí nebude vedieť dať otestovať, nastane tam chaos.

Košiciam navrhol, aby si spravili odberové tímy zložené z piatich poslancov mestských častí a jedného zdravotníka. Polaček by podľa predsedu vlády nemal teraz čakať, že štát mu donesie zdravotníkov alebo že mu zdravotník „pristane ako Majka z Gurunu na Hlavnú ulicu v strede Košíc“.

Nitra sa obracia na štát

Víkendové celoplošné testovanie na COVID-19 je v Nitre ohrozené. Potvrdil to primátor Nitry Marek Hattas. Dôvodom je nedostatok lekárov potrebných pri testovaní.

„Najnovšie informácie, ktoré máme od armády, sú veľmi kritické. Chýbajú nám lekári. Dokážeme otvoriť len každé šieste odberné miesto, čo je pri počte 63 odberných miest veľmi kritická situácia. Ak sa do terajšieho stavu nevloží vláda s premiérom, testovanie je ohrozené,“ povedal Hattas.

Primátor zároveň vyzýva lekárov, aby sa prihlásili a pomohli mestu pri testovaní. „Za mestský úrad môžem povedať, že sme maximálne pripravení, máme dokonca aj rezervy, dostatok administratívnych pracovníkov, všetky odberné miesta sú pripravené. Apelujem na premiéra, aby sa vložil do tejto situácie, ktorá nastala,“ vyzval premiéra Hattas.

Primátor Galanty: Nech príde len ten, kto musí

"Buďme zodpovední. Prosím o zdieľanie, aby tí, čo sa testovať naozaj nemusia, nezabrali miesta v testovaní tým, čo certifikát budú potrebovať kvôli práci. Lebo všetkých otestovať evidentne nedokážeme…, napísal na sociálnej sieti primátor Galanty Peter Paška.

Ružinov nemusí stihnúť všetkých

Bratislavská mestská štvrť Ružinov musí otestovať desiatky tisíc ľudí. Starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti naznačil, že nemusia stihnúť všetkých.

" Q: Pri priemernom počte 35 testovaní za hodinu, 11 hodín denne a 70 miestach mi to vychádza, že zvládnete za dva dni otestovať 35 × 11 × 70 × 2 = 53 900 ľudí za víkend. Otestovať sa ale zrejme bude chcieť oveľa viac ľudí, možno o 10 – 20 tisíc viac, ako to zvládnete?

A: Tiež mi to tak vychádza, ale aj keď sme chceli urobiť viac odberných miest, kvôli nedostatku zdravotníkov nám to nedovolili. Príďte teda radšej skôr. (Toto je asi jediná odpoveď, kde sa nesnažím predstierať, že som vtipný)," uviedol na sociálnej sieti.

Chaos pred testovaním

V košickom krízovom štábe v utorok primátor so starostami odmietli neustále presúvanie ďalších úloh týkajúcich sa zabezpečenia plošného testovania z centrálnej úrovne na plecia samosprávy. „Podľa najaktuálnejších pokynov sme boli požiadaní pomôcť armáde zabezpečiť viacero vecí, ktoré sa nedajú z centrálnej úrovne. To je však v praxi v našom meste nerealizovateľné. Nie je možné zo dňa na deň obstarať tony materiálov a ochranných prostriedkov, ktoré by sme v Košiciach potrebovali pre celoplošné testovanie. Nemáme možnosť pre všetkých kúpiť a takýto záväzok na seba ani nevieme zobrať. My nie sme obec s 200 ľuďmi, kde by sa to ešte možno nejako svojpomocne dalo urobiť, a odmietame polovičné riešenia,“ reagoval košický primátor Jaroslav Polaček.

Mesto má síce vo svojich skladoch obmedzené množstvo ochranných prostriedkov, ale tie sú určené pre vlastných zamestnancov vrátane mestských policajtov. Primátora mrzí, že magistrát spolu so starostami mestských častí síce vytypovali na účely celoplošného testovania priestory až pre 300 odberových tímov, no armáda mnohé z nich z rôznych príčin odmietla. Už teraz je zrejmé, že mnohé miesta pre testovanie nebudú v Košiciach kopírovať volebné okrsky, do ktorých sú ľudia zvyknutí chodiť.

Informácie sa menia zo dňa na deň

Hasičská zbrojnica, telocvičňa v miestnej škole, ale aj objekt garáží sa premení na testovacie miesto v obci Lendak v okrese Kežmarok. Dokopy vytvorili päť odberných miest, v obci žije vyše 5-tisíc ľudí. „Máme aj záložné priestory, verím, že ich nebudeme musieť použiť. Pripravujeme sa za pochodu, no stres z toho nemáme. "Máme momentálne päť odberných miest a viac-menej sa za jazdy sa pripravujeme, nemáme z toho stres. Trochu mi prekáža, že sa informácie menia zo dňa na deň a posúvajú sa časy, ale tiež to nie je taká vec, ktorú by sme nedokázali zvládnuť. Skôr si myslím, že štát by mal vojakov trochu inak vybaviť dostatočným množstvom informácií, v mnohých veciach sú dezorientovaní,“ poznamenal prednosta obecného úradu Michal Marhefka. Ozvala sa mu dobrovoľníčka, ďalších sa snaží zohnať. „Rozumiem, že niektorí ma odmietnu, keďže je to zadarmo,“ dodal Marhefka.

Prešov musí zvládnuť 80-tisíc ľudí

V Prešove už podľa pokynov vyčlenili 66 odberných miest a samospráva čaká na ďalšie pokyny od ozbrojených síl. „Už teraz však vieme, že minimálne tri okrsky budeme musieť presunúť do iných priestorov, a to pre nevyhovujúce podmienky na testovanie,“ konštatoval hovorca prešovskej radnice Vladimír Tomek. Samospráva ešte nevie, či všetky navrhnuté priestory armáda potvrdí, že sú vhodné na testovanie. Za predpokladu stopercentnej účasti obyvateľstva na testovaní by na území mesta Prešov malo byť otestovaných viac ako 80-tisíc ľudí.

„Jedno odberné miesto pritom zvládne otestovať maximálne 30 až 35 ľudí za hodinu, čo by pri 66 odberných miestach v Prešove znamenalo, že každé odberné miesto nestihne počas víkendu otestovať približne 200 ľudí. Očakávame preto, že v čo najkratšom čase dostaneme presnejšie informácie z úrovne vlády alebo ozbrojených síl, aby sme dokázali otestovať všetkých záujemcov,“ doplnil Tomek.

Chýbajú zdravotníci

Žilinčania môžu počas testovania využiť jednu zo 71 odberných miestností na 30 rôznych miestach. Samospráva v podstate kopíruje situáciu z volieb, aby ľudia mohli ísť na odber tam, kde sú navyknutí chodiť hlasovať. Väčšinou ide o priestory základných a stredných škôl, materské z toho vylúčili. Kde sa dá, budú odbery riešiť v exteriéri. Otestovaných by malo byť asi 65-tisíc ľudí s trvalým pobytom v Žiline. Problémom je však nedostatok zdravotníckeho personálu pre jednotlivé odberné miesta.

„Denne riešime všetko potrebné. Ozbrojeným silám sme plne k dispozícii a nápomocní,“ povedal hovorca mesta Vladimír Miškovčík pripomínajúc, že celoplošné testovanie je mimoriadne rozsiahla a zložitá akcia.

„Potrebovali by sme, ako tiež iné veľké samosprávy, viac času na organizáciu. Povinnosti nám pribúdajú takmer denne, mnohé si vyžadujú čas a ďalšie materiálne či personálne kapacity,“ podčiarkol. Radnica adresovala výzvu na pomoc pri testovaní aj pre lekárov, sestry, zdravotníckych záchranárov, pôrodné asistentky, študentov piatych a šiestych ročníkov lekárskej fakulty alebo druhých až piatych ročníkov ošetrovateľstva. Konečné zoznamy zosumarizujú v spolupráci s armádou a okresným úradom.

Banská Bystrica hlási dostatok dobrovoľníkov na administratívne práce počas odberov. Po výzve mesta sa im ich prihlásilo až 700. Z nich vybrali 200 záujemcov, s ktorými vraj intenzívne komunikujú. Horšie je to so zdravotníkmi, no tých má zabezpečiť armáda. Na testovanie majú Banskobystričania k dispozícii v trinástich lokalitách mesta 22 objektov so 68 odbernými miestami. Väčšinou sú to priestory základných a stredných škôl, no je medzi nimi tiež budova bývalého MNV, hasičská zbrojnica či futbalové ihrisko.

Na plošné testovanie sa chystala aj obec Michalková pri Zvolene. V dedinke, ktorá má len 37 obyvateľov, sa však nakoniec neuskutoční. „Na 80 percent sme už boli pripravení, hlásili sa nám aj dobrovoľníci,“ hovorí starosta Ján Parobok. „Vojaci ale v utorok rozhodli, že obce budú zlučované, aby na jedno odberné miesto prišlo do tisíc obyvateľov,“ vysvetlil. Michalkovú teda spojili so susednou Ostrou Lúkou s necelými tromi stovkami obyvateľov, kde sa to vykoná v sobotu, a Dubovým, ktorá má 272 občanov. Tam bude testovanie pokračovať v nedeľu. Tieto obce sú od seba vzdialené zhruba do dvanásť kilometrov. Starosta Ostrej Lúky Juraj Jelok potvrdil, že sobotné testovanie okolitých obcí bude v ich réžii. Objasnil, že okrem Michalkovej a Dubového k nim pridali tiež Bacúrov s Brezinami. Prvá má 165 a tá druhá 378 obyvateľov. Mrzí ho nedostatočná komunikácia. "Doteraz napríklad neviem, či ochranné pomôcky pre administratívnych pracovníkov zabezpečujeme my, alebo armáda,“ vraví Jelok. Posťažoval sa, že niekto vyjde s jednou informáciou, ďalší ju potom neguje a celú vec to komplikuje.

Pod dohľadom kamery

V Domaniži pri Považskej Bystrici umiestnia kameru nad odberné miesto, aby si domáci mohli pozrieť, aký rad je na testovaní. Starosta obce František Matušík vraví, že sa všetko snažia pripraviť, no okresný krízový štáb ešte len zasadne. Dodáva, že sa im ozvali dvaja vojaci, pretože vraj mali mať dve odberné miesta. Nakoniec je miesto jedno – veľkokapacitný stan pri kultúrnom dome. Samostatný čas vyhradia aj obyvateľom dvoch blízkych menších obcí. Matušík sa obáva, ako testovanie stihnú.

„Prerátali sme si ten čas. Podľa vlády by sme mali pretestovať minimálne 35 ľudí za hodinu, ale my by sme potrebovali otestovať aspoň 60 ľudí, aby nám to vychádzalo,“ hovorí. Ráta totiž s tým, že sa prídu otestovať aj ľudia z okolitých miest, aby nemuseli stáť v dlhých radoch. Starosta zamestnal desať administratívnych pracovníkov, ktorých vyplatí z obecných peňazí.

„Aby som mal dostatok ľudí. Všetky pomôcky som tiež pokúpil pre istotu sám,“ dodal Matušík. Podľa hovorcu primátorky mesta Prievidza Michala Ďurejeho sa snažia plniť v meste všetky úlohy, ktoré sú na samosprávu delegované. „Máme pripravených administratívnych pracovníkov, značnú časť dobrovoľníkov. Pevne veríme, že bude aj dostatočný počet zdravotného personálu,“ uviedol Ďureje. Podľa neho sa prihlásilo už viac ako 390 záujemcov o pozíciu dobrovoľníkov a administratívnych pracovníkov. Odberných miest majú v meste 35.

„Viacero našich návrhov na odberné miesta regionálny úrad verejného zdravotníctva neodsúhlasil, preto sme museli viaceré odberné miesta meniť,“ potvrdil Ďureje. V prípade štátnych úradov by v budúcnosti ocenili presnejšie inštrukcie s presným vytýčením zodpovednosti, napriek tomu v Prievidzi veria, že testovanie bude zvládnuté.

Neistota

V Trnave zriadili 55 odberných miest na 39 stanovištiach. Ľudí budú testovať vnútri alebo v kombinovaných priestoroch, ktoré zväčša kopírujú volebné miestnosti. „Prosíme ľudí, aby uprednostnili odberové miesto prislúchajúce k ulici, na ktorej bývajú, a aby čas návštevy prispôsobili navrhnutému abecednému rozpisu,“ apeluje primátor Peter Bročka. Na on-line výzvu mesta, ktoré hľadalo pomocníkov najmä pri registrácii ľudí prichádzajúcich na test, zareagovalo za necelé dva dni až 763 záujemcov. Samospráva pracuje na tom, aby mali ľudia prehľad o vyťaženosti jednotlivých odberných miest. „Pripravujeme webstránku, kde budú aktualizované informácie o dĺžke čakania na jednotlivých odberných miestach,“ doplnila hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

Niektoré obce museli pre meniace sa pokyny prerábať pripravené harmonogramy. V Zavare dvakrát upravovali informačný leták, ktorý chceli rozdať do domácností. „Počas víkendu sme to pripravovali, a keď sme to zadali do tlače, prišla informácia, že sa bude testovať len dva dni,“ povedal starosta obce Lukáš Sochor. Keď prišla ďalšia zmena, upravený leták našťastie nestihli vytlačiť. V Zavare sa bude testovať na dvoch odberných miestach. Podľa Sochora by to malo stačiť pre počet ľudí od 10 do 65 rokov, ktorých je takmer 1 500. „Ak neuspeje variant, aby mal automobilový závod PSA vlastné odberné miesto, prídu sa k nám otestovať zahraniční pracovníci. Dopočul som sa, že do okolitých obcí sa chystajú testovať aj Trnavčania,“ vyjadril obavy.

V obci Chľaba v okrese Nové Zámky skomplikovali situáciu nevhodné priestory. V stredu stále nebolo isté, kam sa majú ľudia dostaviť na testovanie. Z necelých 700 obyvateľov by sa ho malo zúčastniť do 540 ľudí. Starosta Gregor Izrael dopoludnia nevedel, či to vôbec bude u nich v dedine.

„Nakoniec nás spojili so susednou obcou, Kamenicou nad Hronom, ktorá je od nás vzdialená asi 8 kilometrov,“ hovorí. Nikto mu to neoznámil, informáciu zisťoval telefonicky na vlastnú päsť. Ako povedal, z neistoty už začínal byť nervózny.

„Keď som sa spojil so starostom Kamenice, pozeral na mňa, akoby som spadol z Marsu,“ opísal. V susednej obci vôbec netušili, že sa majú spájať, nikto im nedal vedieť. „Počítali s tým, že musia otestovať svojich 1 100 až 1 200 ľudí. Zrazu sa im počet navýšil na 1 600 až 1 700. Tak sme si spolu sadli a hľadali možnosti, ako to celé zvládnuť,“ povedal Izrael.

Starostovia prišli s vlastným riešením. Vytvoriť namiesto jedného odberného miesta v kamenickom kultúrnom dome dve samostatné pre každú obec. Nahráva tomu fakt, že starosta môže mať k dispozícii dvoch zdravotníkov z dediny, ktorí sú zaregistrovaní a schválení. Návrh musia poslať ozbrojeným silám na odobrenie. „Pevne veríme, že nám to odsúhlasia,“ dodal starosta.

Nedoriešených je však podľa neho množstvo otázok. „Ako zabezpečíme prepravu tých, ktorí sú bez auta?“ spýtal sa. Tento problém ostáva podľa jeho slov na pleciach samosprávy. Do úvahy by pripadal prenájom autobusu, v ktorom by cestou na testovanie sedeli ľudia na striedačku. Ako to však vymyslieť pri spiatočnej ceste, ak bude niekto pozitívne testovaný? Logisticky náročná akcia prichádza v čase, keď obec opravuje kultúrne stredisko i obecný dom. „Momentálne nie sú použiteľné. Ostatné naše priestory, napríklad bývalá stará škola, nie sú vhodné z pohľadu hygieny,“ vysvetlil Izrael. Do úvahy pripadala možnosť urobiť testovanie na futbalovom ihrisku, v stanoch. „Nerozumiem, prečo sa to nedalo urobiť vonku,“ povzdychol si na záver.

Aj Bratislava tápe

Prípravy na víkendové celoslovenské testovanie vrcholia aj v jednotlivých mestských častiach Bratislavy. Tie od stredy začali zverejňovať na sociálnej sieti odberové miesta aj so spresnením, či ide o exteriér, alebo interiér. Viaceré z nich postupovať podľa abecedy nebudú, bolo by to podľa nich zložité.

Mestské časti priznávajú, že príprava na testovanie nie je jednoduchá. „Celoplošnému testovaniu sme podriadili činnosť celého miestneho úradu. Veľkú záťaž spôsobí najmä našim verejnoprospešným službám, ktoré budú musieť odberové miesta v exteriéri postaviť a počas noci strážiť. Prípravy potrvajú až do piatkového večera,“ uviedol Branislav Heldes, hovorca časti Karlova Ves. Tá by mala počas víkendu otvoriť 30 odberových miest, z toho 15 v exteriéri.

„Zatiaľ nemáme všetok potrebný materiál. Nemôžeme sa spoľahnúť, že ho dostaneme. Preto zháňame potrebné veci, nakupujeme ich z vlastných prostriedkov,“ uviedol Heldes. Hrubý odhad podľa neho je, že Karlovu Ves bude stáť tento projekt 30-tisíc eur.

Mestské časti hnevá, že si pomôcky či stany musia zháňať samy. „Minimálne na sobotu hlásia nepriaznivé počasie. To tiež negatívne ovplyvní účasť ľudí na testovaní, keďže sa dá očakávať, že viacerí presunú návštevu odberného miesta na nedeľu a bude tak väčší nával ľudí. Všetky tieto veci sa snažíme ako samospráva zabezpečiť, problémom je však nedostatočná informovanosť zo strany organizátora testovania, ktorým je ministerstvo obrany,“ poukázal Marek Tettinger, hovorca mestskej časti Nové Mesto.