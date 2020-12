Chceme vôbec otvoriť školy pre všetky deti?

Jeden deň zdržania a všetko sa môže posunúť aj o viac ako mesiac. Preloženie zasadnutia Ústredného krízového štábu, na ktorom sa mal preberať plán otvárania škôl, a to o 24 hodín, môže znamenať, že deti sa vrátia do lavíc až 11. januára.

Krízový štáb sa mal stretnúť v pondelok popoludní. Jedným z hlavných bodov bol návrat detí do škôl s podmienkou, že sa žiaci druhých stupňov základných, študenti stredných škôl, ich rodičia, pedagógovia a ďalší ľudia pracujúci v školách, podrobia testovaniu na koronavírus. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) pripravil plán, na ktorom spolupracovali učitelia, odborári, zdravotníci a samospráva.

Podľa zistení Pravdy malo byť testovanie na školách dobrovoľné a ak by sa ho zúčastnilo 70 percent žiakov, mohli byť školy otvorené už budúci pondelok. Okrem nich mali testovaním prejsť aj zamestnanci škôl a minimálne jeden rodič každého žiaka. Zástupcovia škôl i zriaďovateľov potvrdili, že aj keby boli testy dobrovoľné, zo zamestnancov škôl by sa ho zúčastnili takmer všetci. Šéf odborového zväzu pracovníkov školstva Pavel Ondek povedal, že ešte na piatkovom stretnutí s ministrom trvali na dobrovoľnosti testovania.

V pondelok predpoludním však ministerstvo vnútra oznámilo, že sa zasadnutie krízového štábu ruší. Bez vysvetlenia. Gröhling by mal teda plán testovania a otvárania škôl predložiť v utorok. "Minister poslal realizovateľný plán Ústrednému krízovému štábu,“ skonštatoval rezort.

Zástupca Združenia miest a obcí Slovenska Lukáš Baňacký, ktorý je členom krízového štábu, však upozorňuje, že toto meškanie môže spôsobiť neotvorenie škôl. "Stratili sme 24 hodín. Z kapacitných, časových a technických dôvodov zabezpečenia testovania sa otvorenie 7. decembra nedá stihnúť,“ povedal pre Pravdu.

"Štáb zasadne v utorok popoludní, ak plán odobrí, začneme na jeho realizácii pracovať v stredu ráno a na testovanie sme chceli vyčleniť piatok, sobotu a nedeľu,“ vysvetlil s tým, že zriaďovatelia škôl, ktorí sú členmi či už združenia alebo Únie miest Slovenska boli pripravení zabezpečiť otvorenie škôl v podstate za každú cenu. "Tento zámer prevyšoval naše pohodlie alebo nepohodlie,“ dodal Baňacký.

Myslí si, že v takomto časovom strese by bolo možné zabezpečiť len testovanie zamestnancov škôl. "Ten plán sme však predložili ešte minulý týždeň, ale bol zamietnutý ako nepostačujúci,“ upozorňuje Baňacký.

A varuje: ak vláda chce, aby sa žiaci a študenti vrátili do škôl v januári, malo by sa na tomto pláne začať pracovať už teraz.

Spustenie škôl nejde na počkanie

Za pravdu mu dáva aj prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková. "Ak má samospráva, teda zriaďovateľ školy, organizačne zvládnuť testovanie, potrebuje na to priestor a čas. Veď už sme mali celoplošné testovania, tak hádam všetci vedia, koľko to stojí času, úsilia, čo všetko na to treba,“ konštatuje Petáková.

Školy by pritom mali zabezpečiť vhodné priestory na testovanie. "Pre nás to znamená aj komunikovať so žiakmi, s rodičmi. Od rodičov by sme napríklad potrebovali vedieť, či deti pustia na testovanie, či oni sami boli na testovaní,“ vyratúva. Okrem toho školy musia pripraviť aj zmeny rozvrhov, podľa ktorých fungujú v súčasnosti. Časť učiteľov totiž učí aj prezenčne, aj on-line.

Petákovej chýba cieľ a zmysel celej akcie. "Potrebujeme sa pohnúť, povedať si: takáto je cesta. Bez toho nemáme prečo zisťovať, či pôjdu deti na test, či pôjdu rodičia, či to bude požadované percento a teda, či sa škola otvorí,“ objasňuje prezidentka praktickú stránku.

Baňacký zasa pripomína, že doteraz najviac pozitívnych detí bolo na prvom stupni škôl a v materských školách. Tie sú však otvorené. "Školské zariadenia by nemali byť vypínané ako prvé,“ hovorí.

Školy až v januári, opakuje Matovič

Ak by sa žiaci druhého stupňa základných a študenti stredných škôl vrátili do lavíc v pondelok 7. decembra, do školy by chodili do 22. decembra, keď sa začínajú vianočné prázdniny. Učili by sa teda jedenásť dní. Keďže sa však pretestovanie jednoducho nestihne, v škole by pred sviatkami nestrávili ani dva týždne. Vianočné prázdniny sa končia 10. januára, škola by sa mala opäť začať na druhý deň, v pondelok 11. januára.

Naplnili by sa tak slová premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý už niekoľko týždňov tvrdí, že sa začne naplno učiť najskôr v januári, po Troch kráľoch. Minister školstva pritom už raz pripravil návrh, ako by sa mohli deti vrátiť do škôl, ten bol však zamietnutý.

Škola nie je len o učení

Na redakciu Pravdy sa obracia množstvo rodičov, podľa ktorých nie je on-line výučba taká kvalitná ako učenie sa priamo v triede. Niektorí dokonca majú obavu, či má takéto učenie vôbec zmysel. Iní zasa vyratúvajú, koľko peňazí museli investovať do kúpy lepších počítačov, laptopov či rýchlejšie internetového pripojenia a nemajú pocit, že by boli ich deti vzdelanejšie.

"Škola má aj iné úlohy, nielen rolu vzdelávania, teda natlačenia čo najviac vedomostí žiakom do hláv. Škola socializuje, učí pracovným návykom, dennému režimu, učí prijímať autority, akceptovať aj iné názory od človeka, ktorý nám nie je veľmi sympatický alebo ich príliš neprijímame,“ vymenúva široké spektrum úloh školy Petáková. "V škole sa žiaci naučia množstvu zručností, ktoré sú pre život možno dôležitejšie ako samotné vedomosti. Tieto úlohy školy v súčasnosti deťom chýbajú,“ mieni.

Deti školu potrebujú

Prezidentka združenia základných škôl však s plnou vážnosťou upozorňuje aj na ďalší problém. "Z hľadiska psychohygieny detí je najvyšší čas, aby sa vrátili do škôl. Aby sme potom namiesto ochorenia COVID-19 neliečili nejaké psychické ochorenia celej generácie. Lebo to by bol beh na dlhé trate, pričom sa môže stať, že ten človek sa už nikdy úplne nespamätá,“ varuje.

Okrem toho upozorňuje, že pri učení on-line musia pedagógovia vynaložiť dvoj- až trojnásobok energie ako pri prezenčnom učení. Efekt je však oveľa menší. "V septembri sme zistili, že deti sú vedomosťami v čase februára minulého školského roka,“ hovorí Petáková, ktorá je aj riaditeľkou základnej školy v bratislavskom Lamači. Vtedy sa školy zatvorili v marci, otvorili sa nakrátko až 1. júna. Teraz predpokladá, že vedomosťami budú žiaci druhého stupňa niekde na úrovni septembra.

Preto je Petáková presvedčená, že by sa deti mali vrátiť – hoci len nakrátko – do škôl ešte pred Vianocami. "A to sme mali šťastie, že minuloroční prváci zostali doma v čase, keď už poznali písmenká. Ak by teraz zostali doma terajší prváci, asi by si museli zopakovať ročník,“ dodáva s tým, že terajší prváci neprešli ani len predškolskou výchovou, takže sú vo veľmi nevýhodnej pozícii.

Ako to teda bude s otváraním škôl sa Slovensko dozvie možno v utorok. Ešte je tu jedna možnosť, o ktorej minulý týždeň hovoril premiér Matovič. Podľa neho by sa v školách mohol využiť nový druh testovania, pri ktorom sa vzorky odoberajú kloktaním, pričom by sa testoval koktail vzoriek odobratých napríklad v jednej triede. Ak by bola vzorka z tohto koktailu negatívna, trieda sa otvorí. Ak by bola pozitívna, všetci žiaci by museli ísť na ďalšie testovanie, ale už jednotlivo. Nie je však jasné, kto a ako by vzorky vyhodnocoval. Premiér však sľuboval, že ďalšie podrobnosti by mali byť známe tento týždeň.

"Počul som to, ale neviem si to v praxi predstaviť,“ povedal pre Pravdu školský odborár Ondek s tým, že to "považuje za zvláštne nóvum“.