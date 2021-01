Prokurátor o Jankovskej: Spolupracuje, ale málo

VIDEO: Monika Jankovská zostáva vo väzbe.

Jankovskú, ktorá je vo väzbe v Banskej Bystrici, priviezli na súd krátko pred desiatou dopoludnia. Jej advokát Peter Erdös tesne predtým vysvetlil dôvody, kvôli ktorým jeho klientka žiada o prepustenie. „Zmenili sa okolnosti týkajúce sa jej osoby a postoja. V celom rozsahu sa priznala k svojej trestnej činnosti a spolupracuje na odhaľovaní inej závažnej trestnej činnosti. Zároveň garantuje, že v prípade prepustenia na slobodu bude naďalej spolupracovať,“ povedal advokát.

Len to, čo urobila

Podčiarkol, že Jankovská sa priznala k tomu, čo urobila. „Má sa priznať aj k tomu, čo neurobila, len preto, lebo je to napísané v obvinení? Toto má byť nezávislé vyšetrovanie? Prečo tak ako iní spolupracujúci obvinení nemá byť aj ona prepustená z väzby na slobodu?“ pýtal sa. Nechápe vraj, aký je účel jej väzby, keď sú splnené všetky podmienky na to, aby v nej nebola. „Moja klientka si za takmer rok trvania väzby vytrpela už naozaj dosť,“ poznamenal.

V súvislosti s Jankovskej spoluprácou Erdös poprel akékoľvek dohody medzi ňou a prokurátorom. „Rozhodla sa sama, slobodne, prijať zodpovednosť za svoje konanie,“ reagoval a netajil rozhorčenie nad tým, ako sa jej prípad vyvíja. „Orgány činné v trestnom konaní nepristupujú rovnako k nej a k iným spolupracujúcim obvineným. Väzba nemá byť trestom, dnes sa nerozhoduje o vine a treste,“ pripomenul. V prípade prepustenia jeho klientky ju podľa neho nebude na slobode nikto ovplyvňovať a je presvedčený, že sa ani nedá nikým ovplyvniť.

VIDEO: Obhajca sa sťažuje: K Jankovskej nepristupujú ako k iným kajúcnikom.

Sudca Peter Pulman rozhodoval o Jankovskej žiadosti viac ako dve hodiny. Erdös vyšiel z budovy súdu s úsmevom na tvári, vyzeral spokojný. Vzápätí však novinárom oznámil, že sudca žiadosť zamietol. „Odôvodnil to tým, že v momentálnom štádiu trestného konania pretrvávajú dôvody väzby. Moja klientka nevyužila právo podať sťažnosť voči tomuto uzneseniu,“ povedal advokát. To, že sa Jankovská nechcela odvolať, zdôvodnil okolnosťami, ktoré by vraj teraz nerád prezentoval. „Možno budú predmetom ďalšieho konania. Po vzájomnej porade sme to vyhodnotili tak, že sťažnosť nepodá,“ doplnil.

Spolupracuje, ale málo

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry jeho slová potvrdil. „Zaujímavosťou je, že obe strany sa vzdali opravného prostriedku a uznesenie je právoplatné,“ povedal prokurátor. Mieni, že takýto krok je súčasť taktiky obhajoby. „Žiadna dohoda medzi prokuratúrou a obhajobou nie je. Je pravda, že obvinená spolupracuje, no očakávalo by sa to intenzívnejšie. Nemá to vplyv na trvanie dôvodov väzby. Tie vyplývajú zo skutkového stavu,“ podotkol. K detailom sa vraj vyjadriť nemôže, no vyšetrovanie podľa neho prebieha plynule a bez prieťahov. „Možno sa čoskoro dozvieme výsledok,“ dodal prokurátor.

VIDEO: Jankovská žiadala súd o prepustenie. Čo sa zmenilo?

Jankovská je vo väzbe od marcového zadržania Národnou kriminálnou agentúrou v rámci akcie Búrka. Spolu s ňou vtedy skončili v rukách polície aj ďalší sudcovia, ktorí mali spolupracovať s Marianom Kočnerom. Obvinili ich z korupcie, zo zasahovania do nezávislosti súdu a z marenia spravodlivosti. Jankovská čelí tiež obvineniu v kauze prebratia trenčianskeho baru Fatima, ďalšie jej pribudli po októbrovej akcii Víchrica.

Vlani v septembri rozhodol banskobystrický súd o predĺžení jej väzby, proti čomu podala sťažnosť. Najvyšší súd jej ju začiatkom októbra zamietol a zároveň potvrdil, že vo väzbe zostane do 11. marca.