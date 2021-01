NÁZOR: Môže referendum zvaliť vládu? Iba ak od smiechu

Prieskumy verejnej mienky nie sú pre súčasnú vládnu koalíciu lichotivé. Hnutie OĽaNO stratilo od volieb viac ako polovicu priaznivcov, Sme rodina sa potáca na hranici vstupu do parlamentu, Za ľudí sa dlhodobo usadilo pod ňou. Len SaS si môže pokojne rátať percentá, ktoré jej od voleb výrazne pribudli. Prieskumy ďaleko pred voľbami nehovoria, ako voľby dopadnú, ale sú signálom, či to, čo strany robia, robia dobre alebo zle.

Dnes by už vládu dnešná koalícia nezostavila. Ľudia v aktuálnych prieskumoch koalícii zrátali chaos, ktorý sa šíri z najvyšších poschodí vedenia štátu a v tej či onej miere nekompetentnosť, papalášizmus a opojenie mocou. A navrch aj svojrázne predstavy o politike najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci, premiéra Igora Matoviča.

Trochu v úzadí sa odohráva boj o ekonomiku. Podľa toho, ako sa spamätá z rán, ktoré jej uštedril koronavírus, budú o pár rokov vyzerať aj volebné výsledky.

Netreba sa čudovať, že opozícia zavetrila šancu podkúriť koalícii a začala skloňovať slovo referendum, ktoré by malo skrátiť súčasné volebné obdobie a požiadať ľudí, aby znovu rozdali karty.

Matovič je podľa Jána Budaja (OĽaNO) predstaviteľom novej generácie slovenských politikov, človekom rýchlej online doby. „Či on sa stane iba človekom, ktorý nás má previesť z éry uneseného štátu do konsolidovanejšieho štátu, ktorý bude zodpovedný a kde sa budú dodržiavať zákony, alebo sa stane trvale dlhodobe štátnikom, to rozhodnú občania,“ uviedol Budaj v relácii Ide o pravdu. Budaj v nej vehementne bránil Igora Matoviča. Vláda by podľa neho mala dostať štyri roky, aby mohla dokázať, či to myslela poctivo.

Opozičné strany jej štyri roky dopriať nechcú. Ale aj medzi nimi to škrípe. Líder v prieskumoch verejnej mienky, Pellegriniho strana Hlas, sa vehementne pustila do zháňania podpory medzi ďalšími mimovládnymi politickými stranami, ale až na SNS sa dočkala odmietnutia a výsmechu. To viedlo Roberta Fica k štipľavému odkazu Pellegrinimu „To sa tak nerobí, do psej matere!“. Podľa Fica by na čele petičného výboru mali byť nestranícke tváre a nie politici. Strany by podľa neho mali podporiť petíciu za referendum najmä kampaňou, tak trochu z úzadia.

Má takéto referendum šancu uspieť? V politickom boji bývajú kolty prekliato nízko, ale práve v referende je latka, aby bolo úspešné, prekliato vysoko. Nádej na úspech je minimálny. Aj keby sa zázrakom podarilo zabezpečiť potrebnú účasť a prešlo by lesom paragrafov, je tu stále Národná rada, ktorá jeho výsledky môže ignorovať a poslať ľudí „do psej matere“.

Koalícia je napriek všetkým sporom na povrchu vo vnútri zatiaľ celistvá. V hnutí OĽaNO sa obyčajní ľudia aj nezávislé osobnosti premenili v beztvarú masu žetónov schopnú odhlasovať svojmu lídrovi hocičo, ale to nakoniec poznáme aj z predošlých volebných období. Sme rodina im k tomu vytvára skutočnú rodinnú atmosféru. Richard Sulík a jeho SaS potrebuje Igora Matoviča ako soľ, lebo sa tvári ako hlas rozumu v bláznivom svete – a popritom oberá koaličných partnerov o voličov. Za ľudí nemá inú možnosť ako sa držať koalície zubami-nechtami, lebo zatiaľ stále smeruje do politickej priepasti. Nie je tu ani náznak, že by sa tento blok mal začať rozpadať.

Čo ich drží pohromade? Odporcovia hovoria, že peniaze a moc, priaznivci, že láska, viera, nádej, že dobre bude…

Pozrite si TOP 10 videí minulého týždňa na TV Pravda.

***

1.

Igor Matovič chce udržať vládnu koalíciu, a robí pre to všetko, tvrdí Ján Budaj a hovorí, že mu treba dať šancu celé štyri roky. Zároveň v relácii Márie Hlucháňovej Ide o pravdu predstavil zelené opatrenia, ktoré chce vláda a on sám v najbližších rokoch presadiť.

***

2.

„To sa tak nerobí, do psej matere!“ Tento výrok Roberta Fica na adresu Petra Pellegriniho už zľudovel. Fico Pellegrinimu vyčítal „amaterizmus najhlbšieho zrna“, keď šéf Hlasu oslovoval iné politické strany, aby išli do petičného výboru na vyhlásenie referenda a okrem SNS všade dostal košom. Ako to treba robiť podľa Roberta Fica? Pozrite si vo videu.

***

3.

Celoplošné testovanie, radšej premenované na skríning, nenadchlo ani lekárku a poslankyňu strany Za ľudí Andreu Letanovskú. „Považujem ho osobne za neefektívne vynakladanie zdrojov v zdravotníctve, neefektívne zapájanie zdravotníkov do aktivity, ktorá neprinesie taký osoh, koľko do nej investujeme, v čase, keď by sme mali naše sily sústrediť primárne na očkovanie,“ uviedla v relácii Ide o pravdu. Ako vidí situáciu s koronavírusom na Slovensku?

***

4.

Skríningové testovanie sa tentoraz nekonalo iba počas víkendu, ale začalo sa s ním oveľa skôr. Kto bol netrpezlivý, postál si v rade, ako v tomto v bratislavskom Ružinove. Počas soboty a nedele, keď bolo otvorených množstvo testovacích miest, sa dalo otestovať oveľa rýchlejšie.

***

5.

Otázky vyvolalo nielen testovanie, ale aj očkovanie, najmä keď sa ukázalo, že prednostne sa nechali zaočkovať aj ľudia, ktorí mohli a mali počkať. Bývalá tenistka Dominka Cibulková a jej manžel boli toho príkladom. Cibulková sa kajala a tvrdila, že to bol omyl, že nevedela a ako „odškodné“ bude nielen propagovať očkovanie, ale aj odrobí niekoľko hodín ako dobrovoľníčka v nemocnici. To aj urobila, za veľkého záujmu médií. Je otázne, či sa to skončilo propagáciou očkovania alebo propagáciou Dominky. Manžel sa v bielom ochrannom mundúre nezjavil.

***

6.

Výmena na čele Spojených štátov sa odohrala nakoniec pokojne, čo po turbulentnom dni, keď časť priaznivcov Donalda Trumpa vnikla do budovy Kongresu nebolo vôbec samozrejmé. Čo môžeme čakať od nového amerického prezidenta, ktorým je Joe Biden? Vypočujte si názor redaktora Pravdy Andreja Matišáka v ďalšej z relácií Ide o pravdu.

***

7.

Obvinená bývalá sudkyňa a štátna tajomníčka Monika Jankovská opäť žiadala, aby mohla ísť z väzby domov. Jej obhajca sa posťažoval, že hoci sa priznala a spolupracuje aj na odhaľovaní inej trestnej činnosti, na rozdiel od iných kajúcnikov ju stále držia vo väzbe. Podľa prokurátora Jankovská spolupracuje, ale nie dostatočne. Výsledok? Súd ju ponechal vo väzbe.

***

8.

Opísaná diplomová práca je plagiát, aj keď ste uviedli zdroje. Kedy je už kopírovanie trestný čin? Čo hrozí študentovi, ak ho usvedčia z plagiátorstva? Na čo všetko sa vzťahujú autorské práva a ako sa autor môže brániť? Je legálne kopírovanie filmov, hudby a ich sťahovanie z internetu? A čo robiť, ak niekto použije fotku, video, ktoré ste zverejnili na sociálnych sieťach? V relácii Zuzany Hlavačkovej Ide o právo odpovedá Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH.

***

9.

Lyžiarka Petra Vlhová si zopakovala svoje najlepšie umiestnenie v kĺzavých disciplínach a v zjazde v Crans Montane skončila opäť tesne pod pódiom na 4. mieste. Ako videla svoju jazdu?

***

10.

Je inflácia priateľ či nepriateľ? Čo robí s našimi úsporami, úvermi a platmi? S analytikom Mariánom Búlikom (OVB Allfinanz Slovensko) o tom hovorí Marian Niton v relácii Ide o peniaze.