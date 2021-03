Dátoví analytici radia: Nepúšťajte deti do škôl

Z novoinfikovaných tvorí skupina od 0 do 20 rokov už niekoľko dní vyše dvadsať percent. „Je ich dvakrát viac ako pred mesiacom,“ upozorňujú analytici z iniciatívy Dáta bez pátosu. Otvorenie akejkoľvek školy pre kohokoľvek mimo detí rodičov z prvej línie podľa nich spôsobí zvýšenie mobility, zvýšenie možnosti šírenia vírusu medzi deťmi a následne na seniorov, nástup infikovaných seniorov do nemocnice a posilnenie výskytu nových mutácií.

„Zanzibaristi, seyšelisti, maledivisti a hurgádisti nám to sem donesú, lebo sa to zatiaľ podarilo vždy. Už UK B.1.1.7 mutácia (u nás prevažujúca) sa veľmi dobre šíri medzi mladými,“ pokračujú analytici.

Ak sa otvoria školy, je podľa nich veľmi pravdepodobné, že sa o dva týždne zatvoria na dva mesiace.

Preto núkajú ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS) a premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) iný postup. „Nechajme do 21. marca deti a ich učiteľov a ich rodičov doma izolovaných a vrátme sa k téme o 14 dní,“ hovoria Dáta bez pátosu.

Termín 21. marca vzišiel zo stretnutí premiéra s odborníkmi, odporúčania síce vláda schválila, ale zostali len v deklaratórnej podobe. Chýbajú akékoľvek opatrenia a zásady, ako by sa do 21. marca mala epidemiologická situácia zlepšiť a Slovensko sa vyhlo lockdownu so zatvorenými fabrikami.

Dáta bez pátosu argumentujú, že ak zostanú doma učitelia, ktorí sa práve očkujú, čoskoro budú odolnejší. Tí, ktorí sa neočkujú, nie sú odolní a „určite sa niektorí infikujú“. Ak sa infikujú učitelia, „donesú to aj manželom a starkým“. Aj učitelia končia v nemocnici, upozorňujú analytici. „Náš rodinný príslušník – učiteľ, dokonca umrel, takže pozor,“ dodávajú.

Pripomínajú, že dnes na Slovensku nemožno ísť len tak z okresu do okresu, ale možno cestovať na iný kontinent. Britská mutácia vírusu sa pritom „úspešne šíri všade v susedných krajinách a my chceme mať 21. marca pokles“.

„Nechajme teraz deti 2–3 týždne doma a potom pôjdu na 3 mesiace do školy,“ opakujú Dáta bez pátosu. „Máme výročie prvého pozitívneho spred roka, dnes (za piatok 5. marca – pozn. red.) sme dali 5 430 z PCR+AG a len 5 296 nových zaočkovaných 1. dávkou,“ vyratúvajú analytici s tým, že „to treba otočiť“.

Analytici iniciatívy konštatujú, že patria k zástancom myšlienky, že školy sa musia zatvárať posledné a otvárať prvé. „Už ste urobili asi tri zásadne zlé rozhodnutia,“ píšu na sociálnej sieti. Školy boli podľa nich otvorené vtedy, kedy sa mali zatvárať, otváralo sa nie regionálne, ale celoplošne. „Celé zle,“ dodávajú.