Poslanci odmietli správu špeciálneho prokurátora za rok 2019

Poslanci NR SR odmietli Správu špeciálneho prokurátora o činnosti ÚŠP a poznatky ÚŠP o stave zákonnosti za minulý rok 94 hlasmi zo 126 prítomných. Správa konštatuje, že od roku 2018 zreteľne badať, že špecializované policajné zložky polície, ktoré majú v kompetencii odhaľovanie a vyšetrovanie korupčných trestných vecí, do istej miery zvýšili úsilie na odhaľovaní korupčnej trestnej činnosti.

„Pre korupčné trestné činy bolo v roku 2019 stíhaných 139 páchateľov, čo je v porovnaní s rokom 2018 zvýšenie počtu obvinených o jedena oproti roku 2017 o 22 obvi­nených. Na počte vznesených obvinení teda badať mierny nárast oproti predchádzajúcim dvom rokom,“ konštatuje dokument. Výraznejšie však podľa správy narástol počet obžalovaných, ktorých bolo spolu 83, v roku 2018 to bolo 50 osôb, v roku 2017 ich bolo 54. Dohoda o vine a treste bola uzavretá so 44 osobami, kým v roku 2018 to bolo 64 osôb a v roku 2017 41. Odsúdených bolo 87 osôb, zatiaľ čo v roku 2018 to bolo 93 osôb a v roku 2017 98 osôb.

Dokument uvádza, že napriek zvýšenému úsiliu nemôže byť spokojnosť s počtom odhalených trestných činov korupcie a s efektivitou polície, najmä pri komplikovaných korupčných trestných veciach. „Úrad špeciálnej prokuratúry zatiaľ nepostrehol výraznejšie pozitívne efekty organizačnej zmeny, ktorá nastala v organizácii činnosti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v roku 2019. Personálne je protikorupčná zložka NAKA rovnako poddimenzovaná ako v predchádzajúcom období, čo sa prejavuje nielen na zaťaženosti vyšetrovateľov, ale najmä na absencii analytikov a operatívnych príslušníkov, ktorí by boli dostatočne vyškolení na odhaľovanie komplikovaných korupčných schém. Napriek tomu, že na tento problém špeciálny prokurátor písomne upozornil Prezidenta policajného zboru SR, táto snaha doposiaľ nemala pozitívnu odozvu,“ približuje materiál.

Špeciálna prokuratúra zároveň zdôrazňuje, že odhaľovanie a zisťovanie páchateľov korupčnej trestnej činnosti je vo výlučnej pôsobnosti Policajného zboru SR. „Úlohou prokurátorov nie je ani operatívne odhaľovanie korupcie ani vykonávanie analytickej činnosti a dokonca ani vedenie vyšetrovania a vykonávanie dôkazov v štádiu pred podaním obžaloby. Túto činnosť má v plnom rozsahu zabezpečovať a vykonávať Národná protikorupčná jednotka patriaca pod Prezídium policajného zboru, Národnú kriminálnu agentúru a pri trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov Úrad inšpekčnej služby,“ dodáva dokument.

Biró: Zadržanie Kováčika je tragédiou pre celú prokuratúru

Správu o činnosti ÚŠP prišiel do parlamentu v piatok odprezentovať zástupca špeciálneho prokurátora Alexander Biró.

Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčikaje podľa Biróa tragédiou nielen pre ÚŠP, ale pre prokuratúru ako takú a pre všetkých prokurátorov. Vysvetlil, že po zadržaní Kováčika prehľadala polícia jeho kanceláriu. Informoval, že spolu s vedením prokuratúry prešli spisy, ktoré sa tam našli. Dodal, že správu o činnosti prokuratúry vypracoval on spolu s ďalšími riaditeľmi odborov a oddelení, pričom ju doterajší špeciálny prokurátor Kováčik len odobril.

Správu generálneho prokurátora plénum neodobrilo

Zo správy generálneho prokurátora SR vyplýva, že GP SR eviduje za rok 2019 celkovo 61 229 nápadov spisov v trestných registroch. V porovnaní s rokom 2018 je to pokles o 3051. Vybavených spisov bolo v roku 2019 celkovo 67 011, čo je o 3404 menej než rok predtým. Medziročne klesol aj počet obžalovaných osôb o 2346.

„V porovnaní s rokom 2018, a tiež predchádzajúcim obdobím, aj v roku 2019 pokračoval trend poklesu nápadu nových trestných vecí v trestných registroch, ktorý sa úmerne odzrkadlil aj v poklese počtu vybavených vecí či počtu stíhaných a obžalovaných osôb,“ skonštatovala prokuratúra. Napriek poklesu počtu vybavených trestných vecí bol podľa jej slov zachovaný pozitívny trend pomeru vybavených vecí k nápadu nových, a to v prospech vybavených veci.

Najčastejším spôsobom skončenia trestného stíhania v prípravnom konaní bolo podľa slov prokuratúry podanie obžaloby. Narástol počet obžalôb v trestných veciach realizovaných v rámci skráteného vyšetrovania. Obžalovaných osôb bolo podľa správy v minulom roku 27 443, pričom v roku 2018 ich bolo 29 789. Právo­platných rozhodnutí súdu eviduje prokuratúra o 93 viac ako v roku predtým, teda 28 311. O odsúdení osôb rozhodol súd v 25.227 prípadoch, k dohode o vine a treste došlo v 1785 prípadoch a v 983 prípadoch rozhodol oslobodzujúco.

Skladbu páchateľov trestnej činnosti označila prokuratúra za dlhodobo stabilnú. Za významný považuje pokles páchania trestnej činnosti mladistvými. Konštatuje, že zaznamenala aj mierny pokles trestne stíhaných osôb, ktoré nie sú občanmi SR. Rovnako hovorí o poklese počtu trestne stíhaných, ktorí už boli v minulosti trestaní. V roku 2019 bolo obžalovaných 11 025 recidi­vistov, čo je medziročný pokles o 744.

Rokovanie skončilo skôr, pokračovať budú v utorok

Poslanci NR SR ukončili v piatok rokovanie skôr. Zvyčajne v tento deň rokujú do druhej hodiny popoludní. Do lavíc zasadnú opäť v utorok (1. 12.), keď majú naplánované viaceré body z dielne rezortu hospodárstva či spravodlivosti. V utorok by mali poslanci zároveň voliť generálneho prokurátora.

V závere štvrtého rokovacieho dňa 18. schôdze podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) predstavil novelu zákona, ktorou má Slovensko zaviesť do svojich právnych predpisov legislatívu Európskej únie (EÚ), ktorá umožňuje národnú ochranu označení pôvodu a zemepisných označení iba na nepoľnohospodárske výrobky. Ochranu označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, vína, aromatizovaných vínnych výrobkov a liehovín by mala zabezpečovať Európska komisia (EK).

V piatok plénum schválilo novelu zákona, ktorá upravuje pravidlá pri rezervách v rozpočte, ale napríklad aj návrh zákona, na základe ktorého bude od budúceho roka jedna sadzba dane na benzín a jedna na naftu.