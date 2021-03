Matovič tlačí na Sulíka a Remišovú: Zrušíme Sputnik, keď má pre neho padnúť vláda?

Rusko vraj ponúklo, že zruší objednávku Sputniku V bez sankcií. Tvrdí to premiér Igor Matovič (OĽaNO).

„Včera neskoro večer som dostal od výrobcu vakcíny Sputnik V oficiálnu ponuku, že v situácii, keď má byť ich vakcína na Slovensku predmetom takej nenávisti, že koaliční partneri hrozia až rozpadom vlády, sú ochotní ešte dnes zrušiť celú zmluvu na zabezpečenie 2 000 000 vakcín. Bez akýchkoľvek sankcií voči Slovensku a s dovetkom, že 40 krajín, ktoré na Sputnik V čakajú, sa o vakcíny určené pre ľudí na Slovensku pobijú,“ napísal Matovič na sociálnej sieti.

Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Matovičovho nominanta Mareka Krajčího však odmietlo samotnú zmluvu zverejniť. Keď v pondelok podvečer doviezlo vojenské lietadlo prvú dodávku vakcíny, Matovič povedal, že v priebehu nasledujúceho mesiaca by malo prísť celkovo milión kusov, v máji a júni ďalší milión.

„Slovensko bude môcť v nasledujúcich mesiacoch zrýchliť tempo očkovania o viac ako 40 percent,“ skonštatoval premiér. Cena oboch dávok vakcíny je podľa Matoviča 19,95 dolára, teda približne 17 eur.

„Osobne ich plne chápem, ak by som bol na ich mieste, tiež by mi bolo nepríjemné, ak by môj liek, ktorý zachraňuje životy, niekto zneužíval na politické zápasy. Tým dupľom, ak 40 iných krajín prosí o čím skoršie dodávky,“ upozorňuje Matovič v najnovšom statuse.

„Tak poprosím kolegov, nech sa rýchlo (ešte dnes) vyjadria a nezávislé médiá, nech umožnia svojim čitateľom tiež vyjadriť názor,“ obrátil sa Matovič na koaličných kolegov a médiá.

„Váš názor? Môj? Bola by to najväčšia chyba, akú by sme mohli spraviť,“ dodal.

