Formalita alebo politika? Múzeum SNP ide pod Naďa

Zatiaľ čo niektorí odborníci hovoria o logickom kroku a zámer schvaľujú, zástupcovia múzeí a galérií, naopak, kritizujú, že sa to pripravilo príliš rýchlo, bez akýchkoľvek analýz či podkladov, čo táto zmena prinesie.

Nespokojnosť netajil napríklad Dalibor Mikulík, predseda Múzejnej a galerijnej rady, ktorá je poradným orgánom ministerstva kultúry. Šéfka rezortu Natália Milanová (OĽaNO) totiž vyhlásila, že rada ako nezávislá inštitúcia zložená z odborníkov so zmenou zriaďovateľa súhlasila.

„Nie je to pravda, naša rada nebola za ani proti,“ uviedol pre Pravdu Mikulík. O chystanom kroku sa podľa neho dozvedeli až minulý týždeň v utorok, a hoci ministerstvo žiadali o viac podkladov, nepochodili. Na to, aby rada mohla posúdiť, či je presun Múzea SNP do kompetencie rezortu obrany výhodný, alebo nie, nemá preto dostatok informácií.

„Malo by sa aj písomne deklarovať, že rozpočet múzea bude naozaj vyšší, že sa udržia odborné kapacity, že sa dá viac peňazí na reštaurovanie, na publikácie a podobne. To sú dôležité veci. Mala by sa spraviť analýza, čo to obsahuje,“ vysvetlil Mikulík, ktorého by zaujímal tiež postoj pracovníkov múzea, pretože ich považuje za expertov.

Ako pritom zdôraznil, Múzejná a galerijná rada sa skladá z 13 odborníkov, ktorých nominovalo externé prostredie, napríklad Združenie miest a obcí Slovenska či SK8 (združenie samosprávnych krajov), takže nezastupujú politické záujmy. Na to, aby rozhodli, však potrebujú vstupné informácie. Rada by o téme mala opäť rokovať na dnešnom zasadnutí.

V podobnom duchu sa vyjadrila i Františka Marcinová, predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku. Ten zastupuje 74 členských inštitúcií vrátane Múzea SNP. Oficiálne stanovisko zatiaľ nevydali, musia sa ešte poradiť. Aj podľa Marcinovej však spomínané rozhodnutie prišlo nečakane rýchlo.

„Máme veľmi málo informácií o tom, ako to má prebehnúť, aké sú tam podmienky a garancie pre Múzeum SNP, no hlavne, aké sú vlastne dôvody pre tú zmenu, lebo spájanie vedeckých kapacít je dobrá myšlienka, ale nemalo by to byť to najdôležitejšie,“ zhrnula Marcinová.

Logické riešenie?

Sú však aj historici, ktorí majú na vec opačný názor. Podľa nich je presun Múzea SNP do zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva obrany pochopiteľný, pretože by tam spadalo pod Vojenský historický ústav – rovnako ako je to už dnes napríklad s múzeom na Dukle.

„Tá integrácia prinesie mnoho pozitív, najmä v odborných činnostiach múzea,“ priblížil Radoslav Ragač, ktorý bol do konca minulého roka generálnym riaditeľom sekcie kultúrneho dedičstva na ministerstve kultúry a o aktivitách Múzea SNP je vraj dobre informovaný. Bol i jedným z tých, ktorí tento krok navrhovali.

Riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev krátko po ohlásení presunu v rozhovore pre Pravdu kritizoval, že chystaný zámer jeho organizáciu „rozfranforcuje“, lebo Digitalizačné centrum Múzea SNP aj Slovenská národná expozícia v poľskom štátnom múzeu v Osvienčime naďalej zostanú v pôsobnosti rezortu kultúry.

Podľa Ragača i ministerstva obrany je to však v poriadku.

„Rezort kultúry spravuje Múzeum holokaustu v Seredi, je preto logické, že inštitúcia v Osvienčime s rovnakým zameraním ostáva pod kultúrou,“ zdôvodnila hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Čo sa týka digitalizačného centra, Ragač je presvedčený, že na tom, kto ho bude zastrešovať, nezáleží. „Podstatné je, aby fungovalo efektívne,“ upozornil.

Výhradu Mičeva, že Múzeum SNP po presune pod Vojenský historický ústav príde o podporu milión eur z nórskych grantov, rezort obrany odmietol. „Nedisponujeme informáciou, či Múzeum SNP má, alebo nemá financie z nórskych grantov. Ak to tak však je, ubezpečujeme pána Mičeva, že urobíme všetko pre to, aby múzeum neprišlo o žiadnu, či už zazmluvnenú, alebo potenciálnu finančnú podporu,“ zdôraznila Kovaľ Kakaščíková.

Rezort kultúry zároveň popiera Mičevovo tvrdenie, že ho o plánovanom kroku nik neinformoval. „Ministerka sa s pánom Mičevom pokúšala spojiť telefonicky, no na telefonát nereagoval. Zároveň sa za účasti pána Mičeva v utorok 27. apríla konalo zasadnutie Múzejnej a galerijnej rady,“ pripomenula hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová.

Zmena od budúceho roka

Podľa Ragača si treba uvedomiť, že na Slovensku máme dve inštitúcie – Múzeum SNP a Vojenský historický ústav, ktoré sa venujú rovnakým témam. „Je otázne, či ich spojenie nemôže pomôcť rozvíjaniu odborných činností, a ja si myslím, že môže, lebo úroveň odborných činností vo VHÚ je naozaj lepšia ako v Múzeu SNP,“ porovnal.

O tom, že v Múzeu SNP nefunguje všetko tak, ako by malo, hovoria aj viaceré kuloárne informácie. Napríklad jeho vzdelávacie centrum už údajne stratilo akreditáciu a múzeum má dlhodobé problémy s revíziou historických zbierok. Mičevovi sa tiež vyčítajú jeho politické aktivity – v roku 2017 kandidoval na banskobystrického župana, o dva roky neskôr sa stal zase predsedom strany Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby, v súčasnosti je poslancom mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice.

Memorandum o zmene zriaďovateľa Múzea SNP a jeho zlúčenie s Vojenským historickým ústavom podpísala Milanová a minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v stredu. Skupina zložená z odborníkov oboch rezortov má teraz celý proces pripraviť a realizovať. Výsledkom bude návrh novely zákona o múzeách a galériách. Ak ho poslanci Národnej rady schvália, účinnosť by nadobudol zrejme od začiatku budúceho roka.