Francúzsko pošle na Slovensko 15-tisíc vakcín AstraZeneca. Darom

„Francúzsko urobilo pre Slovensko gesto priateľstva a európskej solidarity v ťažkej epidemiologickej situácii. Slovensko historicky prvýkrát dostane vakcíny ako DAR. Žiadna iná krajina Slovensku vakcíny nedarovala,“ napísal Matovič.

„Takisto sa Francúzsko veľmi aktívne zasadzovalo za to, aby nám boli schválené sos dávky od Pfizer/BioNTech cez EÚ v počte 100 tisíc,“ dodal.

V stredu premiér tiež na sociálnej sieti oznámil, že v marci bude mať Slovensko k dispozícii 100-tisíc vakcín od konzorcia BioNTech/Pfizer. „Európsky mechanizmus solidarity je výnimočný a slúži na to, aby krajinám vo veľmi zložitej epidemiologickej situácii pomohol preklenúť toto obdobie. Od apríla by sa mali dodávky registrovaných vakcín výraznejšie zlepšiť, o.i. aj preto, že by mala byť Európskou liekovou agentúrou (EMA) schválená v poradí 4. vakcína Johnson and Johnson. Pri nej stačí len jedna dávka,“ napísal Matovič v stredu.

Na margo francúzskeho daru dodal, že pre všetky krajiny EÚ je „veľmi citlivé ponúknuť vlastné vakcíny“. „O to väčšie je toto gesto a o to väčšia je naša vďaka francúzskej vláde,“ uviedol. A svoj status uzavrel slovami: „Ďakujem prezident Emmanuel, priateľ Slovenska.“