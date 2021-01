Kollár: Lekár by nemal byť sankcionovaný, keď zabráni vyliatiu vakcíny

Lekár by nemal byť sankcionovaný za to, že zabráni vyliatiu vakcinačnej látky proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaním niekoho mimo zoznamu. V pléne Národnej rady (NR) SR to povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Môže sa podľa neho stať, že niekto zo zoznamu nepríde na očkovanie a ak lekár nebude mať žiadny náhradný zoznam, mal by mať možnosť zaočkovať niekoho aj "z ulice". Hovorí, že vakcínou nemôže plytvať a lekári by sa nemali báť ju využiť. Zároveň vláde adresoval, že toto je posledný raz, keď sa takto urýchlene v NR SR rieši nejaká legislatíva.