Kollár: Opatrné uvoľňovanie opatrení má svoj význam

Opatrné uvoľňovanie opatrení počas pandémie má svoj význam. Rovnako napriek úľavám je potrebné nezabúdať na dodržiavanie protiepidemických opatrení. V opačnom prípade sa aj dobrý trend vývoja pandémie môže zvrhnúť. Pre TASR to uviedol hovorca iniciatívy Veda pomáha Richard Kollár v súvislosti s uvoľňovaním opatrení od budúceho týždňa.

„Opatrný prístup k opatreniam je aj z toho dôvodu, že sme videli v iných krajinách, ako Rakúsko či Česko, že rýchle otváranie prispelo k tomu, že dobrý trend vývoja sa môže úplne zvrhnúť a zmeniť sa na rastúci trend, ktorý je potom veľmi ťažké zvrátiť,“ upozornil Kollár. Je presvedčený, že je lepšie udržať klesajúci trend a čo najnižšie čísla nakazených. Podľa neho sú počty nakazených stále vysoké. „Potrebujeme čísla oveľa nižšie, potrebujeme si vytvoriť novú kapacitu v nemocniciach a znížiť incidenčné číslo,“ zhrnul.

Pripomenul tiež, že otváraním prevádzok či služieb môžu ľudia prenášať infekciu a šírenie nového koronavírusu bude pokračovať. „Naše opatrenia musia zodpovedať epidemiologickému stavu, ktorý máme. Stav je momentálne síce dobrý, ale na druhej strane vieme, že ak by sme zvýšili počet infikovaných akokoľvek náhodne, napríklad naším správaním alebo zavlečením zo zahraničia, tak by sa nám situácia opäť mohla zhoršiť. V podstate sa nám to môže rozhorieť hocikde, keďže zaočkovanosť ešte nie je dostatočná,“ poukázal Kollár. Nevyhnutné je preto dodržiavať povinnosť nosenia rúšok, sociálne odstupy či zvýšenú hygienu rúk.

Dodal, že našu spoločnosť chránia pomerne zatvorené hranice, teplejšie počasie a to, že ľudia sa snažia neprispievať k šíreniu infekcie vo vnútorných priestoroch.