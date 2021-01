Ťažký testovací víkend. Chaos pokračuje

Slovensko možno prekonalo vrchol druhej vlny koronavírusu. Povedal to v piatok podvečer minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Podľa neho by sa už konečne mohla zlepšiť situácia v nemocniciach, azda sa začiatkom februára otvoria materské školy a prvý stupeň základných škôl. Bez testovania.

Krajinu však čaká víkend, keď sa predpokladá, že antigénový test podstúpi vyše dvoch miliónov ľudí. Celoštátne plošné testovanie, teraz oficiálne nazývané skríning, je viac-menej povinné. V stredu 27. januára bez negatívneho výsledku testu totiž nemožno ísť do práce či na vychádzku do prírody.

Od pondelka sa denne otestovalo približne 150-tisíc ľudí. V sobotu a nedeľu sa preto starostovia a primátori pripravujú na návaly pred odberovými miestami.

Veľká väčšina odborníkov takéto testovanie, navyše počas zákazu vychádzania, spochybňuje a upozorňuje, že má zmysle len lokálne a teraz treba sily a zdroje sústrediť na očkovanie. Upozorňujú aj na nepresnosť antigénových testov v chladnom počasí. Krajčí však na včerajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že Slovensko je veľmoc v antigénovom testovaní.

VIDEO: Vyskúšali sme kloktací test na vlastnej koži.

Minister predpokladá, že od 8. februára by sa mohol zapnúť Covid automat, ktorý vychádza z aktuálnej epidemiologickej situácie v jednotlivých okresoch. „Ak by sa dobrý trend udržal, od začiatku februára by sa mohli napríklad otvoriť niektoré školy. Bez nutnosti testovania by to mohli byť materské školy a prvý stupeň základných škôl,“ povedal Krajčí v piatok.

Výsledky celoslovenského skríningu však budú známe až na budúci piatok 29. januára. Šéf rezortu zdravotníctva poukazuje na klesajúci trend počtu novoinfikovaných. Nevylúčil, že po 8. februári už budú povolené vychádzky do prírody bez testu. Prípadne sa otvoria aj niektoré obchody, kde sa však negatívny test bude kontrolovať.

Kým Krajčí hovorí o trendoch, v obciach a mestách si lámu hlavy nad praktickými problémami. Kto a ako bude kontrolovať negatívne testy? Ako má vyzerať certifikát, ktorý bude akousi priepustkou na cestu na pumpu či na poštu?

„Aktuálne platí, že preverujeme oprávnenosť zo zákazu vychádzania a certifikát, potvrdenie, SMS či e-mail a porovnávame to s osobnými údajmi konkrétnej osoby,“ povedala pre Pravdu hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová.

VIDEO: Minister Marek Krajčí o epidemiologickej situácii na Slovensku.

Pôvodne mala každá obec či mesto, kde sa testuje, dostať spolu s antigénovými testami aj oficiálny tzv. modrý certifikát. „V stredu sme sa dozvedeli, že tieto certifikáty nebudú distribuované, lebo ich je nedostatok,“ hovorí prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Andrej Torda. Dodal, že komunikoval so starostami a s primátormi v rámci okresu a dohodli sa, že budú vydávať potvrdenie o absolvovaní testu. „Ideálne je, aby na nich bola pečiatka obce a pečiatka samotného prevádzkovateľa mobilného odberového miesta,“ vysvetlil Torda.

Mnohí však dostávajú výsledok testu správou – SMS alebo e-mailovou. Na správach, ktoré posiela Národné centrum zdravotníckych informácií, sú pri výsledku testu uvedené iniciály testovaného a výsledok. Pri ďalších prevádzkovateľoch je však v správe iba číslo, tzv. covid pass, teda číslo, ktoré bolo pridelené pri prihlasovaní sa do systému rezervácie na testovanie.

V Raslaviciach v okrese Bardejov certifikáty nemajú. „Tlačíme si ich sami podľa tlačiva, ktoré uverejnilo ministerstvo zdravotníctva na webovej stránke. Podľa mojich informácií ich asi nemá nikto. V piatok som bol po testy a tam mi to takto povedali. Na všetky potvrdenia dávame obecnú pečiatku,“ hovorí starosta Marek Rakoš. Obec má svoje mobilné odberové miesto (MOM) a keď ho chcela získať, na likvidáciu nebezpečného odpadu si musela zazmluvniť spoločnosť, ktorá má na to oprávnenie.

Peter Hudák je starostom obce Udavské v Humenskom okrese a v piatok bol tiež po antigénové testy. Pripomenul, že za každý urobený test dostane obec päť eur. „Z toho platíme všetky ochranné pomôcky, zmluvy so zdravotníkmi, likvidáciu odpadu, ale napríklad aj poistenie. Všetko si riešime sami. Náklady si kontrolujeme cez počet testovaných,“ vysvetľuje. Ak chcú pokryť všetky náklady, musí prísť určitý počet ľudí na testovanie, aby neboli v strate. „Na druhej strane musím povedať, že aj keby sa nám všetky náklady nevrátili, pre našich ľudí to urobíme. Nie sú to nejaké veľké peniaze,“ dodal Hudák.

Vo Vinnom z Michalovského okresu nemajú vlastné odberové miesto. Starosta Marián Makeľ hovorí, že testovať príde spoločnosť, s ktorou podpísali zmluvu. Tá sa postará aj o zlikvidovanie nebezpečného odpadu.

Primátor Svitu hovorí, že tiež nedostali žiadne certifikáty. „Podľa plošného usmernenia Okresného úradu v Poprade sme dostali náhradu certifikátu v podobe tlačiva. Sami sme si ho vytlačili a opečiatkovali,“ vysvetľuje primátorka Dáša Vojsovičová.

Sviťanov však trápi nedostatok testov. Mesto ich podľa primátorky dostane len na počet obyvateľov. „Na územie Svitu sa chodia testovať ľudia aj z iných oblastí. Vidíme tú spotrebu a momentálne nám okresné úrady vraj nevedia pomôcť,“ upozorňuje na možné problémy Vojsovičová. „Ľudia sú tak trochu v davovej psychóze a my fakt nevieme, čo bude ďalej. Máme päťtisíc obyvateľov, testov sme síce dostali o tisícku viac, ale bude to málo. Robí sa tu prekládka na železnici a predsa nepošlem preč zamestnancov, ktorí tam pracujú. Sú to veľké partie ľudí. Snažím sa byť optimistka,“ hovorí starostka.

Ani Košice nemajú k dispozícii certifikáty, vydávajú iba potvrdenia, ktoré pre jednotlivé mestské časti pripravil magistrát. „Je to excelovská tabuľka, kde je už pečiatka. My vpíšeme dáta podľa občianskeho preukazu alebo si ich stiahneme z registračnej aplikácie, ktorú majú ľudia k dispozícii na stránke mesta, a potvrdenie testovanému vytlačíme a podpíšeme,“ hovorí starosta mestskej časti Sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát. Registrovaní Košičania však nemusia čakať na papierové potvrdenie. Na preukázanie absolvovaného testu im podľa vyhlášky stačí aj SMS.

K testu patrí certifikát

Starosta obce Cífer neďaleko Trnavy Maroš Sagan hovorí, že testovali už v pondelok zamestnancov školy, v utorok časť obyvateľov obce. Použili certifikáty určené na testovanie škôl. Prekvapenie však prišlo v stredu, keď si šli na obecný úrad vyzdvihnúť testy a certifikáty, ale namiesto modrých certifikátov dostali informáciu, že k dispozícii nie sú a majú si vytlačiť vlastné na základe vzoru zverejneného na stránke ministerstva.

„Podľa mňa je logické, že ku každému testu by mal byť aj certifikát a tie by mali byť rovnaké. Nám sa stalo to, že v utorok sme testovali ešte s certifikátmi originálnymi, ktoré boli pripravené na školské testovanie, ale už vo štvrtok sme vydávali iné certifikáty – tie provizórne,“ hovorí Sagan, ktorý dúfa, že polícia bude aj takéto certifikáty tolerovať.

V Púchove certifikáty majú, pretože sa na testovanie chystali už dlhšie. Podľa hovorkyne mesta Laury Krošlákovej k dispozícii majú 15-tisíc testov a rovnaký počet certifikátov. Odberových miest majú v Púchove desať, pričom v pondelok a utorok bude ešte šesť miest fungovať.

Za likvidáciu nebezpečného biologického odpadu zaplatia 1 200 eur.

Pečiatka obce alebo lekára?

Dekýš v Banskobystrickom kraji má len niečo vyše 190 obyvateľov. Testovať sa nebude priamo v obci, Dekýšania pôjdu spolu s obyvateľmi vedľajšej obce Vysoká do Štiavnických Baní. Ani oni nedostanú originálny modrý certifikát, ale dokument s pečiatkou Štiavnických Baní. „Ideme sa testovať v nedeľu od 7. do 9. Prišiel e-mail, že testy, ktoré mali prísť, nebudú mať certifikáty, takže obce si musia tlačiť vlastné podľa vzoru, ktorý prišiel. Certifikát musí byť potom opečiatkovaný obcou. Obyvatelia Dekýša budú mať pečiatku zo Štiavnických Baní,“ vysvetlil starosta obce Dekýš Jozef Bucha.

V Senici testovanie spustili vo štvrtok. Tiež sa museli prispôsobiť. „Certifikáty sme vytlačili z prílohy vyhlášky a dali sme rýchlo vyrobiť pečiatky. Občania tak od nás dostávajú certifikát o absolvovaní a výsledku antigénového testu vo veľkosti A4 s pečiatkou a podpisom lekára,“ povedala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Certifikáty sa dajú sfalšovať

Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska, hovorí, že združenie už pred Vianocami apelovalo na vládu, aby ukázala, že štát je na testovanie pripravený, lebo mestá a obce majú záujem byť súčinné. To sa však podľa neho nestalo a vidieť je to najmä na tom, že viaceré mestá a obce si musia tlačiť certifikáty samy a nedostanú sa k originálnym modrým dokumentom. Takéto certifikáty sú však ľahko sfalšovateľné. „Sme nútení improvizovať, a to aj za cenu toho, že všetci budeme predstierať, že máme papier, ktorý má výpovednú hodnotu ceniny a nedá sa sfalšovať ani napodobniť,“ netají rozhorčenie Kaliňák. „Aký význam potom malo na konci roka robiť formulár certifikátu ako ceniny s hodnotou poštovej známky alebo peňazí, ak nám zrazu stačí domáca tlačiareň? Všetci vieme, že štát nebol v tejto oblasti pripravený,“ uzavrel Kaliňák.