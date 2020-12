Matovič ide testovať školu, kam chodia jeho dcéry

Berie to do vlastných rúk. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) chce v tento víkend pilotne otestovať školu, do ktorej chodia jeho dcéry. Jej spoluvlastníkom je majiteľ firmy, ktorá dodala antigénové testy na tri kolá plošného testovania.

„Som sklamaný z prístupu ministerstva školstva, od 30. novembra sme mali mať všetky deti v školách. Ale v škole nie je o nich ani chýru, ani slychu,“ vyhlásil Matovič. Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) pripravil už dva plány na otváranie škôl, ani jeden však neprešiel na Ústrednom krízovom štábe.

Jana Bittó Cigániková zo SaS na sociálnej sieti naznačila, že problém je niekde inde.

„To by som napríklad mohla porozprávať o tom, ako som sedela nedávno vedľa Braňa Grohlinga, keď mu volal premiér s otázkou, či si všimol, že školy neotvoril. Vraj ak Braňo chce, aby ich otvoril, má sa Sulík ospravedlniť (už ani neviem, za čo práve). Následne Braňovi Grohlingovi zamietli dva pokusy o otvorenie škôl, ktoré mal dojednané naprieč samosprávou a zriaďovateľmi škôl tak, aby sa to dalo kapacitne zvládnuť, aby decká mohli ísť do školy a aby neboli spolu s rodičmi zbytočne terorizované. Aby boli všetci v bezpečí predložil vypracovaný školský semafor a plán mobilných testovacích jednotiek,“ napísala Bittó Cigániková.

Ešte v utorok minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) svojmu kolegovi vyčítal, že nesplnil zadanie. Nedokázal však vysvetliť, v čom je Gröhlingov plán slabý. Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska i Únie miest Slovenska upozorňovali, že ak má byť súčasťou otvárania škôl pre všetky deti testovanie, odkladaním rozhodnutia iba strácame čas na prípravu. Krízový štáb však nakoniec nesúhlasil s pilotným testovaním na dobrovoľnej báze a Gröhling má vypracovať nový plán do 23. decembra. Žiaci druhého stupňa základných a študenti stredných škôl sa tak možno vrátia do škôl až po 8. januári.

„Minister Gröhling neprišiel s plánom, ktorý presvedčil,“ tvrdí Matovič s tým, že ministra včera informoval o svojom pláne testovania v súkromnej škole v Trnave, kam chodia aj jeho dcéry, a škôl v meste, ktoré nechcel konkretizovať. „Požiadal som ho, aby im zo svojej pozície ministra nerobil prekážky,“ dodal premiér. Preto v tento víkend by trnavská súkromná škola a zrejme niekoľko škôl v neznámom meste mali podstúpiť antigénové testovanie. Ak budú výsledky negatívne, v pondelok by sa mali títo školáci stretnúť v laviciach. „Ozval sa mi jeden primátor, ktorý má toho dosť, a povedal mi, že je ochotný a pripravený urobiť testovanie v školách v jeho meste. Išiel podľa nôt, ktoré sú známe už dávno,“ vysvetľoval Matovič.

Premiér mieni testovanie zorganizovať s dvoma ľuďmi z jeho najbližšieho tímu. „Zrealizujem to s dvoma ľuďmi z môjho okolia. Je to moja osobná ambícia, aby som ukázal všetkým zriaďovateľom, že sa to dá. Nielen stále hovorme, že deti musia ísť do škôl, konečne niečo pre to aj urobme,“ vyhlásil Matovič.

Nevysvetlil však, kto bude odoberať vzorky učiteľom, deťom a ich rodičom, ani kto ich bude vyhodnocovať. Rovnako ani to, čo ak sa neprídu dať otestovať všetky deti či všetci rodičia.

Až naveľa-naveľa povedal, kde je podľa neho chyba Gröhlingovho plánu. V prvom rade mu vyčíta, že žiadal o súčinnosť aj ďalšie ministerstvá – zdravotníctva, vnútra, prípadne obrany. Teda tie rezorty, ktoré sa podieľali na troch kolách celoplošného testovania v novembri.

„Nikde tam nebolo napísané, čo urobí ministerstvo školstva,“ objasňoval Matovič. Myšlienka však bola od začiatku taká, že školy budú zabezpečovať iba priestory. Nemôžu napríklad zazmluvniť a odmeniť zdravotníkov, ktorí odoberajú a vyhodnocujú vzorky. Aj pri plošnom testovaní s nimi zmluvu podpisovala vojenská nemocnica v Ružomberku.

Druhý problém spočíva podľa Matoviča v podmienke, že stačí, aby sa otestovalo minimálne 70 percent učiteľov, žiakov a ich rodičov. No ešte v utorok šéf Únie miest Slovenska Richard Rybníček upozorňoval, že minimum 70 percent odporúčajú epidemiológovia. Varoval, že o dobrovoľné testovanie má záujem približne len 20 až 50 percent rodičov. Preto naliehal, aby bolo testovanie povinné, no to musí podľa neho vychádzať z rozhodnutia vlády. Vláda však v tomto smere zatiaľ prešľapuje na mieste a nevie sa dohodnúť ani len na tom, či ďalšie kolo masového testovania bude dobrovoľné, alebo povinné.

Čo so žiakmi alebo s rodičmi, ktorí sa odmietnu dať pretestovať? Aj toto vraj chýba v pláne ministra školstva. Premiér je za alternatívu, aby sa školy pripravili na súbežne dištančné a prezenčné vyučovanie. Do škôl by teda mali chodiť iba deti pretestované, a tie ostatné sa budú spolu s nimi učiť z domu.

Gröhling v stredu odmietol komentovať odmietnutie plánu. Síce povedal, že jeho trpezlivosť je na konci, na druhej strane však aj dodal, že bude predkladať ďalšie a ďalšie plány, len aby sa mohli deti vrátiť do škôl.

Tak ako je nejasné, kedy sa znova naplno otvoria základné i stredné školy, tak je nejasné, či bude, alebo nebude ďalšie plošné testovanie alebo toľko sľubovaný lockdown, uzavretie krajiny. Matovič odhaduje, že aktuálne je na Slovensku do dvoch miliónov antigénových testov. Nevie, kedy prídu ďalšie, ktoré by malo nakúpiť podľa zadania vlády ministerstvo hospodárstva, ktorému velí vicepremiér Richard Sulík (SaS). Na margo možného lockdownu Matovič iba opakoval, nech sa pred verejnosť postavia odborníci, ktorí tvrdia, že ďalšie testovanie by malo byť dobrovoľné a cielené. Je medzi nimi aj Konzílium odborníkov, ktoré je poradným orgánom Ústredného krízového štábu.

