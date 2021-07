Koalícia sa nevie dohodnúť na výhodách pre očkovaných. Pretlačí ich cez parlament?

Bude Covid pass vstupenkou do reštaurácií alebo do kina? Myšlienka ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) nenašla podporu v celej koalícii. O novele zákona rozhoduje parlament aj v sobotu.

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia hovorí, že Úrad verejného zdravotníctva by mohol pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny Covid pass, respektíve Green Pass. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná, alebo ochorenie prekonala.

Ministrova predstava je, že pri vstupe napríklad na štadióny, festivaly, ale hoci aj do reštaurácie by sa mal každý preukázať digitálnym pasom. To však časť verejnosti chápe ako diskrimináciu, pretože takto bude ľahko rozpoznateľné, kto je a kto nie je očkovaný.

„Je to legislatívny podklad, aby zaočkovaní mohli navštevovať podujatia vo väčšej miere. Je na to pripravený aj Covid automat,“ povedal minister. Dodal, že napríklad okresy, kde bude zaočkovaných najmenej 50 percent ľudí starších ako 50 rokov, budú mať miernejšie opatrenia. Lengvarský už viackrát vysvetľoval, že Covid preukaz by mal pomôcť v čase, keď bude na Slovensku tretia vlna pandémie. Očakáva sa, že v polovici augusta môže začať medzi novoinfikovanými prevládať nebezpečnejší delta variant. Takže príchod tretej vlny sa očakáva v septembri.

VIDEO: Ťažkoodenci vytlačili protestujúcich spred vstupu do parlamentu. Protestovali aj proti výhodám pre zaočkovaných. (23. 7. 2021)

Lengvarský tvrdí, že používanie pasu aj v rámci Slovenska by pomohlo prevádzkam, obchodom, športoviskám či verejným podujatiam. Zaočkovaní a otestovaní by mali vstup povolený aj pri obmedzenej kapacite, ktorú určuje Covid automat. Počet zaočkovaných a testovaných by sa možno aj vôbec nerátal.

Koaličné strany sa však už niekoľko týždňov nedokážu dohodnúť, koľko by mali stáť testy. Lengvarský stavil na presnejšie PCR testovanie, ktoré vytiahne z peňaženky od 30 do 70 eur na jednu osobu. V niektorých prípadoch by stačilo aj menej presné antigénové testovanie. To stojí od 8 do 15 eur. Antigén si musia platiť ľudia sami, na bezplatný PCR majú v tejto chvíli nárok iba dva razy do mesiaca.

Návrh novely nemá plnú podporu koalície. Hnutie Sme rodina, hoci sa predbežne na koaličnej rade s ostatnými stranami dohodlo, novelu odmieta podporiť. Hnutie už raz podobný návrh zablokovalo. Predseda parlamentu a líder hnutia Boris Kollár tvrdí, že odmieta delenie ľudí do dvoch kategórií, na očkovaných a neočkovaných.

„Nemôžeme dopustiť, aby sme kategorizovali ľudí. Nie sme žiadni antivaxeri, ja som zaočkovaný aj moje deti sú zaočkované, aj moja rodina je zaočkovaná,“ skonštatoval Kollár, ktorému prekáža, že jediná alternatíva k očkovaniu v podobe PCR testu by mala byť spoplatnená. Predbežná dohoda bola, že štát uhradí dva PCR testy za mesiac, no podľa jeho slov doteraz dostali len prísľuby od rezortu zdravotníctva o tom, že niekoľko PCR testov by sa mohlo hradiť a antigénové testy „by mohli byť len za manipulačný poplatok“.

VIDEO: Protest pred Národnou radou SR.

Predbežne sa koaličné strany dohodli, že by antigénové testy mali stáť päť eur a odbery by sa mali robiť len v nemocniciach. V praxi by to znamenalo, že obyvatelia vzdialenejších obcí by museli kvôli testom cestovať desiatky kilometrov.

Podľa dohody by mal mať každý nárok aj na dva ďalšie PCR testy zdarma. V tejto chvíli má každý nárok na dva zaplatené PCR testy v prípadoch, keď bol v kontakte s infikovaným, má príznaky ochorenia COVID-19, chystá sa na operačný zákrok. Rovnako aj pri návrate zo zahraničia či detí pred návštevou detského tábora.

Kollár vyhlásil, že odmietajú, aby bol niekto ekonomicky či inak prinútený k očkovaniu. Poukázal na to, že sú aj takí ľudia, ktorí sa nemôžu pre zdravotné dôvody dať zaočkovať alebo majú vážne obavy.

Ministrovi zdravotníctva hnutie vyčíta, že presne nevyrátal, koľko testov sa bude štátom hradiť. Podľa poslanca Petra Pčolinského (Sme rodina) minister financií Igor Matovič (OĽaNO) navrhoval, aby za antigén testovaný zaplatil tri eurá, za PCR deväť.

Hnutie pripomína aj pendlerov, ktorí v stredu blokovali hraničné priechody. Podľa vyhlášky hlavného hygienika totiž pri prechode hraníc potrebujú buď doklad o plnom očkovaní, alebo najviac sedemdňový PCR test. V opačnom prípade musia do povinnej karantény.

Ak od nich štát chce test, mal by ich štát podľa Kollára uhrádzať. Situáciu pendlerov však Lengvarského novela neupravuje.

Štát hradí očkovanie

„Nie je možné, aby štát preplácal všetky testy, pretože prepláca očkovanie,“ pripomína Juraj Šeliga (Za ľudí). Verí, že Lengvarského návrh prejde aj bez podpory hnutia Sme rodina. „Základná dohoda je, aby aspoň dva PCR testy boli uhradené štátom,“ dodal.

Poslankyňa a šéfka zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková (SaS) pripomína, že zatiaľ čo vakcína stojí približne dvadsať eur, cena PCR testu sa pohybuje od 30 do 70 eur. „Hospitalizácia na infekčnom oddelení stojí viac ako dvetisíc eur,“ upozorňuje.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) verí, že zákon, ktorý má dať výhody zaočkovaným, poslanci schvália. „Väčšina v parlamente rozumie tomuto zákonu a verím, že prejde v prvom a druhom čítaní,“ povedal. Zákon má podľa premiéra pomôcť ekonomike a prevádzkam. „Nie je to o tom, aby sme niekoho diskriminovali,“ povedal Heger.

Ak pôjdeme do tretej vlny bez dostatočných protilátok, Slovensko podľa premiéra Eduarda Hegera nemá šancu pandémiu poraziť. V piatok popoludní Hegera očkovali druhou dávkou vakcíny. Podľa neho sú len dve cesty z pandémie: premorenie alebo očkovanie.

Na Slovensku počas prvej a druhej vlny ochorenie COVID-19 prekonalo vyše 750-tisíc pacientov. Vírusu podľahlo 14-tisíc ľudí.

„S pandémiou sme ešte neskončili,“ povedal Heger.

Slovensko aj naďalej patrí medzi krajiny Európskej únie s najnižším podielom zaočkovanej populácie. Aspoň jednu dávku má 40 percent populácie, obe dávky, teda plne zaočkovaných je 35,3 percenta populácie. Aj u najrizikovejšej skupiny obyvateľstva, seniorov, je miera zaočkovanosti nízka. Podľa ministra Lengvarského je na Slovensku stále 800-tisíc ľudí starších ako 50 rokov, ktorí nie sú zaočkovaní.

Podobný zákon sa stretol pred časom vo Francúzsku s vlnou nepokojov. Prezident Emmanuel Macron ohlásil povinné očkovanie pre zdravotníkov a zároveň chce, aby sa museli ľudia preukazovať digitálnym Covid passom v reštauráciách, v baroch a na ďalších verejných miestach. Obdobné opatrenia prijíma aj Taliansko.