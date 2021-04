Čaputová si pre Sputnik a Matoviča pozýva na rozhovor Hegera

Prezidentka Zuzana Čaputová prijme v piatok premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Hovoriť majú aj o vakcíne Sputnik V a ceste ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) do Moskvy. Povedala to v diskusii TV Joj Na hrane. Zároveň poukázala, že cesta do Ruska bola vôbec prvou zahraničnou cestou člena novej vlády, čo podľa prezidentky môže vnímať aj zahraničie. Zdôraznila, že išlo iba o vyjednávanie o vakcíne.

Hlava štátu zatiaľ nemá podrobné informácie k situácii okolo vakcíny Sputnik V. Rusko chce, aby ju Slovensko vrátilo, hovorí o porušení zmluvných podmienok. „Mám informácie o tom, že by sme mali prísť o Sputnik z dôvodu porušenia zmluvných podmienok. Ak to je pravda, bude nás zaujímať, kto tie podmienky neustrážil,“ uviedla prezidentka. Osobne podmienky zmluvy nepozná, keďže má utajený režim.

VIDEO: Zuzana Čaputová o lete Igora Matoviča do Ruska

Čaputová takisto uviedla, že je zvedavá na piatkovú tlačovú konferenciu ministra Matoviča, ktorá má byť práve o Sputniku V.

Heger ako človek zmieru

Prezidentka zhodnotila spoluprácu s Hegerom ako vecnú a konštruktívnu. Tvrdí o ňom, že je to človek zmieru a kooperácie. Doplnila, že sú spolu v kontakte na dennej báze. Komunikácia bola podľa nej vecná aj v čase, keď bol Heger ministrom financií.

Zároveň skritizovala vyjadrenia expremiéra a súčasného ministra financií Igora Matoviča na sociálnych sieťach. Najmä tie, ktoré sa týkajú témy Covid-19 a pracujú s tajomnými výrazmi, označila za nešťastné. Prezidentka odmieta aj konšpiračné vyjadrenia. Mrzí ju polarizácia spoločnosti cez ruskú vakcínu. „Polarizácia tejto témy je veľmi nešťastná,“ podotkla s tým, že nikto rozumne zmýšľajúci nemôže odmietať vakcínu, pokiaľ je účinná a bezpečná.

Menovanie Matoviča pre pokoj

Prezidentka len nedávno vymenovala novú vládu, ktorá vystriedala tú pod vedením Igora Matoviča. Potvrdila, že ak by ho nevymenovala za ministra financií, zrútila by sa koaličná dohoda. Matovič by podľa jej slov nepodal demisiu a pokračovala by jeho exekutíva. „Neprišlo mi to ako dobrý nápad, zvlášť pri súčasnej koronakríze,“ doplnila. Matovičovo menovanie za šéfa rezortu financií označila za „vymenovanie do funkcie, ktoré rešpektovalo politickú realitu, aby zavládol pokoj, prestala paralýza vlády a parlamentu“.

Prezidentka podľa svojich slov akceptuje výber Milana Krajniaka (Sme rodina) na pozíciu ministra práce. „Z mojej reči po podaní jeho demisie bolo vidieť, že som pozitívne hodnotila jeho pôsobenie,” doplnila. Ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nom. OĽaNO) dôveruje. Uviedla, že je to odborník z lekárskeho prostredia.

Prezidentka by bola rada, ak by sa už obsadil aj post šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). V hre je podľa jej slov viacero mien, žiadne nekonkretizovala. „Mal by to byť profesionál. Ale zatiaľ som návrh od premiéra nedostala. Dôležité je, že SIS štandardným spôsobom funguje,“ poznamenala. Uvítala by tiež prijatie univerzálneho odškodňovacieho zákona, ktorý by pomohol riešiť dopady koronakrízy.

VIDEO: Heger sa pri Sputniku vykrúcal: Som premiér, nie hovorca, pýtajte sa ministrov