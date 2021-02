Letanovská: Lekári nenechajú pacientov napospas vírusu

VIDEO: Primárka a poslankyňa Andrea Letanovská o pomoci ľuďom s koronavírusom.

Nemocnice sa sťažujú, že pacienti s ochorením COVID-19 prichádzajú zanedbaní. Ako sa podľa vás dajú zadržať títo pacienti ešte pred nemocnicou?

Cestou je silná podpora ambulantnej starostlivosti ako takej. Ak by sme boli schopní pacienta liečiť doma už pri prvých príznakoch, tak by nedochádzalo k zhoršeniu jeho stavu. Nikto nejde do nemocnice dobrovoľne, ale až vo chvíli, keď doma ochorenie nezvláda. Ambulantná sféra by potrebovala posilniť kompetenčne a personálne a tiež materiálne, pretože sa stále stretávame s chýbajúcimi ochrannými pracovnými pomôckami. Ak by boli ambulancie silné, prospelo by to nemocniciam, pretože naozaj praskáme vo švíkoch a sme úplne na hranici zvládania koronakrízy. Ak by boli pacienti liečení už v ambulantnej sfére, nekončili by na umelej pľúcnej ventilácii.

Pacienti sa však sťažujú, že sa nedovolajú do ambulancie všeobecného lekára.

Časť COVID-19 pacientov je doma veľmi kvalitne liečená, sú v kontakte so svojím všeobecným lekárom, ktorý im cez telefón riadi liečbu a predpisuje lieky cez e-recept. Čiastočne to takto funguje. No v tejto chvíli je nápor pacientov taký obrovský, že ani vypätá ambulantná sféra, ktorá je výrazne poddimenzovaná, to už nezvláda. V niektorých regiónoch dochádza k nedostatočnej starostlivosti v ambulanciách a tí pacienti potom prichádzajú zanedbaní do nemocnice. Opakovane za to môže vysoký vek všeobecných lekárov, ktorí už sami nevládzu, a nechcú pacientov pozitívnych na koronavírus nechať len tak a odísť do dôchodku. V tejto situácii sami patria do ohrozenej skupiny a je jasné, že takýto nápor pacientov pri vypätej kapacite nakoniec spôsobí, že systém začne zlyhávať.

Ministerstvo zdravotníctva pred mesiacom schválilo mimoriadny dovoz neregistrovaného lieku ivermektín. Ten by sa mal po novom dostať už aj do lekární. Ambulancie sa sťažujú, že nevedia, komu a koľko ho majú prepísať. Postupuje podľa vás ministerstvo rozumne?

Nič nie je stratené. Tento proces má viac krokov a musíme ísť postupne. Prvým krokom bolo, že na žiadosť odborníkov minister zdravotníctva súhlasil s dovozom na pol roka. Ivermektín sa javí ako liek, ktorý by mohol pacientom pomáhať v raných štádiách choroby. Podľa mňa pomáha zbavovať sa vírusu, je vyskúšaný a nie je to žiadna nová molekula. Druhým krokom je nákup a zabezpečenie dostatočného množstva. V prvom rade boli zabezpečené nemocnice, my sme ho začali v našej nemocnici podávať všetkým našim pacientov s COVID-19. Tretím je inštruktáž. V nemocniciach sú za to zodpovední vedúci lekári, ktorí sledujú štúdie a pripravujú odporúčania. Uvedomujem si, že vzhľadom na to, ako sú ambulancie zavalené prácou, potrebujú niekoho, kto by ich usmernil a poradil, ako majú liek predpisovať. Lekár musí poznať liek a jeho účinky, aby sa vedel sám rozhodnúť. Stále platí, že ide o neregistrovaný liek a je len na rozhodnutí lekára, či sa ho rozhodne použiť. Takže je to všeobecný lekár, kto na seba berie zodpovednosť.

Ako sa dá posilniť ambulantná sféra?

Na to, aby sme mali dostatok lekárov, si ešte počkáme. Myslím si, že ešte dlho budeme pracovať s tým, že chýba personál. V zmysle dlhodobej reformy si myslím, že to bude jeden z prvých krokov, na ktorom musíme začať pracovať. Je to základný kameň zdravotnej starostlivosti a musíme do ambulancií zainvestovať nielen personálne, ale musíme zmeniť aj procesy a nastaviť cestu pacienta. Je potrebné pripraviť nový systém fungovania a rozloženia ambulancií. Kompetencie je potrebné rozumne rozdeliť medzi všeobecných lekárov a medzi špecialistov. Je pred nami dlhá cesta, no výsledkom musí byť kompletná reforma.