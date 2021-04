Školy sa otvárajú postupne. Čo všetko čaká rodičov a deti?

"Ahoj, Miško, som rada, že si v škole. Verím, že si sa na nás tešil,“ vítala v pondelok ráno učiteľka svojho žiaka na ZŠ Staničná 13 v Košiciach. Najprv papierovanie, potom meranie teploty, dezinfekcia a behom do šatne. Čestné vyhlásenie a negatívny test rodiča. Bez nich by sa žiaci prvého stupňa nedostali do školy.

VIDEO: Minister Gröhling informoval o spôsobe otvárania škôl. Pozrite si, čo čaká deti a rodičov.

V pondelok sa do lavíc vrátili všetci prvostupniari. Na budúci týždeň by sa k nim mali pridať aj ôsmaci a deviataci. Teda ročníky, ktoré sa pripravujú na prijímacie skúšky. Potom začne školské brány otvárať Covid automat.

"S epidemiológmi, ale aj s predsedom vlády a ministrom zdravotníctva sme sa zhodli, že otváranie škôl je priorita,“ povedal šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). Aby sa mohli deti vzdelávať prezenčne, musí sa jeden z rodičov preukázať negatívnym testom, nie starším ako sedem dní. Hoci žiaci na prvom stupni nemusia nosiť respirátor, odporúča sa, aby mali ústa a nos prekryté rúškom.

Otváranie škôl však aj naďalej podmieňuje farba v Covid automate. Do škôl v čiernych okresoch, kde bude epidemiologická situácia najhoršia, budú môcť každý deň chodiť len prvostupniari.

Od pondelka 19. apríla môžu do lavíc zasadnúť ôsmaci a deviataci v okresoch s bordovou, červenou alebo ružovou farbou. Od 26. apríla sa v červených okresoch otvorí pre dennú dochádzku celý druhý stupeň základných škôl a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií. V ružových okresoch sa môže naplno učiť vo všetkých stredných školách, jazykovkách, sprístupnené budú centrá voľného času a základné umelecké školy.

VIDEO: Otváranie škôl – ZŠ v Žiari nad Hronom, ul. M. R. Štefánika.

Postupnosť v uvoľňovaní opatrení je podľa Gröhlinga dôležitá nielen z epidemiologického hľadiska. Školy sa podľa neho tiež musia postupne adaptovať na prílev žiakov. "Prosím školy aj pedagógov, aby v prvých týždňoch upustili od skúšania a písania písomiek. Naším spoločným cieľom je, aby si žiaci postupne zvykli na návrat do štandardného režimu prezenčnej výučby,“ povedal Gröhling.

V prípade pozitívne testovaného v škole bude o možnej karanténe triedy či školy rozhodovať regionálny hygienik spolu so zriaďovateľom. "Ak sa vyskytne viac prípadov nákazy, pripravujeme usmernenie, aby trieda alebo celá škola boli pretestované kloktacími testami,“ spresnila hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre pediatriu Elena Prokopová.

Dieťa, ktoré bolo v kontakte s infikovaným človekom, musí ísť po 48 hodinách na test. Aj keď bude výsledok negatívny, musí zostať osem dní v izolácii. Potom opäť absolvuje test, ak bude negatívny, môže sa vrátiť do školy. Dovtedy má ospravedlnenú absenciu a rodič má nárok na pandemickú OČR.

V najbližších dvoch týždňoch chce ministerstvo do škôl distribuovať tzv. kloktacie testy. Ich absolvovanie nie je pre žiakov zatiaľ povinné. Možno už tento týždeň minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) bude prezentovať zásady novej národnej stratégie testovania. Tá by mala určiť pravidlá používania rôznych spôsobov testovania – či už pôjde o kloktacie, PCR, antigénové testy, prípadne testy určené na domáce použitie.

Žiaci druhého stupňa sa učia doma od vlaňajšieho októbra. Prvý stupeň sa prezenčne učil do vianočných prázdnin. Najmenší žiaci sa mohli do lavíc vracať od 8. marca. Zriaďovatelia a riaditelia jednotlivých škôl pritom brali do úvahy aktuálnu epidemiologickú situáciu v okrese a meste, teda zafarbenie v Covid automate, ale aj ochotu rodičov pustiť deti do kolektívu.

VIDEO: Deti 1. stupňa ZŠ sa vracajú do škôl (ZŠ Marcelyho v Bratislave).

Boli aj slzičky

Pri dvoch vstupoch na ZŠ Staničná 13 v Košiciach stáli učiteľky, ale aj psychologička. "Zabudol som mobil v aute. Tam mám výsledok testu. Tu si sadni na lavičku, Eliška, hneď som späť,“ otočil sa na opätku otec tretiačky. "Ešte to nemám také zautomatizované, keďže v škole sme po dlhšej dobe prvý raz,“ ospravedlňoval sa.

Lívia Slovinská je zástupkyňou riaditeľky pre I. stupeň. Hovorí, že pre nich je takýto deň už normálny. "Aj doteraz nám chodilo do školy okolo 200 žiakov. Každý už vie, čo má robiť,“ konštatuje a dodáva, že niektoré deti si od školy trochu odvykli a potrebujú dlhší čas, aby si opäť zvykli. „Aj preto sme ku každému vchodu dali psychologičku. Tá prevezme dieťa od rodiča a porozpráva sa s ním,“ vysvetľuje.

Zuzanka sa do školy tešila. „Spolu sme si pripravili všetky veci. Ale pred vchodom to trošku nezvládla. Pani psychologičku poznám. Stačilo, že som zdvihla hlavu a pozrela sa na ňu. Hneď prišla k nám a Zuzka išla nakoniec s úsmevom do triedy,“ povedala jej mama.

"Pri mojom vstupe bolo iba jedno dieťa, ktoré trošku plakalo. Ale keďže ho už poznám a podobný problém malo aj na začiatku školského roka, tak sme to úplne v pohode zvládli,“ dozvedeli sme sa od školskej psychologičky Lenky Kalafusovej.

Prvý deň v škole je určený najmä na opätovné sebapoznávanie. „Je to iné, ako sa vidieť iba cez monitor počítača. Na prvej hodine sa budú deti hlavne rozprávať. Ako sa tu cítia, čo všetko zažili doma. Potom už voľným spôsobom a hravou formou budú učiteľky zisťovať, čo sa doma naučili. Dostanú nejaké príklady z matematiky, doplňovačky zo slovenčiny. Deti sa musia jednoducho adaptovať,“ vysvetľuje zástupkyňa.

V peknom počasí vyučujú aj vonku

Nástup žiakov prvého stupňa nie je pre Základnú školu na Štefánikovej ulici v Žiari nad Hronom žiadnou novinkou. Za prísnych hygienických opatrení sa tam deti vrátili už 8. marca. Žiaci, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, nastúpili ešte skôr – 18. januára. Zástupkyňa riaditeľky pre prvý stupeň Lenka Považanová vysvetľuje, že po príchode do budovy čaká všetkých ranný filter, čiže meranie teploty a dezinfekcia rúk. Počas vyučovania zostávajú vo svojich kmeňových triedach, aby nedochádzalo k premiešavaniu s inými skupinami. Počas celého vyučovania musia žiaci mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom. „Niekoľkokrát cez deň prebieha dezinfekcia priestorov, ktorú vykonávajú naše upratovačky. Stierajú všetky dostupné plochy a utierajú kľučky, aby sa predišlo nákaze,“ podotkla Považanová.

Riaditeľka školy Ľubica Baranová pripomenula, že často využívajú aj rozsiahly areál školy. „Keď sú pekné slnečné dni, vyučujeme tiež vonku v altánku, alebo v priestore, ktorý nám to dovoľuje,“ povedala s tým, že prvý stupeň u nich navštevuje 307 žiakov a v pondelok nastúpili do školy takmer v plnom počte. „Tie deti, ktoré dnes neprídu, by sa už nemali dištančne vzdelávať a ich rodič nemá nárok na pandemickú OČR. Ich povinnosťou je zohnať si informácie k domácim úlohám, ktoré by si mali vypracovať,“ objasnila riaditeľka. Zákonný zástupca musí skutočnosť, že dieťa zostáva doma, oznámiť škole. Takto môžu žiaka ospravedlniť na päť dní, potom by už mal normálne nastúpiť.

Dúfajú, že sa čoskoro do školy vrátia aj starší žiaci, ktorí sa vzdelávajú dištančne od 12. októbra. „Týždeň, možno dva im dáme na zorientovanie, ale myslím, že sú na tom dobre. Známok majú dosť, držíme sa rozvrhu, aký sme mali aj predtým,“ vraví zástupkyňa riaditeľky pre druhý stupeň Kristína Holá. „S vedomosťami to nie je u nich zlé. Máme aj deväť detí, ktoré si sem pravidelne, každý pondelok, prichádzajú brať úlohy. Prípadne im ich chodieva, po dohode s komunitnými pracovníčkami, zaniesť naša tajomníčka. Aj oni teda majú dosť známok,“ tvrdí. Doplnila, že učiteľky poskytujú deviatakom, v prípade potreby, tiež on-line doučovanie z matematiky a slovenčiny.

Kedy sa niečo zmení?

"Prvý týždeň nám ukázal to, čo sme presne očakávali. Deti sa už nevedeli dočkať, kedy prídu do školy, kedy uvidia kamarátov, pani učiteľky. Tešili sa, na chodbách nás zastavovali a rozprávali nám, aké majú pocity. Chceli sa vyrozprávať z toho, aké to bolo doma,“ hovorí riaditeľka Základnej školy s materskou školou na Námestí učeného tovarišstva v Trnave Žofia Halásová.

Prvostupniari sa do tejto školy vrátili už po Veľkej noci. V pondelok nenastúpilo len 12 detí z 370. Vďaka dobrej spolupráci s rodičmi zvládali deti na prvom stupni všetko, čo od nich škola požadovala. „Máme mizivé percento detí, s ktorými sme nemohli pracovať tak, ako by sme si predstavovali,“ spresňuje Halásová.

Žiakom druhého stupňa sa učitelia venovali aj individuálne, nad rámec povinných on-line hodín. Týka sa to najmä prírodných vied. „Druhostupniarske učivo je náročnejšie a niekedy sa to musí rodič sám naučiť, aby vedel dieťaťu pomôcť, a ešte mu to nevie podať tak ako učiteľ,“ podotýka riaditeľka. Ako sa to na vedomostiach starších žiakov odrazí, uvidia až po ich návrate do školy.

Deťom podľa nej ublíži najmä nedostatok osobného kontaktu so spolužiakmi či učiteľmi. „Myslím si, že to bude mať dlhodobé následky. Deti si vnútorne hovoria, že sú silné a že to zvládajú. No každé ráno nastupujú na hodiny apaticky. Stále je to to isté a neprichádza žiadna zmena. Každý týždeň sa im sľubuje, že sa niečo zmení,“ uzatvára s nádejou, že s jarou sa už začne učiť normálne.