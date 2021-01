Kto chce očkovať, musí mať aj ihly a striekačky. Máme ich dostatok?

Ten slovenský hovorí iba to, že nemocnice musia mať zabezpečený dostatok ihiel a injekčných striekačiek. Ak by ich bolo málo, spolieha sa na jediného slovenského výrobcu – Chirana T.Injecta zo Starej Turej. Vtedy celá produkcia firmy ostane doma.

Slovensko má šťastie, že vlastného výrobcu má. „Dopyt je obrovský,“ potvrdil pre denník Pravda mediálny zástupca podniku Karol Wolf.

„Objednávky sú najmä z Dánska, Rakúska, Nemecka, Maďarska a Českej republiky, menšie množstvá dodáme aj do ďalších štátov Európy. Kontrakty máme až do augusta 2021.“

Ihly a striekačky sú totiž momentálne nedostatkový tovar. Na voľnom trhu sa nedajú kúpiť. Na nutnosť zabezpečenia zásob tohto materiálu upozornili v posledných dňoch lekári a zdravotníci v Česku. Zásoby sa im rýchlo míňajú, krajina sa preto zapojila do spoločného európskeho tendra, aby mohla ihly a striekačky nakúpiť v Číne. Dodanie však môže trvať aj dva mesiace.

„Vzhľadom na predpoklad celosvetového zvýšenia spotreby tohto materiálu môže hroziť, že na trhu nebude najmä počas jari k dispozícii dostatok tohto tovaru,“ píše sa v českej vládnej očkovacej stratégii.

V krajinách Európskej únie sa minú miliardy striekačiek a ihiel pri očkovaní novými vakcínami proti koronavírusu. V Českej republike zatiaľ zaočkovali vyše 75–tisíc ľudí, na Slovensku vyše 40–tisíc ľudí. Ak by sa u nás dalo zaočkovať 60 percent obyvateľov, bude treba zhruba šesť miliónov striekačiek a rovnaké množstvo ihiel. V Českej republike je to dvakrát toľko. Ide síce o bežné nemocničné pomôcky, ktoré stoja len pár centov, no s vakcináciou rastie ich spotreba, ktorá sa v najbližších mesiacoch bude pohybovať v miliónových objemoch.

Podľa nadnárodnej asociácie Európska sieť pre biologickú bezpečnosť nie sú štandardné striekačky, každodenne používané v zdravotníctve, ideálne pre masové očkovacie programy. Používajú sa na to špeciálne kanylové ihly. Tie totiž majú menší tzv. mŕtvy priestor a dokážu z fľaštičky s vakcínou vytiahnuť nie len päť, ale šesť dávok. Výrobcovia očkovacích látok ich totiž nedodávajú vo vakcinačných dávkach, čiže setoch pre jednotlivé očkovanie, dodávajú iba samotnú vakcínu.

„Ročne vyrobíme zhruba 250 miliónov kusov striekačiek. Denne vyrobíme vyše 200–tisíc inzulínových – tenkých – striekačiek a viac ako 25–tisíc klasických,“ vysvetľuje Wolf. Pri očkovaní možno použiť obe striekačky. Firma vyváža absolútnu väčšinu výroby do zahraničia.

Export tvorí až 95 percent produkcie. Možno aj preto vláda narýchlo znovelizovala zákon o hospodárskej súťaži, ktorý by mal zefektívniť vynucovanie plnenia povinností v záujme ochrany životov. To by znamenalo, že Chirana T.Injecta by musela zastaviť distribúciu do zahraničia a všetky jej výrobky by museli ostať na domácom trhu. Podľa Wolfa ich slovenské štátne orgány v tomto duchu už aj oslovili.

„Odpovedali sme, že takáto vec ku nám nemusí smerovať vo forme príkazu. Platí náš záväzok, ktorý sme komunikovali ešte v lete – Slovensko a Česká republika majú u nás vždy prednosť,“ hovorí Wolf a dopĺňa, že Chirana T.Injecta adresovala ministerstvu zdravotníctva požiadavku, aby fi rma bola ako subjekt hospodárskej mobilizácie, ale aj ako výrobca práve vakcinačných komponentov zaradená do ďalšej fázy vakcinačného plánu hneď po tom, čo budú zaočkovaní zdravotníci a seniori.

„Aj v našej výrobe máme relatívne dosť problémov s COVID–19 a potrebujeme našich ľudí z výroby preočkovať aj preto, aby sme vedeli naplno vyrábať,“ spresňuje.

„Vakcinácia je krízový manažment. Informácie sa stále menia,“ skonštatoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Narážal na to, že minulý týždeň Európska lieková agentúra odporučila používanie šiestich dávok vakcíny Comirnaty z jednej liekovky namiesto pôvodných piatich. Hoci si Krajčího slovenské nemocnice poctivo nakúpili všetko potrebné na očkovanie, vždy sa nájde niečo, s čím sa nedá počítať.

„Teraz musia doobjednávať striekačky a ihly, ktoré majú menší mŕtvy priestor, aby mohli natiahnuť šiestu dávku. No s týmto musíme počítať,“ uviedol Krajčí a dodal, že zásoby ihiel, ktoré sú na Slovensku, nie sú vhodné na to, aby nabrali očkovaciu látku z takmer prázdnej fľaštičky. V Národnej očkovacej stratégii sa neuvádza, koľko kusov ihiel a injekčných striekačiek by mali mať vakcinačné centrá v zásobe.

„Podľa pokynu ministerstva zdravotníctva sme na prelome rokov nakúpili 15–tisíc kusov ihiel a striekačiek,“ priznala Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Ak by však plnili vakcinačný plán a v troch bratislavských vakcinačných centrách spolu očkovali 1 500 ľudí denne, tieto zásoby by sa minuli počas desiatich dní.

Trenčianska nemocnica na prvý mesiac očkovania pripravila 20–tisíc kusov ihiel a striekačiek. „Keďže sa zmenil počet dávok vakcíny z jednej vialky – liekovky – z piatich vakcín na šesť, meníme typy ihiel a striekačiek,“ vysvetlila Martina Holecová, hovorkyňa Fakultnej nemocnice Trenčín.

Podobnú skúsenosť Pravde potvrdili aj v očkovacích centrách v Trnave, Banskej Bystrici a Nitre. „Žiadnu objednávku na vakcinačné komponenty sme od ministerstva zdravotníctva nedostali. Takéto nákupy sú úlohou nemocníc,“ dopĺňa šéf Správy štátnych hmotných rezerv Ján Rudolf (SaS).