Cmorej zo SaS: Radšej hlúpy zákon, ako pád vlády

„Buď bude pokuta pre zdravotnícke zariadenia, alebo nebude vláda,“ opisuje Cmorej Matovičove vyhrážky na sociálnej sieti. Podľa neho to však neznamená začiatok konca tejto vlády.

Prečo sa podľa vás premiér Matovič vyhrážal pádom vlády práve kvôli pokutám pre zdravotnícke zariadenia?

Nechcem sa venovať vyhrážaniu premiéra, skôr ma hnevá legislatívny proces, ktorým sa to celé dialo. Prečo sa vyhrážal, sa treba spýtať v prvom rade jeho.

Znamená to, že premiér si chce za každú cenu v koalícií presadiť svoje?

Myslím, že každý si chce v koalícii presadiť svoje, a, samozrejme, je na každom, akú formu zvolí. Premiér zvolil takúto, a je to jeho voľba.

Sám ste na sociálnej sieti napísali, že zákon musel byť schválený, pretože to premiér verejne sľúbil. Znamená to, že sa vyhrážal z čisto populistických dôvodov, aby nestratil percentá?

Netuším, čo bolo za vznikom tohto nápadu. Neviem, či to premiér vôbec s niekým konzultoval.

Ako s vami vláda odkomunikovala návrh zákona, kvôli ktorému sa premiér vyhrážal?

S nami to nikto neodkomunikoval, jednoducho sme hodinu pred konaním schôdze dostali návrh zákona, kde bola aj časť týkajúca sa zdravotníckych zariadení.

Podľa vašich slov ste si nakoniec vybrali „hlúpy zákon na najabsurdnejšej schôdzi, akú si len dokážete predstaviť“, pred pádom vlády.

Výsledok všetci videli. Bolo tam 80 koaličných poslancov a v podstate každý, kto vystúpil, bol proti tomuto nápadu, a to aj z OĽaNO, zo Sme rodina a Za ľudí. Napriek tomu jediný, kto prišiel na zdravotnícky výbor, bola Janka Cigániková.

V statuse ste napísali, že poslanci OĽaNO sa nezúčastnili hlasovania zdravotníckeho výboru, ktorý vedie poslankyňa SaS Janka Bittó Cigániková. Znamená to, že koaličné škriepky medzi premiérom a predsedom SaS Richardom Sulíkom sa prejavujú už aj v parlamente?

To, čo sa udialo v parlamente, by som vôbec nespájal s nejakými škriepkami medzi Sulíkom a Matovičom. Nevidím tam žiadnu spojitosť.

Strana SaS kritizuje, že sa zákon prijal v poslednej chvíli. Mohli ste urobiť niečo viac pre to, aby to tak nebolo?

Nemám vedomosť, že by niektorý z problémov, ktoré sa riešili týmto zákonom, vznikol znenazdajky. Boli to známe problémy, o ktorých sa vedelo minimálne od plošného testovania. Nie som predseda vlády, ani sa jej nezúčastňujem. Neviem teda presne, aký bol proces vzniku tohto návrhu.

Budú sa podobné schôdze opakovať?

Nemyslím si, že to bolo posledné skrátené konanie v tomto volebnom období. Takáto schôdza by sa už naozaj udiať nemala. Ak áno, dúfam, že sa tomu budú viac venovať aj novinári.

Keby ste boli v opozícii, postavili by ste sa k zákonu tvrdšie, ako to urobila súčasná opozícia, ktorá sa s výnimkou extrémistov na schôdzi nezúčastnila?

Keď sa minulé vlády niečo snažili presadiť v superrýchlom konaní, na ktoré nie je dôvod, tak sme to veľmi dôrazne kritizovali. Tu sa to nestalo, opozícia vôbec nemala snahu dať najavo, že takto sa to nerobí.

Útoky premiéra na stranu SaS stále pokračujú. Kde je vaša osobná hranica, keď si už poviete dosť a nebudete už vládnu koalíciu podporovať?

My si robíme svoju robotu, ako strana komunikujeme a konáme jednotne. Sme naďalej pevným členom koalície, len sa musia dodržiavať dohody.