Situácia na hranici: Niekde pokoj, inde protesty

Približne 40 protestujúcich ľudí s 15 vozidlami v sobotu približne na štyri hodiny na slovenskej strane blokovalo hraničný prechod Sudoměřice-Skalica. Protestujúci požadovali otvorenie hraníc bez kontrol. Protest bol pokojný a vozidlá cez hranice prechádzali takzvanou starú cestou.

Sudoměřice sú v tesnej blízkosti Skalice, ľudia z oboch strán hraníc sú prepojení rodinami a bežne chodia do druhého mesta na nákupy, za lekárom a do zamestnania.

Priechod protestujúci vozidlami zablokovali okolo 9:00. Na mieste sa debatovalo, hralo rádio. Vidieť boli aj transparenty, niektoré slovenské, niektoré české, napríklad „Žiadne kontroly na hraniciach“ alebo „Rovnaké podmienky pre všetkých.“

Na mieste bola slovenská polícia, strážiť mala prejazdy na Slovensko. Vzhľadom na to, že sa protest uskutočnil na slovenskej strane, polícia na českej strane situáciu iba monitorovala, povedal hovorca českej polície David Chaloupka. Kamióny i osobné autá hraničným prechodom neprešli obojsmerne, na mieste sa otáčali, a jazdili takzvanou starou cestou. Protest bol plánovaný do 14:00, ale okolo 13:00 bol priechod už znovu prejazdný.

VIDEO: Nespokojnosť na hraniciach – priechody Milhosť a Skároš. (9. 7. 2021)

Protestujúci žiadajú rovnaké podmienky

Najväčším hraničným priechodom v smere od Košíc do Maďarska je priechod Milhosť – Tornyosnémeti. Cez hranice vedie diaľnica, ale aj cesta I. triedy číslo 17. V piatok na diaľnici autá nikto nezastavoval, do Maďarska to šlo bez zastavenia. Pri ceste späť sme išli cestou I. triedy, ktorá vedie k starému hraničnému priechodu. Presne na tomto mieste sa v piatok ráno zišlo niekoľko ľudí. Prišli vyjadriť svoj nesúhlas s kontrolami, a najmä podporiť protest na priechode v Rajke.

„Dnes (v piatok – pozn. red.) je len tichý protest pred zajtrajším oficiálne ohláseným protestom. Od 8. do 12. hodiny to tu zablokujeme, pretože nesúhlasíme s obmedzeniami, ktoré nastavila naša vláda. Budeme bojovať za naše práva,“ povedal jeden z účastníkov protestu. Vzápätí ešte vysvetľuje, že oni nie sú pendleri, ale občania Slovenskej republiky, ktorí bývajú v pohraničí. Protest sa v sobotu aj uskutočnil, ľudia priechod blokovali, ale púšťali autá po štvrťhodine.

„Chceme mať rovnaké podmienky ako občania, ktorí žijú na Slovensku. Väčšina z nás má aj trvalý pobyt na Slovensku. Ak sa máme testovať my, tak nech sa testujú všetci Slováci. Nech sa nezvýhodňujú ľudia, ktorí sú očkovaní, pred tými, ktorí nie sú očkovaní. Odmietame aj to, aby sa zatvárali malé hraničné priechody,“ dôvodí ďalší z nich a dodáva, že hoci sú momentálne otvorené, je to len preto, aby sa oslabila sila protestujúcich.

„Kým boli malé priechody zatvorené, prekážalo to aj očkovaným. Začali sa prikláňať na našu stranu. Teraz sa už nesťažujú, lebo s Green pasmi už chodiť môžu,“ hnevali sa ľudia na priechode.

Protestujúci tiež hovoria, že očkovaní ľudia sú ešte nebezpečnejší. „Nemusia ísť do karantény, nemusia sa testovať. Ale aj dnes hovorili, že nový delta variant vírusu našli aj u pár ľudí, ktorí boli očkovaní. Keďže očkovanie spôsobí, že sú bezpríznakoví, vírus budú šíriť práve oni.“

Iba pár kilometrov od Milhoste je malý hraničný priechod III. kategórie Skároš – Hollohaza. Tento otvorili, tak ako ostatné, v piatok ráno o 6. hodine. Polícia aj na ňom má vykonávať pravidelný monitoring dodržiavania karanténnych povinností. V piatok okolo obeda tam však nebolo nikoho. Autá prechádzali bez zastavenia.

Na okraji cesty mali miestni pripravené vozidlá, aby sa vedeli dostať domov v prípade, že priechod opäť zatvoria. Jedno auto zastavia na slovenskej strane a presadnú do druhého, ktoré majú zaparkované za zátarasami v Maďarsku.

V piatok blokovali nespokojenci aj priechod Svrčinovec. Polícia ešte popoludní radila využiť iné hraničné priechody alebo sa pripraviť na zdržanie. Aj niekoľkohodinové.

Pendleri: Dostali nás do zlej situácie

Protest v Rajke bol mohutnejší, v piatok ráno polícia odporúčala, aby cestovatelia použili na vstup do krajiny iné hraničné priechody. Situácia sa upokojila ešte predpoludním. Priechody blokovali tzv. pendleri. Ľudia, ktorí žijú v pohraničí, ale pracujú na Slovensku. Prípadne opačne – žijú na slovenskej strane, ale pracujú za hranicami.

Svorne sa zhodli, že nové pravidlá ich dostávajú do zlej situácie. Nepáči sa im, že do 9. augusta by mali absolvovať očkovanie, inak pri prekročení hraníc budú musieť ísť do povinnej karantény. Na diaľničný priechod do Maďarska prišlo viac policajtov, ale aj členovia antikonfliktného tímu. Napätie bolo badateľné, protest sa však zaobišiel bez problémov.

Na priechode Berg-Petržalka protestovali cez týždeň. „Neboli tu žiadne výtržnosti,“ hodnotí situáciu policajt. Zastavuje každé auto a kontroluje, či má posádka aktivovaný Green pas a či je zaregistrovaná v systéme eHranica.

„Ľudia sú zatiaľ fajn, nikto nám nenadáva. Vedia, že na vstup na Slovensko musia splniť nejaké podmienky. Kto nie je zaregistrovaný v eHranici, tak sa registruje priamo tu,“ pokračuje policajt. A hneď dáva pokyn, aby sa jedno z áut odstavilo bokom a jeho posádka sa musí zaregistrovať.

Od piatkového rána totiž začala platiť vyhláška hlavného hygienika, podľa ktorej každý, kto vstupuje na Slovensko, musí byť registrovaný v systéme eHranica. Nezaočkovaní musia do karantény a na piaty deň podstúpiť PCR test. Plne zaočkovaní majú výnimku z testovania.

Kto sú pendleri?

Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v susedných štátoch, krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou.

Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou.

Výnimky na hraniciach pre pendlerov