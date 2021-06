Matovič pred týždňom posielal ľudí na dovolenku. Dnes hovorí, že na 'lážo-plážo cez hranice' doplatíme

VIDEO: Igor Matovič odporúča ľuďom, aby išli na dovolenku. (9. 6. 2021)

„Nestačím sa čudovať naivite ľudí, ktorí si ešte dnes naivne myslia, že Slovensko dokáže nejakým zázrakom zabrániť príchodu nebezpečného Delta variantu (indický variant) Covid-19 na Slovensko. V Anglicku za mesiac Delta dokázala úplne vytlačiť pôvodný britský variant, ktorý na Slovensku zabil 10 tisíc ľudí. Počty pozitívnych im preto začali dramaticky rásť, napriek vysokej zaočkovanosti. Myslieť si preto, že pri úplne uvoľnených opatreniach a lážo-plážo cez hranice Delta na Slovensku už nezapúšťa korene, je naivné. Delta na Slovensku je a je len otazkou mesiaca-dvoch, kým nebude aj u nás dominantná … čo pri mimoriadne nízkej zaočkovanosti a nízkemu záujmu o očkovanie je istota pre jesennú tretiu vlnu,“ uviedol na sociálnej sieti.

Nedávno však sám Matovič odporučil ľuďom, ktorí nemohli ísť vlani na dovolenku a dostali za svoje peniaze len voucher od cestovných kancelárií, aby ho využili a išli dovolenkovať. Zároveň dodal, že ak ho nevyužijú do septembra, dostanú späť peniaze od cestovky. Podľa ministra financií sa však netreba báť o cestovné kancelárie. „Takže, hurá dovolenkovať a nebojte sa, cestovky neskrachujú, a my im pomôžeme,“ dodal Matovič.

VIDEO: Kde je aplikácia E-karanténa, ktorá by kontrolovala ľudí, ktorí prídu zo zahraničia a majú byť v karanténe? Chýba. Podľa Pellegriniho to ukazuje na neschopnosť vlády. Sulík tvrdí, že ponúkol riešenie, ale nebol záujem.

Otvorené hranice počas minulého leta sa označujú za jednu z príčin, prečo prišla ničivá vlna koronavírusu na Slovensko. V tomto roku mala hranice chrániť aplikácia, ktorá by kontrolovala, či turisti prichádzajúci z rizikových štátov dodržiavajú karanténu. Príprava takejto aplikácia spadá pod ministerku informatiky Veroniku Remišovú, ale ponúkol sa aj Richard Sulík, že by aplikáciu zabezečil. Nakoniec žiadna nie je, aj keď mala byť v máji funkčná.

Richard Sulík (SaS) k tomu uviedol: „Ja som to ponúkal, na vláde to neprešlo, tak som to uzavrel tak, že asi o to nie je záujem,“ povedal Sulík o svojej ponuke.

Bolo to v čase, keď bol premiérom Igor Matovič, potom prišla vládna kríza a výmena vlády. Ak o to nie je zaáujem, nebudem sa vnucovať, dodal Sulík.

VIDEO: Ústradný krízový štáb aj o nebezpečných mutáciách koronavírusu.