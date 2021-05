Riaditeľ NCZI kritizoval, že mladým stopli očkovanie. Odvolali ho

NCZI povedie od stredy Pavol Capek, uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Ako priblížila, Capek pracuje v národnom centre od júla minulého roka. Doteraz bol riaditeľom úseku informatizácie a elektronizácie zdravotníctva. Pred nástupom do NCZI pôsobil na manažérskych pozíciách v IBM, EMC či v Univerzitnej nemocnici Bratislava.

Jeho úlohou bude reorganizácia krízového riadenia centra realizácie protipandemických opatrení a očkovania proti ochoreniu COVID-19. Na starosti bude mať aj projekt elektronického zdravotníctva eHaelth a jeho transformáciu na systém novej generácie. „V najbližšom období považuje za kľúčové vytvorenie zdravotného komunitného cloudu, ktorý by mal byť základom prevádzky eHealth ako aj ďalších aplikácií NCZI a ostatných rezortných organizácií,“ priblížil rezort zdravotníctva.

Nový riaditeľ NCZI deklaroval podľa rezortu zdravotníctva zámer posilniť personálne a odborné kapacity aj prostredníctvom atraktívneho odmeňovacieho modelu. Centrum sa má podľa ministerstva stať IT kompetenčným centrom pre rezortné organizácie v oblasti architektúry, dátových štandardov, integrácie a ďalších služieb.

VIDEO: Raši: Riaditeľa NCZI Suju politicky popravil Matovič.

Podnet na zrušenie očkovania najmladších dal prostredníctvom sociálnej siete minister financií Igor Matovič. „Verím, že Ministerstvo zdravotníctva nepripustí BLAMÁŽ, aby ešte predtým ako budú zaočkovaní starí ľudia a chronicky chorí, ktorí chcú byť zaočkovaní, bol začkovaný čo i len jeden zdravý 16–17 ročný tínedžer Pfizerom či Modernou. Bol by to znak úplného zlyhania zdravého rozumu, ministerstva a malo by patričné a nemilosrdné následky. Píšem radšej verejne, aby neboli zase nejaké trápne výhovorky,“ napísal Matovič. Následne očkovanie tínedžerov ministerstvo zdravotníctva zrušilo.

Zmätky pri očkovaní

Prihlasovanie na očkovanie prešlo od februára rôznymi fázami. Najskôr sa išlo striktne podľa veku. Prioritu mali zdravotníci, potom sa na istý čas dostali dopredu učitelia a taxikári, až sa nakoniec znižovala veková hranica a Čakáreň, registračný systém na očkovanie, otvorili pre všetkých nad 16 rokov. Môže Slovensko očkovacie centrá o niekoľko týždňov zatvoriť?

Ani takmer po pol roku, odkedy bola na Slovensku podaná prvá vakcína proti koronavírusu, nie je registračný systém stabilný a každé otváranie nových fáz so sebou prináša problémy. Kým na začiatku ľudia museli striehnuť pri počítačoch na voľný termín, teraz ich Čakáreň pozýva podľa vyhlášky. No aj napriek tomu musel minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) počas niekoľkých hodín zrušiť očkovacie termíny približne pre 3 500 záujemcov. Len preto, že mali 16 a 17 rokov.

Suja, ktorý bol dočasne poverený riadením NCZI, tvrdí, že podľa neho mali byť zaočkovaní. Pripomína, že NCZI je technický realizátor a vakcinačnú stratégiu riadi rezort zdravotníctva. Záujemcom radí s akýmkoľvek problémom sa obrátiť na ich call centrum. To je však preťažené a keďže volajúci majú individuálne problémy, nie vždy im vie operátor pomôcť.

Suja tvrdí, že keď sa našli peniaze na plošné testovanie, mali by sa nájsť aj pre NCZI, aby registráciu na očkovanie zvládal.

„V priebehu nasledujúcich týždňov si neviem predstaviť, že by sa každý, kto bude mať záujem, nedostal k vakcíne,“ dodal Suja. V Čakárni je podľa neho momentálne 258-tisíc záujemcov, minulý štvrtok, keď sa mohol registrovať v podstate ktokoľvek od 16 rokov, sa ich prihlásilo 130-tisíc. Suja upozorňuje, že to je veľmi málo, a ak by sa neregistrovalo viac ľudí, o tri či štyri týždne sa môžu zatvoriť očkovacie centrá. Sám však nevie, ako bude vyzerať očkovanie na jeseň, no pripúšťa, že registračný systém na to, aby zvládol preočkovanie populácie, bude potrebovať aktualizáciu.

Mali právo na vakcínu

Po otvorení sa do Čakárne prihlásili aj tínedžeri, ktorí mali dostať, podobne ako seniori, vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Približne 3 500 zo skupiny 16– a 17-ročných aj dostalo termín na očkovanie. Analytici z projektu Dáta bez pátosu tvrdili, že systém sa riadil ich rodným číslom, a tak ich bral ako vyše storočných. Suja však tvrdí, že v takom prípade by termíny dostali aj ľudia nad 20 rokov a podľa neho žiadna chyba v systéme sa nestala.

„Všetky termíny na očkovanie pre 16– a 17-ročných boli udelené správne a v rámci vyhlášky," objasňuje Suja s tým, že boli v oblastiach, kde nebol taký dopyt po očkovaní. Záujem o vakcinovanie je podľa neho slabý.

Čítajte viac NCZI: Termíny na očkovanie mladých sa pridelili správne

O zrušení termínov očkovania pre mladých rozhodlo v piatok večer vedenie ministerstva zdravotníctva. Aj po kritike od expremiéra a terajšieho ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). „Spád udalostí bol taký rýchly, že si neviem predstaviť, že by sa v tej chvíli rozhodlo inak,“ hovorí bývalý šéf NCZI Suja s tým, že sa rezort snažil „zachrániť mediálny obraz“.

„Nepoviem, že by som to považoval za chybu, ale mali legitímne právo byť očkovaní. Nenastala žiadna technická chyba. Kritéria boli presne reflektované,“ uviedol Suja. Podľa neho rozhodnutie ministra zdravotníctva o zrušení týchto termínov pre tínedžerov nebolo správne.

Mladí podľa neho preukázali veľký záujem cestovať za očkovaním. Na kritiku, že pred mladými by mali byť uprednostnení chronickí pacienti, Suja reagoval, že chronicky chorí sú priebežne očkovaní. NCZI tvrdí, že zdravotné poisťovne mu dodali zoznam 1,3 milióna chronických pacientov. Pacienti o tom však nemusia ani len vedieť, poisťovňa ich na zoznam zaradí automaticky a medzi uprednostnenými môžu byť po novom napríklad aj alergici.

Očkovaniu chýba motivácia

Pre Suju nie je hlavný problém v tom, že sa 3 500 tínedžerov nedostalo po intervencii ministra zdravotníctva k termínu na očkovanie, ale to, že sa po otvorení Čakárne pre všetkých zaregistrovalo len 130-tisíc záujemcov.

„Keby sa očkovalo 50-tisíc ľudí týždenne, tak by sme mohli dosiahnuť 60-percentnú zaočkovanosť až v auguste. Z toho pohľadu je dôležitejšie rozprávať sa o nízkom záujme o očkovanie," ozrejmil Suja, podľa ktorého Slovensko nedosiahne ani kritickú masu. Odborníci dlhodobo pripomínajú, že na to, aby sa vytvorila kolektívna imunita proti vírusu, je potrebné, aby sa zaočkovalo aspoň 60 percent populácie.

„Ťažko odhadnúť, čo spraví s záujmom o očkovanie Sputnik V, ale nemyslím si že prekročíme 1,8 milióna zaočkovaných," dodal Suja. Tvrdí, že pri aktuálnom záujme by sa mohli už do troch týždňov až mesiaca zatvárať očkovacie centrá. Takýmto tempom by miera zaočkovanosti na Slovensku mohla dosiahnuť len 38 percent, čo je podľa neho realistický odhad.

Naznačovalo by to podľa neho, že problém je niekde inde a zároveň dodal, že ani Čakáreň nie je bez chyby. Problémy podľa Suju spôsobuje aj to, že je v nej prihlásených málo ľudí. V Čakárni na mnohých miestach podľa neho nie je dosť ľudí nad 60 rokov.