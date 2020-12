Štátne noviny majú zhltnúť milióny

Podľa Matúša Šutaja Eštoka (nezarad., Hlas) bude vydávanie vládnych novín stáť viac ako 7 miliónov eur. Odvoláva sa pritom na utajovaný vládny materiál. Podľa riaditeľa tlačového a informačného odboru Úradu vlády Richarda Pekara sú zatiaľ len vo fáze výberového konania.

Zámer vydávať vládne noviny premiér Igor Matovič (OĽaNO) spomínal ešte v apríli. Vtedy táto myšlienka nahradila pôvodný zámer vytvoriť fond pre investigatívnych novinárov.

Vláda by podľa Matoviča mala mať svoje vlastné noviny, prostredníctvom ktorých bude občanov bezplatne a pravidelne informovať o výsledkoch svojej práce. Podľa Šutaja Eštoka je zrealizovanie tohto plánu na spadnutie.

„V čase, keď zúri pandémia, ekonomika prudko klesá a tisícky ľudí nemajú z čoho žiť, je to výborná správa. Za tú sumu sa dá niekomu naozaj pomôcť. Len v zdravotníctve by sme za to vedeli nakúpiť 100 000 ochranných prostriedkov vrátane oblekov, respirátorov a rukavíc. Alebo otvoriť 1 000 nových nemocničných lôžok po celom Slovensku. Alebo ešte lepšie, na celý ďalší rok si za to môžeme zaplatiť vyše 500 nových zdravotných sestier. A to hovorím len o zdravotníctve,“ napísal Šutaj Eštok na sociálnej sieti. Podľa neho si chce Matovič vládne noviny zaobstarať preto, aby o ňom za každých okolností písali v pozitívnom svetle. Označuje to za papalášstvo a výsmech.

Vládne noviny by mal mať na starosti predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽaNO). Podľa Pekara bolo vyhlásené výberové konanie.

„Nemám však vedomosť o žiadnych nových informáciách ohľadne vládnych novín,“ povedal pre Pravdu Pekar.

Vládne noviny nemajú podporu všetkých koaličných strán. Richard Sulík (SaS) sa o nich vyjadroval s negatívnym podtónom ešte v septembri.

„Nepovažujem za dobrý nápad ani ich papierovú podobu. Ale budú mať ľudia zemiaky na čom čistiť a jablká na jeseň a zimu do čoho baliť,“ povedal ironicky Sulík. Ešte na jar pritom Matovič v rozhovore pre Pravdu na otázku, koľko budú noviny stáť, povedal: „Budú stáť toľko, koľko budú stáť.“