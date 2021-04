Právnik o trestnom oznámení na Matoviča: Na sabotáž to nevidím

„Ľudia si zvykli dávať trestné oznámenia za rôzne veci, často neodôvodnene. Podobne vtipne pôsobí, keď ľudia na všetko hovoria, že je to protiústavné. Na Slovensku je z nadužívania trestných oznámení móda. Navyše to už v posledných rokoch nemá ani nejaký morálny efekt. Ľudia si na to jednoducho zvykli a berú to ako fakt,“ hovorí dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda na margo trestného oznámenia zo sabotáže na ministra financií Igora Matoviča.

Nevylučuje, že vládni politici alebo vysokí štátni úradníci v súvislosti s pandémiou trestne stíhaní ešte niekedy budú.

Bývalý minister zdravotníctva a dnes predseda politickej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker podal podnet na trestné stíhanie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) pre podozrenie zo spáchania trestných činov sabotáže a zneužitia právomocí verejného činiteľa v súvislosti s jeho cestami do Moskvy a Budapešti. Podľa Druckera sa Matovič postavil proti slovenským inštitúciám a obhajuje finančné záujmy Ruskej federácie. Má takýto podnet na trestné stíhanie za sabotáž šancu na úspech?

V prvom rade musím pripomenúť, že trestné právo je prostriedok ultima ratio. To znamená, že má nastupovať až pri najzávažnejších činoch, ktoré nedokáže postihnúť iný systém spoločenských noriem vrátane morálky alebo iné právne odvetvia. Pokiaľ sú teda iné reakcie nedostatočné, až vtedy nastupuje trestné právo. Akokoľvek čudný, bizarný, ba až v niektorých momentoch pritiahnutý za vlasy sa nám môže zdať tento prípad zahraničných ciest ministra financií, z medializovaných informácií nevidím žiadne porušenie trestnoprávnej normy. Trestný čin sabotáže je vyslovene raritný trestný čin a na takéto prípady sa nedá veľmi aplikovať.

Sabotáže sa človek dopustí, keď zneužije svoje zamestnanie, povolanie či postavenie v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť krajiny. Zo sabotáže bol v minulosti obvinený exriaditeľ SIS Ivan Lexa za to, že sa mal v roku 1995 pokúšať obmedziť funkčné obdobie prezidenta. Bol vôbec niekto na Slovensku za sabotáž odsúdený?

V súčasnej demokratickej dobe nemáme skúsenosti s trestným činom sabotáže. Tieto trestné činy proti republike je nutné v Trestnom zákone mať, pretože sa môžu vyskytnúť konkrétne okolnosti, za ktorých je ich potrebné aplikovať. Za normálnych okolností sa ale v praxi prakticky nevyskytujú.

Takže skôr než o sabotáži by sa dalo hovoriť ešte o zneužití právomocí verejného činiteľa?

Na to by sa muselo dokázať, že prišlo k prekročeniu či vybočeniu z právomocí a zároveň jednoznačne preukázať úmysel, ktorý by k tomu smeroval a cieľ spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech. Keď ide do zahraničia rokovať nejaký člen vlády o veciach, ktoré sú evidentne mimo jeho kompetencie, to ešte samo osebe neznamená, že prekročil svoju právomoc z hľadiska trestného práva.

Je takéto trestné oznámenie teda podobné, ako keby na základe Matovičových obvinení súdili ministra hospodárstva zo smrti tisícok ľudí v súvislosti so spochybňovaním protipandemických opatrení, alebo akoby súdili organizátorov plošného testovania za medicínske experimenty na ľuďoch?

Takéto trestné oznámenie vnímam skôr ako nejaké politické gesto a možno ho vnímať aj ako akt spoločenského odsúdenia. Kto trošku rozumie trestnému právu, musí vedieť, že takéto trestné oznámenie je odsúdené na neúspech, samozrejme, ak by sa neukázali iné ako všeobecne známe okolnosti. Nemôže sa každé jedno spoločenské správanie, čo ako nešťastne podané, postihovať trestným právom.

Ako vnímate takéto politicky motivované a angažované trestné oznámenia? Je to podobne aj v zahraničí?

Ľudia si zvykli dávať trestné oznámenia za rôzne veci, častokrát neodôvodnene. Podobne vtipne pôsobí, keď ľudia na všetko hovoria, že je to protiústavné. Nedá sa povedať, že by to bola úplná rarita a niečo podobné sa vo svete nedialo. Oficiálne komparatívne štatistiky na toto, samozrejme, nemáme. Dovolím si ale tvrdiť, že na Slovensku je z nadužívania trestných oznámení móda. Navyše to už v posledných rokoch nemá ani nejaký morálny efekt, že by sa človek, na ktorého je to trestné oznámenie podané, nejako nad svojím správaním zamyslel. Ľudia si na to jednoducho zvykli a berú to ako fakt.

V súvislosti s pandémiou sa aj v zahraničí objavili trestné stíhania politikov za ich zlé rozhodnutia. Môžeme očakávať, že aj na Slovensku dôjde k trestnej zodpovednosti vládneho politika či vyššieho štátneho úradníka?

Je to veľmi zaujímavá otázka. Úprimne poviem, že neviem, teda takúto možnosť by som úplne nevylúčil. V súvislosti s riadením zvládania pandémie sa stalo veľa rôznych vecí a na Slovensku máme aj pomerne veľa mŕtvych. Nemôžem vylúčiť, že po nejakom čase niekto kompetentný vyhodnotí, že riešenie situácie bolo nedostatočné a malo by sa to riešiť pomocou trestného práva – napr. trestný čin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Je to ale len špekulácia. Táto pandemická situácia je určite pre celú spoločnosť novinkou a vyhodnotenie tejto situácie v rozmere ako sa javila kompetentným ľuďom v konkrétnom čase a priestore, nebude také jednoduché. Takéto trestné veci navyše trestné právo rieši nielen z objektívneho hľadiska, ale aj zo subjektívneho. Teda či ten daný človek mohol a mal predpokladať, že jeho rozhodnutie môže mať taký negatívny následok.