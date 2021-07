Klobúky na hlavy, ide vlna horúčav. Čo príde po nej?

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorologičkou Miriam Jarošovou na stredu s výhľadom na ďalšie dni.

„Z juhozápadu, konkrétne z oblasti severnej Afriky, najmä krajín ako Alžírsko či Tunisko, prúdi doslova horúci vzduch,“ vysvetľuje klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavel Faško. Kvôli tomuto prúdeniu by mohli byť zaznamenané aj celoslovenské rekordy maximálnej dennej teploty vzduchu pre konkrétne dni. „Napríklad pre 9. júl je celoslovenský rekord 36,8 stupňa, avšak je možné, že v tento piatok 9. júla zaznamenáme nový rekord maximálnej teploty pre tento deň,“ hovorí Faško.

Najväčšie horúčavy sa podľa neho môžu objaviť v oblastiach na juhu Slovenska, ale tiež na Záhorí, ktoré bude ako prvé z celej krajiny vystavené veľmi teplému prúdu vzduchu.

Teplo však bude na celom území Slovenska, dokonca aj vo vyšších nadmorských výškach a severných regiónoch. „Je možné, že aj v oblastiach ako je severozápadná Orava môže maximálna denná teplota dosiahnuť tropické hodnoty, teda viac ako 30 stupňov,“ varuje Faško. V tejto oblasti ide o výnimočný stav.

„Najteplejšie dni budú streda a štvrtok, a to najmä na juhozápade a juhu stredného Slovenska,“ uviedol klimatológ Jozef Pecho. „V piatok a cez víkend by sa mali horúčavy zmierniť, no aj vtedy a začiatkom budúceho týždňa môže teplota na juhu dosiahnuť až 32 stupňov,“ doplnil.

To, že letný slnovrat bol len nedávno, podľa Faška spôsobuje, že slnko je stále veľmi vysoko a slnečné lúče môžu výrazne ohrievať zemský povrch, od ktorého sa ohrievajú aj prízemné vrstvy vzduchu. „K výraznému ohrievaniu prispieva aj to, že deň je stále veľmi dlhý, slnko vychádza okolo piatej ráno a zapadá tesne pred 21. hodinou. Je teda nad obzorom takmer 16 hodín. Taktiež je v týchto dňoch málo oblačnosti, oblaky nezmierňujú slnečný svit,“ vysvetlil klimatológ.

Podľa odborníkov sa v týchto dňoch treba vyhýbať pobytu na priamom slnku, najmä okolo poludnia a v skorých popoludňajších hodinách. „Ľudia by mali dbať na pravidelný pitný režim, ale aj na to, aby sa príliš dlho nezdržiavali v prehriatych priestoroch, napríklad v neklimatizovanej hromadnej doprave. Počas dňa by mali zatieňovať svoje interiéry napríklad žalúziami a v noci vetrať,“ spresnil Pecho.

Vlnu horúčav meteorológovia na Slovensku zaznamenali už v júni. Tá nadchádzajúca by mala byť kratšia, ale intenzívnejšia. Problém s vysokými teplotami podľa odborníkov nebude len cez deň, ale aj v noci a ráno. „Po júnovej vlne horúčav sú najmä veľké mestské aglomerácie veľmi ohriate a môžu tam byť opakovane zaznamenané tropické noci, teda noci s teplotami nad 20 stupňov. Toto je pravdepodobné predovšetkým na juhozápadnom Slovensku v noci zo stredy na štvrtok a zo štvrtka na piatok,“ upozornil Faško.