Poslanci Pellegriniho 300 eur pre deti odmietli. Fico: Koalícia trestá slušných ľudí

„Vláda sa zameriava najmä na podporu podnikov, aj to v nedostatočnej výške, avšak z podpory je vynechaná široká masa ľudí, od občanov, ktorí prišli o prácu, cez matky, ktoré sa starajú o deti v domácnosti až po študentov, ktorí nemôžu byť na internátoch, prišli o možnosť príležitostnej práce a priniesli tak výrazne vyššie náklady pre ich domácnosti,“ konštatujú poslanci v dôvodovej správe.

Jednorazový pandemický príspevok považujú predkladatelia za efektívny krok, ktorým štát dokáže ochrániť najohrozenejšie skupiny obyvateľstva a aspoň čiastočne im kompenzovať výpadky príjmov. Štát má podľa nich v tejto oblasti vybudovanú funkčnú infraštruktúru, vie jednoducho identifikovať oprávnené osoby a rýchlo k nim dostať tento príspevok.

Napriek počiatočnej nákladnosti sa podľa predkladateľov z dlhodobejšieho hľadiska môže toto opatrenie ukázať ako veľmi prínosné pre ekonomiku. „Po skončení krízovej situácie bude dôležité, aby ľudia mali finančné prostriedky a mohli nimi podporiť znovuotvorené podniky slovenských podnikateľov, a tým znova naštartovať ekonomiku,“ podotkli.

Vládna koalícia si ide kupovať neprispôsobivých voličov a trestá slušných ľudí. Vo videu to na sociálnej sieti povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico. Reagoval tak na zámer vládnej koalície jednorazovou sumou 333 eur pomôcť každému dieťaťu žijúcemu v rodinách, ktorých príjem je do dvojnásobku životného minima. Podľa Fica sa tak medzi vládnou koalíciou a opozíciou začali preteky, kto dá deťom viac.

„Dajú peniaze len tým deťom, ktoré žijú v rodinách, ktoré sú pod nejakou hranicou životného minima a v hmotnej núdzi," upozornil Fico. Vládna koalícia podľa neho vyraďuje z podpory rodinám všetkých slušných ľudí, ktorí pracujú, ako aj tých, ktorí nepracujú, lebo pracovať nemôžu. „Niekto bude s jedenástimi deťmi z osady utekať na príslušný úrad a vyberie si 3 300 eur na svoje deti. Tieto peniaze neskončia na potravinách, ani na oblečení pre deti, ale skončia na alkohole, možno na mobilných telefónoch, alebo iných radostiach," dodal šéf strany Smer-SD.

Vláda vyplatí jednorazový príspevok na dieťa v sume 333 eur rodinám, ktoré sú v hmotnej núdzi. Na stredajšej tlačovej besede to oznámil premiér Eduard Heger. Podľa neho sa na tom zhodla koaličná rada. Podľa ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina) pôjde v prvej fáze o príspevok pre 45,7-tisíca detí v hmotnej núdzi. Rezort práce vyplatí príspevky na tieto deti do leta. „Stačí na to nariadenie vlády," povedal. V druhom kroku, ktorý by mal nasledovať na jeseň tohto roka, by malo ministerstvo práce vyplatiť tento príspevok ďalším skupinám detí. Podľa Krajniaka pôjde o skupiny odstupňované podľa toho, do akej miery ich ohrozila pandémia.

„Medzi deťmi, ktoré máme v rodinách v hmotnej núdzi a 1,5-násobkom životného minima, máme 147-tisíc 653 detí," povedal. S príjmom medzi 1,5-násobkom až dvojnásobkom životného minima sa podľa neho nachádza 203 tisíc 270 detí. „Toto budú ďalšie dve skupiny detí, ktorým príde pomoc," povedal. V tomto prípade je však potrebné zmeniť legislatívu v parlamente. Tieto dve skupiny tak podľa Krajniaka dostanú finančnú pomoc v septembri alebo októbri tohto roka. „Toto riešenie pomôže tým, ktorí to naozaj potrebujú," dodal. Takýto príspevok by tak malo dostať približne 400-tisíc detí z celkového počtu 1,1 milióna nezaopatrených de­tí.