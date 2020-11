Matovič sa ospravedlnil koaličným partnerom, Čaputová vyzvala na zmenu prístupu

Premiér Igor Matovič (OĽANO) sa ospravedlnil svojim partnerom. Tvrdí, že ak bude chcieť niekto verejne spochybňovať rozhodnutia svojich koaličných partnerov, tak im to najprv povie do očí na koaličnej rade. Informoval o tom na profile na sociálnej sieti.

„Nemá zmysel to tajiť. Na včerajšej predpolnočnej koaličnej rade som svojim kolegom povedal, že ak sa situácia nezmení, nemám viac síl a chuť takto pokračovať ďalej. Nedokážem v čase, keď sa Slovensko nachádza v najťažšej situácii od druhej svetovej vojny a stojí zrejme pred najťažšími troma mesiacmi v tomto boji, neustále striehnuť na výpady od brata v zbroji,“ uviedol premiér.

Video: Prezidentka Zuzana Čaputová k aktuálnej politickej situácii.

Prezidentka Čaputová v príhovore vyzvala na zmier v koalícii, zároveň vyzvala na zmenu celkového prístupu vládnutia vrátane riešenia pandémie koronavírusu. Prezidentka uviedla, že bude rešpektovať, ak sa uskutoční ďalšie kolo celoplošného testovania, podľa nej by však malo byť dobrovoľné.

Poukázala pritom na negatívny dosah pandémie na život obyčajných ľudí, ktorý sa premieta do zvýšenia napätia v spoločnosti. "Pokiaľ ide o emóciu hnevu, sme nad priemerom krajín EÚ,“ upozornila prezidentka.

Je presvedčená, že ľudia vedúci krajinu musia vnímať a chápať tých, ktorí v dôsledku ekonomických prepadov strácajú nádej a zohľadňovať toto pochopenie v krokoch, ktoré prijímajú. „Potrebujeme vidieť zodpovedných politikov, schopných spolupracovať napriek rozdielnosti názorov, potrebujeme vidieť jednotný plán podporený širokou vedeckou obcou, ktorý dá istotu a šancu pripraviť sa na to, čo príde,“ zdôraznila.

Za kľúčové v boji s pandémiou považuje obnovenie partnerského prístupu medzi štátom a občanmi. „Som presvedčená, že akceptovanie opatrení zo strany občanov nemožno vynútiť hrozbami, ale argumentáciou, zmysluplnosťou a zrozumiteľnosťou opatrení,“ dodala. Uistila, že chce byť nápomocná v boji s pandémiou. "Sama však potrebujem poznať a dôverovať riešeniam, ktoré nám majú pomôcť,“ povedala.

Výzvu k zmene prístupu tlmočila hlava štátu premiérovi Matovičovi. Čaputová pritom zohľadňuje, že pandémia zastihla Slovensko s krízami v mnohých oblastiach a miera problémov, ktorým vláda čelí, je nevídaná. "Slovensko však potrebuje pokojný, vecný a pragmatický prístup pri riešení pandémie a o taký som pána premiéra požiadala,“ dodala prezidentka.

Matovič dúfa, že budú so Sulíkom znovu priatelia

Matovič tvrdí, že vláda a koalícia musí v tejto dobe ťahať za jeden povraz a všetci koaliční partneri sa musia byť schopní postaviť aj za nepopulárne kroky a rozhodnutia.

Poukázal na to, že pred voľbami ľuďom sľúbili úplne otvorené vládnutie. Tvrdí, že je fajn, keď verejnosť vie o všetkom, čo sa v koalícii deje.

„Na druhej strane, úprimne uznávam, že som úplne zbytočne späť reagoval na každé podpichnutie pod rebro. Nedokázal som sa cez to preniesť, lebo to bolo zraňujúce a nepovažoval som to za fér voči mne, nášmu hnutiu a ostatným dvom koaličným partnerom,“ uviedol Matovič s tým, že sa za svoje správanie ospravedlňuje.

Verí, že dobré dohody robia dobrých priateľov. Zároveň dúfa, že sa postupne stanú opäť s Richardom Sulíkom (SaS) priateľmi.