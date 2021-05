Heger: Buďme optimisti, čakajú nás dobré roky. Máme peniaze aj plán

VIDEO: Heger pri návšteve denníka Pravda dostal originálny darček k narodeninám, ktoré mal nedávno. Aký?

V relácii Ide o pravdu bol vo štvrtok hosťom premiér Eduard Heger (OĽaNO). V kresle predsedu vlády je len od 1. apríla. Reagoval na kauzu poslancov, ktorí porušili zákaz vychádzania, ale aj na daňovo-odvodovú reformu, ktorú tento týždeň načrtol jeho predchodca a aktuálne minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Slovensko sužuje pandémia už vyše roka, ľudia sú unavení. Čím im chcete vrátiť optimizmus?

Myslím si, že ľuďom sa vracia optimizmus tým, že situácia sa zlepšuje, čo je do veľkej miery ich zásluhou. Tak sa môžu vracať pomaly do života, na aký boli zvyknutí. To, prirodzene, vzbudzuje u každého optimizmus. Z pohľadu vlády máme pred sebou veľmi dobré roky. Potrebujeme urobiť viaceré reformy, veľa vecí opraviť, ale to je aj mandát, ktorý sme dostali od občanov v roku 2020, aby sme Slovensko postavili na nohy a urobili z neho úspešnú krajinu. Teraz bude na to viac priestoru, keď už nemusíme toľko času venovať pandémii. A budeme mať na to dostatok prostriedkov, to je tiež dôležité povedať. Či už európske peniaze, ktoré neboli dočerpané, alebo financie z plánu obnovy. A máme aj konkrétny plán, cestovnú mapu, aby sme zvýšili kvalitu života ľudí na Slovensku. Toto je to, čo dáva optimizmus v prvom rade vláde, ministrom, že to chcú naplniť, a verím, že to dáva optimizmus potom aj občanom SR.

Verejnosť očakávala, že vláda konečne zruší núdzový stav a zákaz vychádzania. Ale viacerí ministri nevylúčili, že na budúci týždeň dôjde k zásadnému obratu. Môžeme teda očakávať zrušenie núdzového stavu?

Núdzový stav nie je rozmar politikov. Nikto z nás si ho neželá, je nepríjemný a obmedzuje nás. Ale bol zavedený len a len preto, aby sme ochraňovali životy ľudí. Ešte stále máme v nemocniciach vyše tisíc ľudí, mnohých na prístrojoch. Štandardne máme takýchto lôžok päťsto. Čiže ešte 500 pacientov by nemalo štandardné miesto. To je len jeden z rozmerov, pre ktorý máme núdzový stav. Na vláde sme sa o tom bavili aj s hlavným hygienikom, aj s ministrom zdravotníctva, ktorý to konzultuje s odborníkmi. Hoci sa pandemická situácia zlepšuje – a nech sa len zlepšuje – ešte to nie je ten stav, aby sme núdzový stav zrušili. Na budúci týždeň sa budeme o tom opäť baviť. Ak situácia bude dobrá, tak ho zrušíme. Ale neviem vám to teraz povedať presne. Všetci si želáme, aby sme sa čo najrýchlejšie mohli dostať do normálneho života, ale tá trpezlivosť, aby sme niečo nepokazili, stojí za to.

Ešte ako minister financií ste na Pláne obnovy a odolnosti SR robili celé mesiace, napokon ho Slovensko odovzdalo prekvapujúco rýchlo, mnohí analytici tvrdia, že je príliš ambiciózny. No čo je pre vás taká vec, ktorú si nedáte zobrať a budete za ňu maximálne bojovať?

Túžim po tom, aby Slovensko bola úspešná krajina. Aj v minulosti sme videli, že to dokážeme. Teraz Slovensko pár rokov spalo, ale plán obnovy má v sebe správne priority. Dôležité je vzdelávanie, pre mňa je to alfa a omega, hovoril som to ešte vlani v auguste. Na ňom sme aj postavili plán obnovy, veľmi silno investujeme do kurikulárnej reformy, aby sa deti konečne učili to, čo potrebujú, a nemuseli sa bifliť. Aby rozumeli učivu a aby po príchode na pracovný trh nemuseli chodiť na rekvalifikačné kurzy. Aby sa aj počas školy dokázali nájsť v tom, čo ich baví, čo chcú robiť, študovali to, robili to a boli v tom úspešní. Ďalšia dôležitá oblasť je zdravotníctvo. Nevieme vylúčiť, že prídu ďalšie pandémie a naše zdravotníctvo musí byť omnoho lepšie pripravené. Tiež treba, aby ľudia mali kvalitnú zdravotnú starostlivosť, nemuseli si do nemocnice nič nosiť. Aj ambulantnú starostlivosť, aby všeobecný lekár vedel omnoho lepšie pomôcť a človek nemusel chodiť ako poštár s lístočkom medzi špecialistami. Chceme rozšíriť a posilniť ambulantnú starostlivosť, to všetko máme v pláne obnovy.

Minister financií Igor Matovič v stredu predstavil náčrt daňovo-odvodovej reformy. Povedal, že vám ide o dramatické zvýšenie detských prídavkov, až na 200 eur na dieťa, a o úpravu celého daňovo-odvodového systému. Ale, priznal to aj Matovič, znamenalo by to schodok vyše dvoch miliárd. Vedeli ste o tom, že sa takéto niečo pripravuje?

Hnutie OĽaNO je známe tým, že má silnú prorodinnú politiku. Ešte v opozícii sme prinášali vlastné návrhy, ako ju posilniť. Pretavili sme to aj to Programového vyhlásenia vlády, ideme v tej línii. Čo sa týka daňovo-odvodovej reformy, ešte v januári som avizoval, že ju spúšťame, pripravujeme podklady. Áno, pripravovali sme to už minulý rok, aby sme mali kvalitnú reformu. Teraz bude na koaličnej dohode, aký variant si vyberieme.

Čiže variantov je viac?

Takúto predstavu teraz položil na stôl minister financií, keďže sme silne prorodinní. Chceme investovať do toho, aby mali rodiny viac peňazí. Veľakrát som aj ako minister financií hovoril, že reformu treba robiť len vtedy, ak má pridanú hodnotu pre ľudí.

Deficit asi nie je pridaná hodnota.

Počkajte, ten treba nejako kompenzovať. A o tom to je, musíme hľadať nástroje. Najprv sa musíme zhodnúť na tom, či tento zámer môže mať teraz podporu v rámci koalície a parlamentu. Ak áno, poďme hľadať cesty. Dnes ekonómovia aj ministerstvo financií vie, ako vyzerá rozpočet. Len sa v rámci koalície musíme rozhodnúť.

Predložili by ste vy niečo také? Matovič povedal, že on ani za cenu takéhoto obrovského deficitu neustúpi z 200-eurového detského prídavku. Dokonca pohrozil, že odíde z vlády.

No diskusiu musíte nejako nastoliť, nie? Igor Matovič predstavil návrh a o ňom budeme v rámci koalície diskutovať. Záver bude výsledok dohody, nevidím na tom nič neštandardné. Môže byť aj deficit, otázka je, aký veľký. A to je tiež na politickej dohode. Teraz máme prvú fázu diskusie – tá nebude len v rámci koalície, bude aj verejná – ako by mala vyzerať tá najlepšia reforma. Potom ju potrebujeme legislatívne pripraviť tak, aby do konca roka bola schválená.

Minister financií však povedal, že živnostníci využívajú dieru v zákone. Vy s tým súhlasíte? Sú tisícky živnostníkov, ktorých firmy donútili prejsť na živnosť, aby minimalizovali svoje mzdové náklady. Takže živnostníci to nerobia preto, aby klamali štát, nerobia nič nelegálne. Je správne hovoriť o nich tak negatívne?

To je jedno z negatív štátu, vidíme, že spravodlivosť tu nefungovala dobre. Povedali ste, že živnostníkov mnohokrát donútili zamestnávatelia prejsť na živnosť a to nie je správne. Musíme naozaj priniesť spravodlivosť, aby nikto nebol nútený byť živnostníkom len preto, že nemá na výber. Živnostníci majú vyššie riziko, treba to zohľadniť, no keď niekto chce byť živnostníkom, nech je. Ale ak sa stal živnostníkom, lebo musel, no radšej by bol zamestnancom, nech je zamestnancom. Všetky nesprávne motivácie musíme odstrániť. A práve to je idea, s ktorou prišiel Igor Matovič, aby ľudia nemohli byť tlačení do niečoho, čo nechcú.

Kde však firmy teraz po pandémii zoberú peniaze?

Pre nás je dôležité vrátiť podnikateľské prostredie medzi vyspelé krajiny – kam patríme. Preto robíme opatrenia, aby sa na Slovensku ľahšie podnikalo. Aby neboli ľudia tlačení do živnosti preto, aby prežili, ale ak chcú podnikať, aby boli schopní rozvíjať svoje firmy.

Na zákaz vychádzania do 20. a potom 21. hodiny si spoločnosť zvykla. Ale práve rezonuje kauza troch ľudí z koalície, ktorí ho porušili. Juraj Šeliga a Jana Žitňanská (obaja Za ľudí), odišli z parlamentných funkcií.

V našom hnutí hovoríme, že pravidlá platia pre každého rovnako. Tie treba dodržiavať.

Stačí to, čo urobili?

Pán Šeliga odstúpil z pozície podpredsedu parlamentu.

Nemali položiť aj mandát?

To je na ich vlastnom uvážení. Politickú kultúru každý nadstavuje svojím príkladom. Pravidlá sú tu na to, aby sme ich dodržiavali.

Neničí to váš cieľ, že chcete vo verejnosti zvýšiť dôveru tejto vlády, tejto koalície?

Ale z vlády nariadenie o zákaze vychádzania nikto neporušil.

Ste však súčasťou koalície.

Dvaja poslanci vyvodili zodpovednosť, ospravedlnili sa. A tak to má byť, treba byť priamy a pravdivý k občanom. Poslanci sami budú vidieť, či to bolo dostačujúce.

Ako vnímate, že predstúpili pred verejnosť, až keď kauzu zverejnili médiá? Keď sa ospravedlňovali, priznali, že už v ten večer vedeli, že sú vonku dlhšie, ako majú. Ak by o tom nenapísali médiá, tak sa to možno celé ututle.

Je to vec svedomia každého človeka. Nevyjadrujem sa k svedomiu druhých ľudí, človek si musí strážiť svoje vlastné svedomie a musí sa podľa neho správať. Je dobré, keď to svedomie má rovné a čisté.

Zaočkovali vás prvou dávkou vakcíny AstraZeneca. Ako sa cítite?

Cítim sa dobre. Samotné očkovanie bolo plynulé. Potom som mal teploty jeden deň, trochu ma bolela hlava, ale po 24 hodinách to opadlo a v pondelok som išiel normálne do práce.

Keby ste chvíľu počkali, na budúci týždeň by vás možno zaočkovali Pfizerom. Neľutuje to?

Vôbec. Výber vakcíny nie je ako nákup oblečenia. Som rád, že som dostal vakcínu, ktorú som na základe Čakárne dostať mal.

Očkovanie je v plnom prúde, mali by prísť ďalšie státisíce vakcín, blížime sa k tomu, aby ten, kto chce, bol zaočkovaný. Ale od kolektívnej imunity sme ešte ďaleko? Pripravujete plán, ak by sa ju Slovensku nepodarilo získať?

Samozrejme, musíme byť pripravení na každý scenár. V prvom rade musíme investovať do toho, aby sme ľuďom vysvetlili, že vakcína je osvedčený nástroj a v histórii sme vďaka vakcínam porazili iné choroby. Na druhej strane musíme mať scenár pripravený na leto a jeseň, intenzívne na tom pracujeme nielen na ministerstve zdravotníctva či vnútra, ale aj ďalších ministerstvách. Pred letom musíme mať pripravený ten zelený pas, nastaviť, aké budú opatrenia, ktoré budú pre zaočkovaných, otestovaných a ľudí, ktorí prekonali COVID-19. Kam budú môcť ísť na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ľudia potrebujú vedieť, v akom režime budú odchádzať a vracať sa, toto všetko, predpokladám, budeme vedieť v polovici júna, možno aj skôr, teraz na tom intenzívne pracujeme a komunikujeme s ďalšími krajinami.

V Spojených štátoch si kupujú ľudí rôznymi výhodami, aby sa prišli očkovať. Čo bude na Slovensku, ak nezíska kolektívnu imunitu?

Kolektívna imunita podľa mňa určite bude. Bolo by výborné dosiahnuť ju ešte v tomto roku. Je to v prvom rade o vysvetľovaní, dispozícii očkovania. Práve kolektívna imunita raz a navždy zničí vírus. Zaočkovaný človek je bezpečný pre ostatných. Ide o zodpovednosť. Na dostupnosti očkovania pracujeme. Európska únia je otvorený priestor, kolektívnu imunitu potrebujeme dosiahnuť aj v rámci EÚ. Chceme ľuďom zabezpečiť komfortný život doma na Slovensku aj kdekoľvek pri cestovaní.

Komunikujete s rakúskym premiérom, českou stranou. Kedy sa uvoľnia hranice s týmito dvoma krajinami?

Hneď, ako to bude možné. Ako klesajú čísla, mohlo by sa nám to podariť ešte tento mesiac. Pozorne sledujeme reprodukčné číslo. To stále klesá, hoci rýchlosť poklesu sa spomaľuje. Trendy u nás, v Česku a pod. sú zatiaľ približne rovnaké.

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala šéfa SIS z prostredia spravodajských služieb. Stretli ste sa s ním, dôverujete mu? Dokáže zabrániť ďalším chybám v systéme?

Keby som mu nedôveroval, nepredložil by som na vládu, aby to schválila. Bol som aj na jeho vymenovaní, má moju dôveru, je to profesionál, má skúsenosti, čas ukáže, ako bude schopný to napĺňať, ale všetky predpoklady na to má, verím, že nesklame. Teším sa na spoluprácu, stojí pred veľkou výzvou navrátiť dôveru SIS po tom, čo ju žiaľ poškodili predchádzajúce garnitúry.

Koalícia dostala druhú šancu vaším vymenovaním za premiéra. Vnímate, že ste odsúdený na úspech?

Úspech sa ukáže na základe skutkov. Som odhodlaný urobiť všetko pre to, aby sme boli úspešná vláda obnovy a prosperity. Chceme urobiť zo Slovenska úspešnú, modernú krajinu, kde budeme radi žiť.

