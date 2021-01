Prečo sa v iných krajinách plošne netestuje?

Podľa vzoru Slovenska začali s plošným testovaním aj iné krajiny. Rakúsko si vyskúšalo, aké to je, keď je testovanie dobrovoľné, a zistilo sa, že neprináša očakávaný výsledok. Preto sa v Rakúsku rozhodli zopakovať si ho, no teraz už s podobnými podmienkami, aké boli v novembri u nás. No ten, kto nepríde na testovanie a zostane v dobrovoľnej izolácii bude dostávať pomoc od štátu

V Česku chceli tiež masovo testovať, no od tohto plánu sa upustilo a nakoniec otvorili len 170 odberových miest. Ľudia sa v nich majú možnosť otestovať podobne ako na Slovensku v mobilných odberových miestach.

Zatiaľ čo v škandinávskych krajinách sa ľudia skôr prikláňajú k dodržovaniu opatrení, v krajinách, ako je Grécko, Nemecko či Bulharsko, funguje tvrdý niekoľkotýždňový lockdown. Ak chce ísť človek v Grécku von, musí vždy poslať SMS, prípadne so sebou nosiť vyplnený formulár, prečo je vonku. V Nemecku zase Angela Merkelová otvorene hovorí, že lockdown bude v krajine až do jari.

Kombináciu cielených testov a lockdownu využívajú aj v ostatných krajinách, pričom len Slovensko, Rakúsko a čínsky Wu-chan, predpokladané epicentrum pandémie, celoplošne testujú.

Plošnému testovaniu na Slovensku sa v novembri venoval aj britský odborný časopis The British Medical Journal. Vypočítal, že denná incidencia – výskyt nových pacientov, klesla o 60 percent, no zároveň približne 25 percent ľudí s pozitívnym testom v skutočnosti zrejme nebolo nakazených. Vo Veľkej Británii si plošné testovanie vyskúšali v Liverpoole.

Nielen zdravotnícke zariadenia, ale aj experti tvrdia, že by sa malo testovať najmä v najviac postihnutých oblastiach a dôraz by sa mal sústrediť na vakcináciu ako na najúčinnejšiu zbraň.

Experti vravia, že celoplošné testovanie nemá zmysel. „Pri celoplošnom testovaní je najviac otázny benefit. Môžeme sa spýtať, ktorá krajina to tak robí. Ak nikto iný, tak je to trošku podozrivé," pýta sa nemocničný lekár a člen Ústredného krízového štábu Peter Visolajský. Antigénové testovanie, ktoré sa najviac využíva pri celoplošnom testovaní, je podľa neho efektívne, ak sa robí dva-, trikrát do týždňa. Raz za týždeň, ako plánuje premiér, nemá zmysel, vraví lekár. A už vôbec nie celoplošne, dodáva.

„Nás najbližšie mesiace nezachráni očkovanie, nás z tohto pohľadu zachráni zakázať ľuďom chodiť do firiem, zatvoriť fabriky alebo masívne plošné testovanie," povedal Matovič v pondelok na tlačovej konferencii po on-line rokovaní vlády.