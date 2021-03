Grendel nechce vraziť Matovičovi dýku do chrbta, Naď vychválil premiéra

VIDEO: Kollár predviedol, ako môže vláda padnúť do priepasti.

Na poste premiéra by mohol byť napríklad terajší minister financií Eduard Heger, minister obrany Jaroslav Naď či podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (všetci OĽANO). Pre TASR to uviedol poslanec NR SR za OĽANO Ján Krošlák, ktorý vo štvrtok skritizoval správanie sa a spôsob vládnutia premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Skonštatoval tiež, že medzi poslancami hnutia sú aj takí, ktorí majú na to, aby viedli krajinu lepšie.

„Pán Heger je jeden kvalitný kandidát, aj Gábor Grendel alebo Jaro Naď sú veľmi schopní ľudia,“ odpovedal Krošlák na otázku TASR, kto by mohol vymeniť Matoviča. „Táto vláda potrebuje výmenu alebo veľkú, fakt veľkú sebareflexiu a zmenu správania sa premiéra. Žiadne predčasné voľby alebo úradnícku vládu,“ doplnil s tým, že naďalej ostáva poslancom vládnej koalície.

Krošlák vo štvrtok na sociálnej sieti vyzval premiéra, aby sa „pozrel do zrkadla“. Vyčíta mu neuvážené statusy, agresívny spôsob boja aj urážanie ľudí (viac v článku Rebel v OĽaNO? Tenista a poslanec Krošlák má plné zuby Matoviča).

Tvrdí, že poslanci OĽANO nie sú „ovce“, väčšina z nich sú múdri a čestní ľudia, preto odmieta, že by patrili do „jedného vreca“. Za poklesom preferencií poslanec nevidí pandémiu, ale správanie sa Matoviča. Hovorí o nezvratnom procese.

Grendel pre TASR reagoval, že nebude ten, kto „vrazí dýku do chrbta premiéra“. Komentovať svojich kolegov nechce. „Súčasná kríza je najvážnejšia od volieb. Hodnotiť správanie partnerov alebo komentovať kolegov by malo potenciál túto krízu prehlbovať a ja na tom určite nemám záujem. Mojím cieľom je zaoberať sa potrebami občanov a nie náladami iných politikov,“ skonštatoval.

Naď o pozícii premiéra neuvažuje. Podľa jeho hovorkyne Martiny Kovaľ Kakaščíkovej chce minister obrany dokončiť projekty, ktoré v rezorte rozbehol. „Minister obrany je presvedčený, že Igor Matovič svoj mandát premiéra zastáva svedomito a v súčasnej neľahkej situácii robí tie najlepšie rozhodnutia v prospech krajiny,“ doplnila pre TASR.

Poslanci OĽANO podľa šéfa klubu Michala Šipoša stoja za vládou Igora Matoviča. „Ľudia nás poznajú ako slobodných ľudí, ktorí vedia do vlastných radov vyjadriť aj kritický názor. To ale neznamená, že spolu nedržíme, práve naopak – náš poslanecký klub patrí medzi najsúdržnejšie a v kľúčových chvíľach sme už aj v minulosti ukázali, že pevne stojíme za vládou Igora Matoviča,“ reagoval pre TASR.

Rekonštrukciu vlády spomína SaS a Za ľudí, pripúšťa ju aj Sme rodina. O výmene na poste premiéra opakovane hovorí šéf SaS Richard Sulík. Koalícia má naďalej rokovať o svojom fungovaní.