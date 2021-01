Premiér pretláča testy nasilu

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) tvrdí, že jeho stanovisko je nemenné a trvá na celoplošnom celoslovenskom v podstate povinnom testovaní od budúceho víkendu. Koaličných partnerov o tom presviedča už od pondelka, keď sa začalo o tejto téme rokovať. Konečný výsledok však nebol jasný ani v stredu, v obvyklý rokovací deň kabinetu, ani vo štvrtok, keď sa síce vláda stretnúť mala, ale nakoniec nerokovala, a ani v piatok. Šesť hodín ministri sedeli nad materiálmi, ktoré – ako zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) – dostali len ráno. Aj tak sa nezhodli na jasnom výsledku. V piatok každý z lídrov koalície hovoril o výsledkoch rokovania sám.

Matovičovi kryje chrbát hnutie Sme rodina. To ústami ministra práce Milana Krajniaka odkázalo, že nič nestopli. "Šíria sa fámy, že sme niečo vetovali, ale nie je to tak,“ povedal Krajniak po rokovaní vlády. Nechcel povedať priamo, ako to bude s celoslovenským testovaním, ale vyhlásil, že "potrebujeme ochrániť ekonomiku, aby ľudia mohli chodiť do práce, aby neboli odkázaní na pandemickú PN“.

"Vo Francúzsku je zákaz vychádzania od 18. hodiny, Nemci sprísňujú lockdown, v Taliansku je zakázané cestovať mimo regiónov, kde ľudia bývajú, v Rakúsku sa viaceré podujatia konajú iba s negatívnym testom. Chceme ísť proti prúdu?“ položil otázku Krajniak. Zdôraznil, že o pomoc žiadajú štát viaceré obce a mestá, ktoré chystajú svoje vlastné lokálne testovanie.

Cez víkend sa opäť bude testovať v okrese Nitra, pre ktorý platia špeciálne opatrenia. Nitra však už týždne žiadala o pomoc a vyhlásenie mimoriadnych opatrení. V testovaní budú pokračovať Košice, chystajú sa v Hlohovci. Do testovania vlastnými silami sa púšťajú mestá a obce, kde je najviac novoinfikovaných.

Proti celoslovenskému testovaniu sa stavia vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Vláda v stredu zverejnila zvukovú nahrávku časti pondelkového rokovania, ktorá mala Sulíka usvedčiť z klamstva. Koaliční partneri, najmä však premiér, mu vyčítali, že súhlasil s celoplošným testovaním, no verejne sa postavil len za regionálne. Ani hádka Matovič – Sulík a neskoršie Sulíkovo ospravedlnenie za nedorozumenie však úvahy o veľkom testovaní antigénovými testami nezastavili.

Stanovisko štvrtej strany Za ľudí tiež nie je ešte celkom jasné. Remišovú nahnevalo, že na rokovanie nedostali včas a poriadne vypracované dokumenty, ktoré sa týkajú riešenia stále horšej epidemiologickej situácie. "Na profesionálne rokovanie vlády musíme dostať materiál vopred, nie pred rokovaním. Potom sa stane, že rokujeme päť hodín a musíme pokračovať,“ povedala Remišová. Pripomenula staré známe: Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič.

Remišovej najviac prekáža, že školáci, ktorí sú doma už tri mesiace, budú podľa návrhu potrebovať negatívny test aj pri vychádzke do prírody.

Premiér už viackrát povedal, že by sa malo testovať každý týždeň dovtedy, kým sa výskyt novoinfikovaných nezníži na pol percenta. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) upozorňuje, že ani pätnásty deň od zavedenia prísnejších opatrení, teda od 1. januára, keď platí 19 výnimiek zo zákazu vychádzania, sa krivka nárastu nechce zlomiť. Dodáva, že Slovensko ničí tzv. britská mutácia koronavírusu, ktorá je v niektorých prípadoch infekčnejšia až o 70 percent, a môže zasiahnuť aj deti.