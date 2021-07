Kovařík: Vyšetrovateľka inšpekcie mala postupovať podľa interných predpisov

Ak by vyšetrovateľka špeciálneho tímu Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) postupovala tak, ako jej to ukladajú interné predpisy, k danej situácii nemuselo vôbec dôjsť. Vyhlásil to policajný prezident Peter Kovařík. Reagoval tak na tohtotýždňové úkony ÚIS v súvislosti s kauzami Očistec a Judáš a pozastavenie činnosti Diany Santusovej, vedúcej špecializovaného tímu ÚIS, ktorý prešetruje podozrenia zo zneužívania právomocí príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).