Po týždni ďalšia smrť cyklistu na cestách, úradoval v Zlatne alkohol?

Životom doplatil na stret s vozidlom v sobotu okolo 03.00 h 43-ročný cyklista v obci Zlatno v okrese Zlaté Moravce. Podľa prvotných informácií auto cyklistu zachytilo pri ceste, no jeho vodič na kolíziu nezareagoval a ušiel. Polícia ho vypátrala asi po hodine. Informuje o tom nitrianska polícia na sociálnej sieti.

“V dychu vodičovi namerali 0,69 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,44 promile. Či mal alkohol v krvi aj v čase dopravnej nehody je predmetom vyšetrovania, rovnako ako presné okolnosti tejto tragédie,” uvádza polícia.

Len minulú sobotu 12. júna pri dopravnej nehode v Harmanci pri Banskej Bystrici zahynula cyklistka. Jej syn bol po zrážke, pri ktorej osobné auto z neznámych príčin prešlo do protismeru a nabúralo do rodiny na bicykloch, v bezvedomí a s ťažkými zraneniami transportovaný do Detskej Fakultnej Nemocnici v Banskej Bystrici.