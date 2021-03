Politológ: Matovičov osud je v rukách jeho poslancov

Premiér Igor Matovič podľa neho zatiaľ nečelí takému priamemu tlaku, aby sa musel o svoju funkciu obávať. Môžu to však zmeniť poslanci OĽaNO, ktorých trpezlivosť a lojalita budú skúšané čoraz väčšmi.

Necelý rok po nástupe novej vlády sa hovorí o jej zásadnej rekonštrukcii vrátane samotného premiéra. Je ešte vôbec vstave dovládnuť celé štvorročné volebné obdobie?

Som ešte stále presvedčený o tom, že aj napriek týmto turbulenciám sú schopní dovládnuť. Všetky koaličné strany okrem SaS zaznamenali výrazný pokles preferencií a ak by došlo k predčasným parlamentným voľbám, mali by určite horšiu mocenskú pozíciu ako doteraz. Niektoré z nich, napríklad Za ľudí či azda aj Sme rodina, by sa nemuseli už dostať ani len do parlamentu a aj OĽaNO by asi malo oveľa menej poslancov. V každom prípade viaceré z vládnych strán by už do možnej novej koalície nemali šancu vstúpiť. Je v záujme každého koaličného partnera túto vládu držať pri živote čo najdlhšie.

Strany SaS a Za ľudí rekonštrukciu vlády žiadajú kvôli Matovičovmu štýlu vládnutia. Je to dostatočný dôvod, aby sa vedenie krajiny v tejto ťažkej dobe opäť zaoberalo samo sebou?

Nie je to zaoberanie sa samým sebou. Ide o spôsob vládnutia a prijímania opatrení a tiež spôsob, akým tieto opatrenia s občanmi komunikuje. Dovolím si tvrdiť, že značná časť viny za to, že tu denne zomiera 100 ľudí, leží aj na štýle komunikácie vlády. Ak občania neveria vláde, neveria ani opatreniam, ktoré prijíma. Potom vidíme plné lyžiarske strediská, plné nemocnice a mnohé úmrtia. Časť viny však spočíva aj na nedisciplinova­nosti ľudí.

Kým strany SaS a Za ľudí rekonštrukciu vlády žiadajú kvôli Matovičovmu štýlu vládnutia, on hovorí, že im prekáža ruská vakcína Sputnik V. Má premiér šancu presvedčiť verejnosť?

V prípade Sputnika premiér Matovič dosť zahmlieva a dezinterpretuje. Sputnik nie je registrovaná vakcína. Tieto vakcíny boli dovezené bez konsenzu v rámci koalície. Spôsob, akým premiér dodávku týchto vakcín privítal na letisku, bol tiež neštandardný a nemalo sa to vzhľadom na politickú situáciu stať. Premiér to otáča na záležitosť geopolitickej hry, ide však o štýl vládnutia. Obišiel koaličných partnerov a vakcíny nakúpil na vlastnú päsť. To bola už len posledná kvapka odporu voči Matovičovi a zároveň proti symbolu vládnutia, ktorý Matovič prezentuje. Poslanec OĽaNO Ján Krošlák povedal, že Matovič si ide svoj freestyle (voľný štýl, pozn. red.) bez ohľadu na dohody, koaličných partnerov, ale aj bez ohľadu na štandardy politického správania a komunikácie. Aj urážlivá poznámka proti Ukrajine ukazuje, že tento človek nechápe zodpovednosť plynúcu jeho funkcie.

VIDEO: Boris Kollár predviedol, ako môže vláda padnúť do priepasti.

Všetci akceptujú výsledky volieb, teda Matovič má stále k dispozícii najsilnejší parlamentný klub, zatiaľ sa zdá, že aj dosť lojálny. Ako hodnotíte možnosť, že by Matovič odišiel z premiérskeho kresla?

Jednoznačná odpoveď tu nie je. Hlas prezentovaný napríklad poslancom Krošlákom je relatívne tichý, ale nie ojedinelý v rámci OĽaNO. Nespokojnosť určite rastie aj v OĽaNO, veď každý vidí, že premiér nemôže s koaličnými partnermi komunikovať cez verejné facebookové statusy a strieľať svoje nepodarené infantilné vtipy. Dovolím si tvrdiť, že to, či Matovič vo svojej funkcie ostane, bude v značne miere závisieť od poslancov OĽaNO. Aj napriek tomu, že je to hnutie postavené na jednom človeku, ak sa budú ozývať hlasy na Matovičovu výmenu, premiér to bude musieť rešpektovať.

Matovič nepôsobí takým dojmom, že by bol bez ohľadu na dosahy schopný dobrovoľne odísť z funkcie. Čo by bolo pre tento krok podľa vás ešte kľúčové?

Matovič ťažko znáša prehry. Tie jeho povahové vlastnosti, ktoré sú nám už dobre známe, ukazujú, že nejde o človeka kompromisu, ale o človeka tvrdohlavého, so silným egom a takí ľudia ťažko prehrávajú. Do istej miery môžeme použiť paralelu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý nevedel prijať volebnú prehru. O to väčší tlak takíto ľudia potrebujú, ak majú v niečom ustúpiť. Záležať teda bude aj na vonkajšom tlaku, ktorý naňho bude vyvinutý. Pokiaľ by všetky tri koaličné strany začali hroziť pádom vlády a položili by ultimatívnu požiadavku na odchod Matoviča, musel by pod týmto tlakom odísť. Museli by však vedieť odkomunikovať, že stabilita tejto vlády stojí na Matovičovom odchode. Tá razancia vyjadrení je ale ešte stále nízka v porovnaní s jeho ministrom zdravotníctva Markom Krajčím. Skôr to preto momentálne vidím na výmenu niektorých ministrov ako na odchod premiéra. Museli by to postaviť razantnejšie a otvorenejšie, aj vzhľadom na jeho povahu.

Tlak na premiéra doteraz nestačil ani na výmenu jeho ministra zdravotníctva Marka Krajčího…

Aj to je výsledok tejto Matovičovej povahovej črty. Vidíme, že v Česku už vymenili troch ministrov zdravotníctva, ale keďže Marek Krajčí je Matovičov človek, stále ho tam drží. Jeho odchod by zrejme vnímal ako osobnú porážku. Na druhej strane, ako povedal Krajčí, že sa seba nevidí žiadnu poriadnu náhradu, to je obrazom biedy hnutia OĽaNO a vážny problém pre Slovensko. Osobne sa dosť čudujem, že Krajčí pri takomto tlaku, ale aj takýchto výsledkoch nepodal demisiu sám. To už vypovedá aj o jeho politickej kultúre. Nespochybňujem, že je to dobrý a čestný človek, neznamená to však, že zvládne akúkoľvek funkciu. Krajčí túto svoju funkciu nezvládol a potvrdzujú to aj presné čísla, ktoré ukazujú, ako veľmi zle je na tom Slovensko z hľadiska úmrtnosti.

Keďže Matovičovo hnutie OĽaNO v podstate stojí na jedinom vodcovi, vidíte pri Matovičovi človeka, ktorý by bol schopný byť premiérom?

To je ďalší veľký problém pri stranách postavených na svojom zakladateľovi. Nenechal pri sebe nikoho príliš politicky vyrásť. Hocikto, kto by sa stal predsedom vlády, ale nebol by predsedom vlastnej strany, by mal veľmi ťažkú pozíciu. Videli sme to v prípade Ivety Radičovej či Petra Pellegriniho. V tomto prípade by to mohol byť podobný problém ako u Pellegriniho, kde by ľudia za rozhodnutiami nevideli premiéra, ale predsedu vlády. A aj spôsob vyjednávania na koaličných radách by bol technicky problematický aj kvôli povahovým črtám Matoviča. Ale ak by tam bol niekto iný, mohli by sme sa vyhnúť mnohým nedôstojným situáciám spôsobených najmä Matovičovou komunikáciou.

Ako môže situácia dopadnúť pre SaS, ale najmä rozpadajúce sa Za ľudí, ak tento súboj s Matovičom nevyhrajú?

V prípade neuspokojivého vyriešenia tejto situácie je práve odchod strany Za ľudí z koalície najpravdepodob­nejší. Za ľuďom reálne hrozí rozpad. Ich poslanci narážajú na rozpor medzi cieľom politickej strany, ktorým je mať podiel na moci, a vlastnou osobnou integritou. Niektorí stranu Za ľudí zrejme opustia a ostanú v parlamente, ale hrozí aj, že strana príde o poslanecký klub, rozpadne sa a koalícia dovládne v trojici.

Najdôležitejšou úlohou hlavy štátu je zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov. Ako túto situáciu zvláda prezidentka?

V tejto situácii nemá takmer žiadne ústavné možnosti viac sa do toho otvorene vložiť. Aby nestratila svoju apolitickosť, nesmie ani Matovičovi otvorene odkázať, že by mal z funkcie odísť. Robí to v náznakoch, ale dostatočne citlivo. Robí to dobre a len v rámci svojich možností, za čo ju treba pochváliť.

Aký vývoj situácie očakávate v nasledujúcich dňoch a týždňoch?

Môže to smerovať hocikde. Najmenej pravdepodobný je rozpad vlády a predčasné voľby, kde by viacerí iba stratili. Takto to aj všetci veľmi jasne komunikujú. Matovič však tiež vie, že ak pôjde jeho kritici až na hranu, riskujú predčasné voľby. Pre všetkých to je mimoriadne zložitá a nepríjemná vec a práve preto sú odsúdení na formu nejakého kompromisu.