Politológ: Je jedno, akú funkciu Matovič vo vláde zastáva, časom rozpúta ďalší koaličný spor

Zaujímavým sa ukazuje fakt, že za mnohými koaličnými napätiami stojí práve Igor Matovič (OĽaNO). Vyzerá to tak, že je de facto jedno, či stojí pri hlavnom kormidle na poste predsedu vlády, alebo na poste ministra financií. Výsledky sú podobné, ak nie rovnaké.

Vychádzajúc zo skúseností je dosť pravdepodobné, že časom rozpúta ďalšiu koaličnú nezhodu, ktorá môže potenciálne vyústiť aj do hlbšej krízy. Uviedol to politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Minister financií Matovič prišiel so zámerom zvýšiť daňovo-odvodové zaťaženie. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Sme rodina vyhlásili, že sú proti tomu, aby sa dane a odvody zvyšovali, pre SaS je to dokonca podľa vyjadrení jej predstaviteľov „červená čiara".

„Igor Matovič je v tomto smere fenoménom. V konečnom dôsledku vlastne komplexne odzrkadľuje celkový stav kvality politiky na Slovensku v súčasnosti. Je lakmusovým papierikom politickej kultúry, kompetentnosti rozhodnutí, naplánovaných stratégií.

Zámer zvýšiť daňovo-odvodové zaťaženie hodnotím ako ďalšie z rady prvoplánových rozhodnutí s populistickým akcentom," doplnil Ruman. Dokumentujú to podľa neho aj polovičatosť a emocionalita, ktoré tento návrh sprevádzali.

Matovič sa nechal počuť, že v prípade, ak nezíska podporu pre túto reformu, bude rokovať aj s opozíciou. „Opätovne to potvrdzuje jeho štýl vykonávania politiky, obzvlášť ako si uzurpuje moc. Keď nezíska podporu medzi koaličnými partnermi, je schopný sa spájať aj s politickými oponentmi, ale len vtedy, keď to on potrebuje," podotkol politológ.

Toto volebné obdobie doposiaľ podľa neho naznačilo, že moc a politický marketing sú elitami považované za najdôležitejšie, a dôsledky sú potom zrejmé.

Do názorového rozporu sa dostali aj ďalší dvaja koaliční partneri, a to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) a hnutie Sme rodina, keďže prišli s odlišnými návrhmi, ako upraviť podmienky kolúznej väzby.

Politológ na otázku, či podľa neho vydrží koalícia celé volebné obdobie, ak bude pokračovať v podobných názorových rozporoch, odpovedal, že všetko závisí od toho, do akej miery budú jednotliví koaliční reprezentanti schopní prijať konsenzus v napätých situáciách.

„Pre niektorých predstaviteľov môžu politické či vládne funkcie znamenať lukratívne angažmán, a preto vydržať až do konca má svoje opodstatnenie aj za cenu podvolenia sa. Na druhej strane ale platí, že pokiaľ boli nezhody vo vzťahoch predtým, je maximálne pravdepodobné, že budú aj potom," uzavrel Ruman.