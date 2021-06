Dusný týždeň, teploty bližšie k tridsiatkam. Len pár dní bude iných

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s hydrológom Michalom Hazlingerom na druhý júnový týždeň.

Počas pracovnej časti druhého júlového týždňa bude podľa klimatológa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave teplo, no nie horúco.

„Na niektorých miestach to bude 25 stupňov a viac. Keby bolo teraz zrazu horúco, tak po dňoch, keď nebolo ani dvadsať stupňov, by boli tridsiatky vyčerpávajúce, bol by to veľký kontrast,“ mieni

Kontrasty však sú. Skoro ráno je chladno, v prvom júnovom týždni bol niekde na Slovensku prízemný mráz každý deň. V pondelok mali na Záhorí v Kuchyni na letisku –0,9 a v utorok –1,5 stupňa. V Kamenici nad Cirochou bol v stredu tiež prízemný mráz, v Košiciach namerali –0,9, Prešove –0,5 stupňa. No popoludní v týchto lokalitách teplomer ukázal +24 stupňov. „Rozdiel teda bol takmer dvadsať stupňov. Nebolo by to zvláštne v apríli, v júni by však teplotné rozdiely nemali byť takto výrazné,“ podotýka Faško.

Za ranný chlad môže aj prostredie, ktoré sa nestihlo ešte rozohriať. „Je málo oblačnosti, slnečný svit nič neruší. Slnko vychádza okolo piatej a zapadá medzi 20.30 až 21.00 To je takmer 16 hodín slnečného svitu. Ale zatiaľ nás rozohrieva slnko, nie rozpálený asfalt,“ pokračuje klimatológ.

Keďže sa nechystá výraznejšia zmena počasia, prvá polovica júla by mala byť teplotne normálna. Máj a apríl pritom boli teplotne podnormálne. Faško však hovorí, že v druhej polovici posledného mesiaca školského roka by sa mohol nájsť priestor na naplnenie príslovia o Medardovej kvapke. „Či sa na Slovensko dostane vlhkejší vzduch od Atlantického oceána, na to si musíme počkať,“ krčí plecami.

Príjemný dážď by potešil najviac rastliny, ktorých vývoj sa oneskoruje. „V zime boli síce silné, ale krátko trvajúce mrazy. Ochladenia sa vyskytovali aj na jar a to rastlinám bránilo v optimálnom vývoji. Najviac to vidno na repke, ktorá kvitne v apríli a teraz dokvitá v júni. Problémy však mali záhradkári aj s paradajkami, paprikami, uhorkami, ktoré nechceli schádzať. Nevyhovovali im teplotné podmienky,“ uvádza Faško príklad.

Druhým sú včely. „Hovoril som so včelármi, mnohé včely neprežili práve nestabilnosť počasia. Ničil ich dážď,“ dodáva.

Máj bol už tretí rok teplotne podnormálny. „To nie je úplne bežné. No máj, ktorý im predchádzal, teda z roku 2018, bol rekordne teplý. Ostatné máje sú chladné a daždivé,“ hodnotí klimatológ. Máj roku 2019 bol rekordne daždivý. Na meteorologickej stanici v bratislavskej Mlynskej doline v tom roku napršalo za celý mesiac 162 mm, o rok neskôr 63 a v tomto roku 81 mm.

Chlad a zrážky sa prejavili aj na Chopku a Lomnickom štíte. Vo vysokohorských polohách je totiž ešte stále snehová pokrývka. Na Lomnickom štíte mali v piatok ráno 123 a na Chopku 35 cm snehu. To je situácia, ktorá sa na začiatku leta nezvykne vyskytovať. „Sneh sa tam udržal od konca roka 2020. Aj preto, že ešte v máji tam padli zrážky v tuhej forme. Na konci jari sa sneh zvykne topiť, tento rok sa jeho pokrývka zastabilizovala,“ hodnotí odborník na počasie. Jún má zatiaľ teploty pre prvý letný mesiac bežné. Rozhodujúca však bude jeho druhá polovica.