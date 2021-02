Premiér hovorí už ako Fico: Niekomu vadí, že Sputnik V je z Ruska?

Prečo nám doteraz nevadilo povolenie použitia neregistrovaných liekov, ale zrazu pri ruskej vakcíne nám to vadí? pýta sa Igor Matovič.

Rezort zdravotníctva žiadal o odobrenie dovozu Sputnika V vládu z dvoch dôvodov. Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) tak chceli predísť zbytočnej kampani proti očkovaniu ruskou vakcínou. Ale vo finále malo byť použitie podmienené buď súhlasom Štátneho ústavu na kontrolu liečiv alebo Európskou liekovou agentúrou – EMA.

V piatok popoludní premiér oznámil, že dovoz Sputnika V a jeho prípadné použitie je na pleciach ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO). Jeho rezort v piatok v noci vydal oficiálne stanovisko, že sa rozhodnú tak, aby to bolo najlepšie pre Slovensko.

V nedeľu večer sa premiér opäť venoval Sputniku. Podľa neho zdravotníctvo chcelo, aby o dovoze rozhodla celá vláda. „Z dvoch dôvodov: 1) aby sme nemali zbytočnú kampaň proti očkovaniu (Sputnikom) a 2) aby sme finálne použitie vakcíny podmienili odobrením ŠUKL alebo registráciou EMA. Nevydalo. Strana Za ľudí tento postup zablokovala vetom,“ zhrnul udalosti do piatku Matovič.

No hneď pripomenul, že podobný postoj zaujala aj SaS. Jej šéf Richard Sulík totiž v televíznej debate povedal, nech Krajčí Sputnik V objedná, ale používať sa bude až po registrácii Európskou liekovou agentúrou alebo odobrením slovenského úradu na kontrolu liečiv.

„Ну, проблема – výrobca Sputnika V s nami tieto hry hrať určite nebude. Prečo by nám mali držať niekde na sklade 2 milióny vakcín, ktoré môžu medzitým zachrániť tisícky životov? Dodajú ich tam, kde majú zdravý rozum a neuprednostia v čase pandémie politikárčenie pred záchranou zdravia a životov,“ povzdychol si verejne Matovič.

„Čiže si to povedzme narovinu – ak ktokoľvek chce, aby sme počkali so zmluvou až po registrácii EMA, kedy budú všetky kapacity výrobcu do konca roka už beznádejne vypredané … vlastne nechce na Slovensku žiadny Sputnik V … a chce, aby sme sa naďalej spoliehali len na mimoriadne meškajúce dodávky vakcín kontrahovaných cez spoločné EÚ obstarávanie. Chce, aby sme sa trápili s lockdownom a zbytočnými úmrtiami týždne a mesiace navyše,“ vysvetľuje premiér. Podľa neho nie je logické, aby Slovensku neprekážalo používanie neregistrovaných liekov, ale prekáža im neregistrovaná ruská vakcína.

„Prečo nepovieme ľuďom pravdu, že prípady vakcín Johnson&Johnson, CureVac a NovaVax sú úplne iné prípady, keďže podliehajú spoločnému EÚ obstarávaniu?“ pýta sa premiér s odkazom, že doterajšie dodávky vakcín naozaj obstarala únia. Vypadáva ich výroba, meškajú – a tak sa termín zaočkovanosti, ktorá by mala celú spoločnosť ochrániť pred ochorením COVID-19, posúva o celé mesiace. Tieto vakcíny však majú podmienečnú registráciu Európskej liekovej agentúry, čo Sputnik V nemá.

V závere Matovič pokladá otázku: „To nám vážne nezáleží na tom, aby sa 300-tisíc ľudí, ktorí sa chcú zaočkovať len Sputnikom, mohlo zaočkovať? Prečo neumožníme ľuďom slobodne sa rozhodnúť, či vakcíne, ktorú považujú za bezpečnú v Maďarsku, San Marine, Dubaji, Bahrajne atď … môžu dôverovať?“

Ešte v piatok pritom hovoril, že do júna tohto roku by sme mali dostať 2 milióny kusov vakcín Sputnik V. Podľa jeho prepočtov by nám ich však malo stačiť len 600-tisíc, keďže aj Sputnikom V sa očkuje v dvoch dávkach.

O vakcíne Sputnik V podobne hovoril nedávno aj šéf Smeru Robert Fico, podľa ktorého jej problémom je to, že má ruský pôvod. Rozhodnutie vlády, ktorá neprijala uznesenie o dovoze ruskej vakcíny, považuje za hru, ktorá ukazuje, že vládny kabinet je protirusky orientovaný. Prečo by nemali mať ľudia na Slovensku na výber aj túto vakcínu, ak sa chcú dať zaočkovať?, pýtal sa Fico.