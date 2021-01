Prvý Lučanského incident nebol pokusom o samovraždu, uviedla komisia

Prvý incident nebohého exprezidenta Policajného zboru Milana Lučanského nebol pokusom o samovraždu. Po previerke komisie v trenčianskej väzenskej nemocnici to povedal člen komisie Marian Kotleba (ĽSNS).

„Dnes to bolo konštruktívne a objektivizované. Z môjho pohľadu sa časť pobytu generála Lučanského v tomto ústave zdá byť nekonfliktná. Prinieslo to svetlo do okolností a po tom, ako sme sa dozvedeli, mám úplne jasno v tom, že ten prvý incident z 9. decembra sa ani len omylom nedá považovať za pokus o samovraždu,“ zdôraznil Kotleba.

Podľa Denisy Sakovej (nezaradená) jej dnešná previerka v Trenčíne dala odpovede na mnoho otázok, niektoré však zostali stále nezodpovedané. „Ďakujem za profesionalitu, s akou pristupovali k zodpovedaniu jednotlivých otázok. Ja som mala niekoľko otázok týkajúcich sa doby, keď bol generál Lučanský hospitalizovaný v Trenčíne, mala som ich zodpovedané. Nehovorím však, že mám zodpovedané všetky otázky, ktoré sa tohto prípadu týkajú. Čakali sme, že piatok (15. 1.) v Prešove si tieto nezrovnalosti objasníme. Návšteva prešovskej väznica sa však odkladá,“ doplnila Saková.

Previerka v trenčianskej väzenskej nemocnici trvala viac ako päť hodín. Podľa predsedu komisie Tibora Čitbaja nie každý člen komisie mal prehľad o tom, ako funguje väzenský systém.

„Zaujímali sme sa o to, ako boli vykonávané režimové činnosti s generálom Lučanským, ako prebiehala celá hospitalizácia a ako sa s ním zaobchádzalo počas celého pobytu v Trenčíne,“ uviedol Čitbaj.