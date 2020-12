Sulík odmieta, že by sabotoval nákup antigénových testov

Upozornil, že nákup nie je možný skôr aj vzhľadom na proces vypracovania zadania zo strany Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Poukázal tiež na 16-dňovú zákonnú lehotu pri verejnom obstarávaní.

Informoval, že najskorší možný termín na ich dodanie je 7. januára 2021. Zároveň kritizoval pomalú pomoc segmentom zasiahnutým krízou. Občania si podľa neho o kompetentnosti vlády SR nemôžu myslieť nič dobré.

Video: Minister hospodárstva Richard Sulík k vyjadreniam premiéra Matoviča v súvislosti s nákupom antigénových testov.

„Ja som síce dostal úlohu obstarať testy už 19. novembra, ale trvalo nekonečných 17 dní a päť pokusov o riadne zadanie, kým som to naozaj mohol začať robiť,“ skonštatoval Sulík.

Ozrejmil, že premiér Igor Matovič (OĽANO) pri nákupe požadoval čo najvyššiu špecificitu testov, rezort zdravotníctva však odmietal prepracovať zadanie a zmeniť špecificitu z 97 percent na 99. Aj preto podľa Sulíka nemohli začať skôr.

Vysvetlil, že pri verejnom obstarávaní je potrebné dodržanie viacerých procesov a lehôt, napríklad musia sa uskutočniť trhové konzultácie, vyhodnotenie ponúk, zasielanie výziev na rokovania. Hoci zo zhruba 100 ponúk po kontrole ostalo okolo 60, stále treba so všetkými firmami rokovať, aby nepodali námietku a ešte viac neskomplikovali proces.

Sulík zdôraznil, že ide o desiatky miliónov eur. Deklaroval, že vždy mal a má záujem dodržiavať zákon. Matovič si však podľa neho myslí, že to vie spraviť lepšie. Sulík poznamenal, že ponuky sú, no nechce pristúpiť na obchádzanie zákona. Myslí si, že ak by na urýchlenie pristúpil, premiér by bol prvý, kto by ho obviňoval z nedodržania zákona.