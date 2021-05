Nadýchnite sa slobody, núdzový stav sa skončil. Pandémia ešte nie

„Na Slovensku sa končí núdzový stav," vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽaNO). Bol to jediný bod piatkového mimoriadneho zasadnutia vlády.

V sobotu už na celom Slovensku neplatí zákaz vychádzania po 21. hodine. Na vychádzky do prírody už netreba negatívny test. Skončilo sa aj tisícmetrové obmedzenie pri kočíkovaní, ale aj vychádzkach so psami a mačkami. Zdravotníkom sa skončila pracovná povinnosť. Už netreba nosiť pri sebe potvrdenie, že človek ide do práce či z práce.

Niektoré opatrenia z núdzového stavu však vláda bude môcť uplatňovať aj naďalej. V piatok totiž poslanci Národnej rady expresne schválili novelu zákona o hospodárskej mobilizácii. A ešte expresnejšie ju podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Vďaka novele o mobilizácii bude môcť vláda počas mimoriadnej situácie prijať opatrenia, ktoré dosiaľ mohla prijať len počas núdzového stavu. Mimoriadna situácia na Slovensku trvá od vlaňajšieho 11. marca nepretržite.

„Prosím vás, aby sme dodržovali všetky nariadenia hlavného hygienika," prihovoril sa Heger verejnosti. Mal na mysli nosenie rúšok, dodržiavanie odstupu či hygienu rúk. No najmä očkovanie.

Na vakcináciu vyzvali aj ministri Veronika Remišová (Za ľudí), Milan Krajniak (Sme rodina) či šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Dosiaľ je na Slovensku zaočkovaných 1,35 milióna ľudí, na dosiahnutie kolektívnej imunity ešte treba zaočkovať 1,9 milióna. Už sa však predpokladá, že na jeseň môže prísť tretia vlna pandémie. Pričom jej sila bude podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) závisieť práve od miery zaočkovanosti. Hoci už neplatí zákaz vychádzania či zhromažďovania, neobmedzuje sa pohyb v rámci Slovenska, cestovanie do zahraničia ešte nebude jednoduché. Lengvarský dodal, že zákaz cestovania do zahraničia za rekreáciou aj naďalej platí. „Až do 28. mája. Je to uznesenie vlády, na ktoré nemá núdzový stav vplyv," vysvetľuje Lengvarský.

Dosiaľ vláda odôvodňovala predlžovanie núdzového stavu efektívnejším manažovaním boja s pandémiou. Súčasná vláda ho vyhlásila vlani 1. októbra, platil teda 225 dní. V praxi to znamenalo, že mohla nariadiť lekárom prácu v nemocniciach, meniť lôžka v nemocnici na infekčné, rýchlejšie obstarávať lieky či zabezpečovať zdravotnícky materiál. No zároveň boli obmedzené osobné slobody ľudí, pretože súčasťou núdzového stavu je aj zákaz vychádzania či zákaz zhromažďovania.

„Boli obmedzené ľudské práva a slobody. Pandémia sa ešte neskončila, a preto potrebujeme, aby mal štát v rukách mechanizmy, aby sme dokázali zvládnuť prípadnú tretiu vlnu pandémie," vysvetľovala Zemanová dôvody, prečo poslanci odsúhlasili novelu mobilizačného zákona. Tá totiž umožňuje vláde v prípade potreby riadiť zdravotnícky sektor ako počas núdzového stavu. Ministerstvo zdravotníctva bude môcť aj naďalej prikázať štátnym i súkromným nemocniciam, aby vytvorili lôžka pre pacientov s diagnózou COVID-19.

S koncom núdzového stavu sa končí aj pracovná povinnosť pre zdravotníkov. Tí si budú môcť brať dovolenky, podávať výpovede či štrajkovať. V prípade, že by vzniklo ohnisko v niektorom regióne, podľa koaličnej poslankyne Janky Bittó Cigánikovej (SaS) by sa to dalo riešiť regionálne.

„Verím, že reči o masovom odchode zdravotníckych pracovníkov sa nepotvrdia. Vydržme, kým pandémia nepominie, a ja spravím všetko pre to, aby sa pracovné podmienky zdravotníkov, ich status či platové ohodnotenie zlepšili,“ prisľúbil Lengvarský.

Od 6. marca 2020 ochorenie COVID-19 prekonalo 683-tisíc ľudí, podľahlo mu 12 168 ľudí. Na Slovensku sa za ten čas urobilo 2,8 milióna PCR testov a 34 miliónov antigénových testov.

Koniec núdzového stavu však neznamená, že sa skončila aj pandémia. V nemocniciach je aj naďalej hospitalizovaných 881 pacientov s podozrením na ochorenie či s potvrdeným ochorením COVID-19 a na pľúcnej ventilácii ich je 117. Aj napriek stále sa zlepšujúcej situácii minister zdravotníctva vyzýva ľudí na opatrnosť.

„Ešte nie je koniec. Treba rešpektovať Covid automat a dodržiavať nariadenia. Verím, že si budeme môcť užívať slobodu," ozrejmil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO).

Zákon o mobilizácii

„Sme radi, že nielen koaliční poslanci, ale aj opozícia sa stotožnila s naším návrhom nahradiť núdzový stav riešením, vďaka ktorému si ministerstvo zdravotníctva zachová všetky nástroje potrebné pre riadenie boja proti pandémii," vysvetľuje spoluautor novely zákona o mobilizácii Ondrej Dostál (SaS).

Podľa neho je správne, že nebudú obmedzované práva a slobody občanov. „Verím, že núdzový stav je tým pádom na dlhší čas za nami,“ dodal Dostál.

Ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského však upozorňuje, že dôležitý je rozdiel v súdnej kontrole obmedzovania základných práv. „Ak sa obmedzujú podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu, do piatich dní od publikovania sa dá návrh napadnúť a do desiatich dní Ústavný súd rozhodne. Za dva týždne teda máme súdne rozhodnutie o ústavnosti," vysvetľuje Bujňák.

Ak by sa však obmedzovali podľa zákona o hospodárskej mobilizácii, má Bujňák obavu, že by tam nemusel byť vytvorený priestor na takúto rýchlu a efektívnu súdnu kontrolu obmedzenia základných práv.

„Ak dostanete odpoveď o rok či o dva, asi to nie je pre občana dosť účinný prostriedok. Kľúčový aspekt, na ktorý by sa malo pri prípadnom novom zákone pamätať, je neopomenúť dôslednú možnosť súdnej kontroly, ktorá musí byť rýchla a efektívna," dodal ústavný právnik.

Ochranou je očkovanie

„Zrušenie núdzového stavu je naše spoločné víťazstvo, odmena za zodpovednosť a dodržiavanie opatrení,“ ozrejmila Veronika Remišová (Za ľudí). Ako doplnila, ešte však nie je vyhrané, pripomínajúc, že cestu k definitívnemu koncu pandémie predstavuje očkovanie. Za ostatný týždeň sa denne zaočkovalo približne 213-tisíc ľudí. V súčasnosti sa vakcinuje očkovacími látkami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna. V utorok minister zdravotníctva pozastavil očkovanie látkou od spoločnosti AstraZeneca. V júni by sa malo začať vakcinovať Sputnikom V.

„Toto uvoľňovanie bude posledným uvoľňovaním v tejto pandémii u nás len v tom prípade, ak sa dostatočne zaočkujeme a ďalšia vlna už prísne obmedzenia nebude vyžadovať," myslí si matematik Richard Kollár, podľa ktorého by mohlo zaočkovanie zvrátiť aj tie najčernejšie scenáre.

Podľa infektológa z Univerzitnej nemocnice Bratislava Petra Sabaku by mal rezort zdravotníctva zohľadniť to, že sa ľudia dali zaočkovať. „Logický krok, ako ďalej v riešení pandémie, najmä keď už bude viac zaočkovaných, je uvoľniť opatrenia pre zaočkovaných. Podporí to ekonomiku, posunie život skôr k normálu a aj spropaguje očkovanie," tvrdí Sabaka.