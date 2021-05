Vodiace psi pomôžu s tým, čo človek nedokáže

„Je na nich úžasné to, že pomáhajú ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Dokážu pomôcť rôznymi spôsobmi podľa toho, čo klient potrebuje. Pes pomáha so všetkými vecami, ktoré nedokáže človek spraviť sám,“ hovorí riaditeľka Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy Jarmila Virágová.

Vhodná povaha

Najdôležitejšie pri výbere psa na výcvik je podľa Virágovej vybrať takého, ktorý je nekonfliktný a odolný voči provokáciám. Dôležité je aj zdravie psa a dobrá genetika.

„Dobrá výchova k tomu prispieva a dajú sa ňou tlmiť niektoré vlastnosti, ale keď je pes napríklad prchký, na túto prácu nie je úplne vhodný,“ hovorí cvičiteľka psov. Niektoré rasy sú spravidla vhodnejšie ako iné, najrozšírenejšou rasou je medzi psami so špeciálnym výcvikom labrador.

„Je to preto, lebo jeho vlastnosti sa dajú veľmi dobre modifikovať,“ vysvetľuje riaditeľka Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy. Ako vodiace, asistenčné či signálne sa však môžu využívať aj iné psy. Podľa Virágovej musia byť hlavne ovládateľné pre ľudí s každým druhom telesného či zmyslového postihnutia. „Nesmú byť agresívne voči zvieratám, ľuďom a deťom. Tiež musia byť nekonfliktné a tiché. Keďže majitelia s nimi chodia do práce, nesmú štekať. Pes musí mať rád ľudí a musí rád pracovať,“ hovorí.

Psovi so špeciálnym výcvikom treba nastaviť hranice, napríklad má vedieť, že keď má na sebe postroj, pracuje. Keď ho nemá, môže sa hrať.

Klient výcvikovej školy Michal, ktorý má svojho prvého vodiaceho psa, začal zrak strácať postupne. Hovorí, že so psom sa museli naučiť spolupracovať, no teraz mu jeho prítomnosť veľmi uľahčuje život.

„Dokážem sa pohybovať plynulejšie a na rušných miestach mi vodiaci pes zaisťuje väčšiu bezpečnosť, ako keby som mal len bielu palicu,“ priblížil. Vodiaci pes je zviera, a nie stroj, preto je veľmi dôležité poučiť aj majiteľa. Ten musí vedieť, ako psovi dávať jasné pokyny a musí sa správať konzistentne.

Legislatíva a štandardy

Podľa cvičiteľov z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy treba upraviť legislatívu a definovať štandardy pre výcvik psa. „Dôležitá je ochrana klienta aj cvičeného psa,“ hovorí Jarmila Virágová. Vysvetlila, že sa už vyskytli prípady týrania vodiacich psov a tiež je dôležité, aby klient vedel reklamovať psa, ak nepracuje tak, ako by mal. „Majiteľ so psom by mali preukázať, že vedia spolu fungovať,“ vysvetlila.

Tiež by bolo vhodné v legislatíve klasifikovať asistenčné psy, ktoré poskytujú podporu pri psychických problémoch.

Bratislavskú výcvikovú školu navštívil aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Hovorí, že v rezorte, pod ktorý pomoc vodiacich a asistenčných psov spadá, budú s problémom ďalej pracovať a diskutovať o úprave legislatívy. Pri príležitosti Svetového dňa vodiacich psov pomenoval jedno z trojtýždňových šteniatok, ktoré raz budú pomáhať ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Psík dostal meno Pluto.

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy funguje od roku 1995. Odvtedy v nej vycvičili a odovzdali klientom už viac ako 130 vodiacich psov. Mnohí ľudia, nielen minister Krajniak, však majú stále málo informácií o vodiacich, asistenčných a signálnych psoch. Aj preto majitelia týchto psov pri vstupe na rôzne miesta stále bojujú s neochotou. Na Slovensku nie je veľmi rozšírený ani výcvik takýchto psov, venujú sa mu napríklad aj v občianskom združení Pes človeku.