Šutaj Eštok: Premiér by mal Sulíka odvolať, ak si stojí za svojimi vyjadreniami

Poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Kašper (Sme rodina) verí, že štvorkoalícia vydrží štyri roky. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Zároveň sa ospravedlnil za spory premiéra Igora Matoviča (OĽANO) a vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS).

Nezaradený poslanec Matúš Šutaj Eštok pôsobiaci v strane Hlas-SD podotkol, že ak premiér myslel vážne vyjadrenia smerom k Sulíkovi, mal ho automaticky odvolať. Avizoval, že v januári prídu poslanci okolo Petra Pellegriniho s návrhom na skrátenie funkčného obdobia NR SR. Rovnako kritizoval „papalášizmus“ šéfa NR SR Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý by podľa neho nemal ostať vo funkcii.

Kašper verí, že koalíciu čaká ľahšie obdobie, aby mohla presadzovať svoj program. Komunikáciu Matoviča a Sulíka označil za nešťastnú. „Zvyšujú neistotu a napätie, malo by sa riešiť vo vnútri koalície. Komunikácia nás mrzí, malo by sa to riešiť iným spôsobom a nie cez médiá,“ uviedol.

Šutaj Eštok podotkol, že vo svete nie je krajina, kde by v závažnej situácii ako pandémia premiér nazval svojho vicepremiéra idiotom, zodpovedným za stovky obetí ochorenia COVID-19. „Ak to myslí vážne, mal by ho odvolať,“ poznamenal.

Šutaj Eštok k demisii vyzval aj premiéra

„Matovič riadenie krízy nezvláda, preto ešte raz hovorím: nech sa vyzdravie a nech v pokoji odovzdá riadenie krajiny niekomu inému,“ povedal. V súvislosti s Kollárom hovorí o „papalášizme“. Poukázal na kauzu z Nemocnice svätého Michala v Bratislave. „Nie je zrelý na túto funkciu, my sme to od začiatku hovorili,“ poznamenal.

Kašper odmieta, že by bol Kollár papaláš. Situácia v nemocnici podľa neho nebola taká zlá, ako to podali médiá. Doplnil, že Kollár aj preto odišiel do domácej liečby. Vysvetlil, že koaličná rada v nemocnici bola opodstatnená aj vzhľadom na situáciu či voľbu generálneho prokurátora.

Obaja sa vyjadrili aj k aktuálnym opatreniam a zákazu vychádzania v súvislosti s ochorením COVID-19. Kašper podčiarkol potrebu ochrany zdravia a životov. Hovorí, že situácia je zlá na celom svete a ľudia sú aj inde nespokojní s opatreniami. Na otázku, či opatrenia na sviatky nemali byť prísnejšie, odpovedal, že sú výsledkom kompromisu pandemickej komisie, ústredného krízového štábu a vlády. Pripomenul, že tieto inštitúcie nás previedli prvou vlnou úspešne a dôveruje im.

Šutaj Eštok hovorí o alarmujúcej situácii. Pellegriniho vláda by podľa neho nenechala situáciu zájsť až sem a počúvala by odborníkov, k sprísneniu by pristúpili skôr. Súčasné opatrenia označila za mačkopsa, ktorý „nie je dostatočne tvrdý, aby zastavil krivku, ale je dostatočne tvrdý na to, aby pokazil ľuďom Vianoce“.

Šutaj Eštok sa vyjadril aj k obvineniu exministra hospodárstva Petra Žigu. Skonštatoval, že nemá dôvod mu neveriť, pretože medializované informácie opakovane poprel.