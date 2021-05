Sme bližšie k životu pred pandémiou, no nad vírusom sme ešte nevyhrali, uviedol v príhovore premiér

Celý príhovor premiéra

Vážení občania, dnes sa môžem pred vás postaviť a s radosťou hovoriť o zrušení núdzového stavu, lebo ste sa k boju s pandémiou neotočili chrbtom. Dosiahli sme to vďaka úsiliu každého jedného z nás. Drvivá väčšina z vás prijala rúška a respirátory, obmedzila sociálny kontakt a trpezlivo znášala všetky nevyhnutné obmedzenia. Tie musel štát prijať v záujme ochrany vášho zdravia.

V mene vlády Slovenskej republiky sa vám chcem poďakovať za skvelú spoluprácu v boji s pandémiou. Zrušenie núdzového stavu je naše spoločné víťazstvo. Nie je výsledkom posledných dní, ale je výsledkom nahromadeného úsilia, ktoré sme každý z nás vynaložili s cieľom získať väčšiu slobodu a voľnosť.

Pandémia sa zapísala do dejín, ale aj do života každého z nás. Ukázala nám, že aj napriek jej veľkej sile, máme možnosť nad ňou vyhrať. Aj vďaka pandémii som si opäť pripomenul, že súdržnosť, solidarita, ochota pomôcť, ale aj svedomitosť či ohľaduplnosť sú hodnoty, ktorým sa oplatí venovať našu pozornosť. Stavajme prosím na nich aj do budúcnosti.

Vážení občania, zápas s vírusom je nielen pre nás, ale aj pre vlády na celom svete nová skúsenosť. Učíme sa bojovať za pochodu. V krátkom čase sme museli prebudovať veľa vecí v štáte. Netajím sa, že sme pritom urobili aj chyby. Dnes však vieme oveľa viac nielen o samotnom víruse, ale aj o tom, čo treba urobiť, aby sme zvíťazili.

Keď si môžem pomôcť športovým jazykom, situácia dnes vyzerá tak, že sme sa dostali do vedenia. Vírus máme pod kontrolou, je na ústupe. Niekoľkomesačné obmedzenie sociálnych kontaktov, nosenie rúšok, zvýšená hygiena a, samozrejme, masívne očkovanie prinášajú vytúžené výsledky.

Sme bližšie k životu pred pandémiou. Už len tým, že si budeme môcť vychutnať slobodu pohybu. Nesmierne ma to teší. Platí však, že udržať zmenu je niekedy ťažšie ako ju dosiahnuť. Nad vírusom sme ešte úplne nevyhrali. Od takzvanej kolektívnej imunity máme ešte ďaleko.

Preto, ak ste sa rozhodli zaočkovať, vaše rozhodnutie oceňujem a považujem ho za správne. Je zodpovedné a má zásadný význam pre zdravie celej našej spoločnosti. Pre zdravie Slovenska, ktoré je našim domovom.

Domnievam sa, že každý z nás si želá, aby Slovenská republika bola krajinou, v ktorej sa budeme cítiť iste, bezpečne, ale taktiež voľne a slobodne.

Spolu to zvládneme!