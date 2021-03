2 500 zaočkovaných denne. Najväčšie centrum má byť v Bratislave

V priestoroch Národného futbalového štadióna (NFŠ) by malo vzniknúť pravdepodobne najväčšie očkovanie centrum na Slovensku. Fungovať by malo začať už počas najbližšieho víkendu. Na sociálnej sieti to tvrdí starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Hovorí, že sa podarila dobrá vec.