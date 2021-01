Matovič: Deti a dôchodcovia nebudú potrebovať test

Čosi viac ako tri hodiny chýbajú do zasadnutia vlády a premiér Igor Matovič (OĽaNO) už vie, čo jeho kabinet odsúhlasí. Tvrdí, že malé deti a dôchodcovia nebudú musieť na test kvôli vychádzkam do prírody.

V piatok informáciu o tom, že aj 11-ročné deti budú potrebovať negatívny test, ak budú chcieť ísť na vychádzku do prírody, priniesla vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). Vysvetľovala, že to je hranica, ktorú jej strana jednoducho nepodporí.

Dnes však už premiér vysvetľuje, že to nie je pravda. „Včera médiami prebehlo strašenie, že malé deti aj dôchodcov chce vláda nútiť ísť na test kvôli vychádzkam do prírody. NIE JE TO PRAVDA. Žiadny taký materiál nebol a určite ani nebude schválený,“ napísal Matovič na sociálnej sieti.

Priznal, že na rokovanie prichádzajú rôzne návrhy ako pracovné materiály. Niektoré sú písomné a niektoré ústne. „Desiatky rôznych návrhov. Bolo tomu aj v tomto prípade … a zaznelo hocičo. Dôležité však je, si zo zásobníka opatrení vybrať len tie, ktoré majú – v tejto dobe – epidemiologické opodstatnenie,“ pokračoval premiér.

Podľa neho nemá epidemiologický zmysel posielať na testy malé deti a dôchodcov kvôli vychádzke. „Deti do 15 rokov a dôchodcov nad 65 rokov sa táto povinnosť určite nebude týkať,“ dodal Matovič.

Dnes o tretej sa začína mimoriadne rokovanie vlády, ktorá by mala rozhodnúť, či bude celoslovenské testovanie antigénovým testami, alebo len v tých najzamorenejších regiónoch. Za celoslovenské testovanie sa zatiaľ postavil premiér a ministri za OĽaNO a hnutie Sme rodina. SaS už niekoľko dní tvrdí, že celoslovenské testovanie je mrhanie silami a peniazmi, je skôr za cielené testovanie. K tomuto názoru sa kloní aj strana Za ľudí.

Keď sa na Slovensku testovalo takto celoplošne vlani začiatkom novembra, na testy museli ísť aj deti od 11 rokov. Vtedy však už nechodili do škôl, učili sa prezenčne. Keďže sa rátalo s možnosťou – a veľmi reálnou – že sa nemusia dostať na testovanie ľudia v produktívnom veku, čiže bez absolvovania testovania a negatívneho výsledku by nemohli ísť do práce, odporúčalo sa, aby ľudia nad 65 rokov zostali doma a nedali sa otestovať.

No už zakrátko sa ukázalo, že to bolo veľmi krátkozraké odporúčanie, pretože dôchodcov potom bez potvrdenia o negatívnom výsledku testu, nepustili ani len na poštu, aby si prevzali svoje dôchodky.

Ešte sa žiada pripomenúť, že o celoplošnom testovaní vláda rokuje od pondelka – vtedy sa malo rozhodnúť, či bude. Po celý týždeň vláda rokuje len na základe ústnych informácií a materiálov, ktoré dostali ministri krátko pred samotným zasadnutím. To priznali ministri naprieč koalíciou. Verejne dostupné boli len tie dokumenty, ktoré išli do parlamentu, schôdza bola tiež narýchlo zvolaná v priebehu asi piatich hodín.